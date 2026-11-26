Một người đàn ông ở miền Tây Nam Trung Quốc thu hút sự chú ý trên mạng xã hội khi chia sẻ mô hình kinh doanh tiệm nối mi di động ngay trong ô tô, với mức thu nhập mà anh cho biết lên tới 50.000 nhân dân tệ (khoảng 187 triệu đồng) mỗi tháng.

Xiaofei, ngoài 30 tuổi, sống tại thành phố Trùng Khánh, cho biết anh đã có một cửa hàng nối mi cố định tại địa phương. Gần đây, anh mở rộng hoạt động kinh doanh bằng cách cung cấp dịch vụ lưu động, trực tiếp lái xe đến gặp khách hàng.

Việc thiết kế một tiệm nối mi ngay trong ô tô giúp Xiaofei tiếp cận khách hàng ở nhiều khu vực khác nhau, thay vì chỉ giới hạn trong quận nơi cửa hàng đặt trụ sở.

Ý tưởng này xuất phát từ thực tế nhiều khách hàng mong muốn anh đến tận nhà để làm đẹp. Tuy nhiên, phần lớn khách hàng của Xiaofei là nữ giới, khiến anh cảm thấy không thuận tiện khi làm việc trong nhà riêng của họ. Vì vậy, anh quyết định tận dụng chiếc ô tô làm không gian phục vụ khách.

Trước mỗi ca làm, Xiaofei phủ một tấm lót dùng một lần lên ghế trước, sau đó chụp ảnh hàng mi của khách hàng. Anh sử dụng phần mềm chỉnh sửa ảnh để thử nghiệm nhiều kiểu nối mi khác nhau, rồi trình chiếu hình ảnh lên màn hình ô tô để khách lựa chọn phong cách ưng ý.

Xiaofei kiếm 50.000 nhân dân tệ (khoảng 187 triệu đồng) mỗi tháng nhờ dịch vụ nối mi ngay trong ô tô. Ảnh: SCMP tổng hợp/Douyin.

Mỗi lần nối mi thường kéo dài khoảng một giờ, được xem là khá nhanh trong ngành dịch vụ này. Xiaofei cho biết tốc độ làm việc đến từ kinh nghiệm và tay nghề tích lũy trong nhiều năm. Thậm chí, có khách hàng còn ngủ thiếp đi trong lúc được anh làm đẹp.

Mức giá anh đưa ra dao động từ 300-500 nhân dân tệ (khoảng 1,1-1,9 triệu đồng) mỗi khách, tùy thuộc vào dịch vụ và kiểu nối mi. Đây là mức giá cao hơn mặt bằng chung trên thị trường.

Xiaofei chính thức trở thành thợ nối mi toàn thời gian cách đây 3 năm. Trước đó, anh từng trải qua nhiều công việc khác nhau như sửa chữa xe buýt, hàn điện và lái xe tải.

Ít ai biết rằng, trước khi làm những công việc vốn thường được xem là dành cho nam giới này, Xiaofei từng theo học trang điểm vĩnh viễn. Anh cũng gặp vợ mình cách đây 8 năm, trong thời gian học nghề trang điểm.

Khi hai người dự định kết hôn, bố vợ tương lai phản đối việc họ theo đuổi công việc trong ngành làm đẹp. Ông cho rằng nghề này không bảo đảm thu nhập ổn định, thậm chí có thể khiến mối quan hệ của hai người đổ vỡ.

Đặt gia đình lên hàng đầu, Xiaofei chuyển sang những công việc có thu nhập ổn định và được đóng bảo hiểm xã hội. Anh dành toàn bộ số tiền tiết kiệm cho đám cưới với mong muốn lưu giữ những kỷ niệm đẹp. Đáp lại, vợ anh cũng dùng toàn bộ tiền hồi môn để đầu tư vào dự án kinh doanh riêng của chồng, nhưng cuối cùng việc khởi nghiệp không thành công.

3 năm trước, sau khi nhận được sự đồng ý của bố vợ, Xiaofei quyết định học chuyên sâu về nối mi và mở cửa hàng riêng.

Anh cho biết mình là một trong những người đầu tiên tại khu vực chuyên về kỹ thuật nối mi phong cách Trung Quốc. Nhờ đó, cửa hàng dần thu hút được lượng khách quen đáng kể.

Trong các video đăng tải trên mạng xã hội, Xiaofei nhiều lần bày tỏ sự biết ơn trước sự ủng hộ bền bỉ của vợ.

Mô hình tiệm nối mi di động của anh nhận được nhiều phản hồi tích cực từ cộng đồng mạng. Không ít người đánh giá đây là ý tưởng kinh doanh thông minh, vừa tiết kiệm chi phí vừa tạo thuận tiện cho khách hàng.

"Đây là cách làm dịch vụ nối mi ngay trong ô tô rất sáng tạo. Mô hình này tiết kiệm chi phí, thuận tiện và an toàn" - một người bình luận.

Một ý kiến khác cho biết: "Không có nghề nghiệp nào là lựa chọn duy nhất hay đúng đắn tuyệt đối. Chỉ cần có tay nghề và hiểu khách hàng muốn gì, một chiếc ô tô cũng có thể trở thành tiệm dịch vụ hoàn chỉnh".