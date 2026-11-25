Trong những ngày qua, cư dân mạng dễ dàng bắt gặp hình ảnh hài hước của một chú mèo với biểu cảm ngốc xít, cùng một tia sáng đằng sau. Bức ảnh meme này đang được lan truyền nhanh chóng, minh họa cho hàng loạt những tình huống hài hước. Vậy chú mèo này mang ý nghĩa gì đến với mạng xã hội Việt Nam?

Hình ảnh chú mèo biểu cảm độc lạ này được ghép trên nền đen, với một tia sáng xẹt ngang sau lưng. Cho đến nay, vẫn chưa rõ nguồn gốc chú mèo này ở đâu, tên gì hay có chủ nhân là ai. Tuy nhiên, meme trên mạng xưa giờ chỉ cần mang ý nghĩa và chạm đến phần đông cư dân mạng là đủ.

Thời gian gần đây, cộng đồng mạng Việt Nam tận dụng hình ảnh chú mèo này để minh họa cho những tình huống có phần éo le hoặc xui xẻo. Nó bắt đầu trở nên bùng nổ khi được một số khán giả sử dụng để mô tả cảnh phim Chị Chị Em Em 3, khi nhân vật Thị Nương (Chi Pu) bị Thị Mầu (Kỳ Duyên) bắn trúng.

Dần dà, hình ảnh được minh họa cho nhiều tình huống oái oăm khác, như "bị sếp giao công việc vào ngày nghỉ lễ", "còn 66 nghìn nhưng Spotify tự động gia hạn", "gần thi vào nhóm lớp Zalo xem đề cương thì thấy file không còn tồn tại"... Nhìn chung, những tình huống xui, bế tắc theo hướng dở khóc dở cười đều có thể áp dụng hình ảnh meme này.

Hiện tại những bài đăng kèm ảnh chú mèo này đều nhận được tương tác khủng trên mạng xã hội. Ngoài thể hiện cho tình huống éo le, ảnh meme còn thích hợp trong một số tình huống khác, như chịu sự tổn thương, đau đớn, hay bất chợt lóe lên một suy nghĩ thú vị nào đó.