Cắt đứt với cha mẹ nuôi sau khi đoàn tụ gia đình ruột thịt

Theo Hongxing News, Hu Long sinh tháng 8/1992. Tối 15/11 cùng năm, khi bà Tu Guofang, mẹ anh, đưa con đến nhà bà ngoại ở Chiêu Thông, Vân Nam, một nhóm buôn người đột nhập vào nhà, cướp đứa trẻ mới hơn hai tháng tuổi khỏi vòng tay mẹ.

Sau khi con trai mất tích, bà Tu và chồng Hu Yilin đi khắp nơi tìm kiếm. Người cha nhiều năm làm công việc bốc vác, lái xe đường dài, gần như dành toàn bộ số tiền kiếm được để tìm con. Người mẹ cũng lặn lội khắp các thị trấn lân cận, dò hỏi tin tức. Nỗi nhớ con kéo dài khiến sức khỏe bà Tu suy kiệt. Cuối cùng, bà bị mù mắt phải, thị lực mắt trái cũng suy giảm nghiêm trọng, thậm chí từng phải phẫu thuật tim.

Hu Long bị bán sang Phúc Kiến và được một gia đình nhận nuôi. Ban đầu, gia đình rất yêu thương anh. Tuy nhiên, từ khi cha mẹ nuôi sinh con ruột, họ không còn đối xử với anh như trước. Anh biết mình là không phải con đẻ, từng bị người thân bên gia đình nuôi tiết lộ thân thế khi mới 7-8 tuổi. Cảm thấy tủi nhục, anh sớm ra ngoài kiếm sống, tự lập.

Năm 2021, biết đến phương pháp tìm người thân qua dữ liệu ADN trên internet, Hu Long chủ động đến cơ quan công an lấy mẫu máu, cung cấp thông tin để lập hồ sơ tìm kiếm gia đình ruột thịt.

Đến tháng 12/2025, sau nhiều năm tìm kiếm, Hu Long được một tình nguyện viên khuyên xét nghiệm ADN để xác định thân nhân. Kết quả cho thấy một cặp vợ chồng lớn tuổi ở Bì Tiết, Quý Châu, có khả năng là cha mẹ ruột của anh. Ngày 15/1/2026, xét nghiệm xác nhận mối quan hệ huyết thống. Hu Long sau đó rời Phúc Kiến trở về quê nhà, đoàn tụ với gia đình vào ngày 28/1.

Hu Long bên bố mẹ và hai em sau khi đoàn tụ. Ảnh: China Press

Sau khi đoàn tụ, anh quyết định ở lại bên cha mẹ ruột và chưa một lần trở về nhà cha mẹ nuôi ở Phúc Kiến. Hu Long cho biết, mẹ anh luôn tự trách bản thân vì để mất con suốt nhiều năm, sức khỏe cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Vì vậy, anh muốn dành thời gian còn lại để ở bên chăm sóc cha mẹ.

Hiện tại, ngoài phụ giúp cha mẹ công việc đồng áng, Hu Long còn tự tay sửa sang ngôi nhà cũ. Gần đây, anh lắp bình nước nóng để người cha ngoài 70 tuổi lần đầu được sử dụng vòi sen.

Tháng 10, Hu Long tiết lộ đã đề nghị cảnh sát Phúc Kiến xóa đăng ký hộ khẩu tại gia đình nuôi, đồng thời chuẩn bị làm thủ tục đăng ký hộ khẩu mới ở Quý Châu và lấy lại tên khai sinh. Quyết định này khiến anh bị một số người chỉ trích là "kẻ vô ơn".

Hu Long cho rằng những người chỉ trích không hiểu hoàn cảnh và những gì anh phải trải qua khi sống cùng bố mẹ nuôi. Theo anh, mối quan hệ giữa hai bên vốn không tốt đẹp. Sau khi tìm lại được cha mẹ ruột, anh đã chặn mọi liên lạc với gia đình nuôi và quyết định chấm dứt quan hệ. "Cả đời này tôi sẽ không tha thứ cho họ", anh nói, khẳng định không bao giờ trở lại Phúc Kiến.

Ngày 2/11, một người thân trong gia đình nuôi của Hu Long cũng xác nhận với Hongxing News rằng hai bên đã mất liên lạc kể từ khi anh trở về đoàn tụ với cha mẹ ruột. "Chỉ cần anh ấy trở về nhà, tìm được cha mẹ ruột, sống khỏe mạnh là tốt rồi", người này nói.