Nổi tiếng bất đắc dĩ vì trùng tên Alice Huang

Sự việc bắt nguồn từ bê bối ngoại tình khiến ông Jensen Huang phải rời ghế CEO tập đoàn Nvidia, liên quan đến nữ doanh nhân Alice Huang, 42 tuổi. Người phụ nữ này đang bị các quan chức tình báo Mỹ cáo buộc truyền thông tin cho Bắc Kinh. Hiện nhà chức trách Singapore đã cấm nữ doanh nhân này nhập cảnh. Tại Mỹ, Tổng chưởng lý Todd Blanche cho biết chính quyền đang điều tra, dù phía Trung Quốc nhiều lần bác bỏ cáo buộc.

Theo Tổng điều tra dân số Mỹ năm 2020, Huang là họ phổ biến thứ 314 với 98.330 người, còn Alice là tên riêng phổ biến thứ 249. Trên toàn nước Mỹ, có hàng chục phụ nữ mang tên Alice Huang đang làm việc trong các lĩnh vực y tế, ngân hàng, công nghệ. Vụ bê bối vô tình đẩy họ vào tâm điểm chú ý của mạng xã hội.

Từ những phiền toái bất ngờ

Alice Huang, 33 tuổi, kỹ sư bán dẫn tại vịnh San Francisco, chịu tác động trực tiếp khi câu chuyện của Nvidia trở thành chủ đề bàn tán tại văn phòng. Các đồng nghiệp thường tiến đến bàn làm việc của cô và trêu đùa: "Chúng tôi đang nói về bạn đấy, bạn có biết không?".

Tại thành phố Redondo Beach, Nam California, huấn luyện viên Pilates Alice Huang, 51 tuổi, cũng bị khách hàng quen trêu chọc ngay đầu buổi tập. Bạn bè, gia đình và cả những đồng nghiệp cũ mất liên lạc nhiều năm từ London bỗng nhắn tin hỏi thăm cô về sự trùng hợp này.

Dù liên tục bị nhắc tên, nữ huấn luyện viên không quá bận tâm. "Tôi không biết lần tới ra sân bay nhân viên an ninh có chặn mình lại hay không, nhưng có rất nhiều người tên Alice Huang trên thế giới nên hy vọng điều đó không thành vấn đề", cô nói.

Tại Austin, bang Texas, Alice Huang, 41 tuổi, người đang tìm việc làm, cũng nhận được hàng loạt tin nhắn từ những người quen cũ ở Australia ngay khi bê bối ngoại tình phủ sóng truyền thông.

Biến sự cố thành cơ hội

Thay vì né tránh phiền toái, nhiều phụ nữ tên Alice Huang chọn cách tận dụng sự chú ý của dư luận cho công việc.

Người phụ nữ 41 tuổi tại Texas nhanh chóng sửa tiêu đề hồ sơ trên mạng xã hội LinkedIn thành dòng chữ "KHÔNG PHẢI GIÁN ĐIỆP". Cô đăng bài viết đính chính bản thân không phải là nhân vật trong bê bối, khẳng định "bí mật nguy hiểm nhất" của mình chỉ là mở quá nhiều thẻ trình duyệt Chrome. Bài đăng thu hút hơn 800.000 lượt hiển thị. Tài khoản của cô nhận tới 300 yêu cầu kết nối mỗi giờ.

Đang tìm kiếm vị trí chánh văn phòng hoặc giám đốc vận hành, cô nhận được nhiều lời mời làm việc trực tiếp từ sự việc này. "Nếu họ thích cách xử lý vấn đề của tôi, tôi biết họ là những nhà tuyển dụng phù hợp", cô cho biết.

Tại vịnh San Francisco, kỹ sư bán dẫn 33 tuổi tận dụng độ nhận diện để gây quỹ cho các tổ chức phi lợi nhuận địa phương. Cô mở đầu bài kêu gọi bằng dòng chữ: "Alice Huang đây, không phải người đó đâu". Một cựu sinh viên đã hưởng ứng chiến dịch bằng cách gửi bưu kiện đến nhà cô kèm lời nhắn trêu đùa: "Hãy tránh xa Jensen!".

Còn tại Nam California, huấn luyện viên Pilates 51 tuổi dùng câu chuyện trùng tên để quảng bá thương hiệu cá nhân. Cô đăng bài lên mạng xã hội, nhận định bê bối của Nvidia có thể đã không xảy ra nếu cựu CEO tập Pilates để duy trì sự cân bằng tâm trí nhiều hơn.

Ba người phụ nữ mang tên Alice Huang ở Nam California, Texas và Vịnh San Francisco. Ảnh: Insider