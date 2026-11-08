Cô gái 13 tuổi chinh phục Hàn Quốc chỉ sau một ngày
Bông hồng lai OA của nhóm nhạc A2O Lite sinh năm 2013, vừa ra mắt đã nhận vô số lời khen. Ngoại hình của OA giống hàng loạt biểu tượng nhan sắc nổi tiếng thế giới.
Nhóm nhạc nữ Kpop A2O LITE vừa ra mắt đã tạo được tiếng vang lớn. Nhưng nhóm cũng gây tranh cãi vì các thành viên có độ tuổi trung bình chỉ mới 13.
Theo Minh Vũ ([Tên nguồn])
Nguồn: https://tienphong.vn/co-gai-13-tuoi-chinh-phuc-han-quoc-chi-sau-mot-ngay-po...Nguồn: https://tienphong.vn/co-gai-13-tuoi-chinh-phuc-han-quoc-chi-sau-mot-ngay-post1892112.tpo-07/11/2026 11:16 AM (GMT+7)