Cô gái 13 tuổi chinh phục Hàn Quốc chỉ sau một ngày

Tuy nhiên, thành công của A2O Lite cũng gây tranh cãi khi độ tuổi mỗi thành viên còn khá nhỏ, như OA mới chỉ 13 tuổi. Áp lực cạnh tranh để giành suất ra mắt, bắt nạt giữa các thực tập sinh, cô lập và khó khăn trong việc tiến bộ kỹ năng đem lại những thách thức tâm lý lớn với các thần tượng tuổi teen. Đây là những vấn đề mà người trẻ mong muốn theo đuổi con đường nghệ thuật phải sớm đối mặt.