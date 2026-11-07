Chồng tôi mới 25 tuổi nhưng sinh lý như đàn ông 60 dù ngoại hình vạm vỡ, cao lớn

Thành cao gần 1,8 m, thân hình to khỏe, vai rộng, gương mặt sáng sủa. Nếu chỉ nhìn bên ngoài, chẳng ai nghĩ anh có vấn đề về sức khỏe sinh lý. Thế nhưng, chỉ người sống chung mới hiểu đằng sau vẻ ngoài ấy là một cơ thể đang bị chính chủ nhân tàn phá.

Chồng trẻ nhưng khả năng sinh lý khiến vợ nhiều lần tủi thân

Tôi và Thành kết hôn khi cả hai đều còn khá trẻ. Ngày cưới, ai cũng khen tôi lấy được người chồng có ngoại hình tốt, công việc ổn định, gia đình khá giả. Bố mẹ chồng cũng rất mong sớm có cháu bế bồng. Nhưng cuộc sống sau hôn nhân không đẹp như tôi từng tưởng tượng.

Thành có thói quen tụ tập bạn bè, uống bia rượu gần như mỗi ngày. Anh hút thuốc rất nhiều, có hôm hết cả hai bao thuốc lá. Sau khi kết hôn, cân nặng của anh cũng tăng nhanh vì ăn uống thất thường, lười vận động và thường xuyên thức khuya.

Điều khiến tôi khó nói nhất chính là chuyện vợ chồng. Dù mới 25 tuổi, Thành thường xuyên rơi vào tình trạng chưa bắt đầu được bao lâu đã kết thúc. Có những lần anh còn không thể duy trì sự cương cứng.

Ban đầu, tôi nghĩ chồng mệt mỏi vì công việc nên không để tâm, nhưng tình trạng ấy kéo dài khiến tôi dần mất tự tin, thậm chí lo sợ bản thân không còn hấp dẫn trong mắt chồng.

Tôi từng nhẹ nhàng đề nghị anh đi khám nhưng Thành gạt đi. Anh cho rằng mình còn trẻ, cơ thể khỏe mạnh, không thể có chuyện yếu sinh lý. Trong khi đó, hơn một năm sau ngày cưới, chúng tôi vẫn chưa có tin vui.

Bố mẹ chồng bắt đầu sốt ruột. Những câu hỏi thăm dò dần biến thành lời trách móc. Mẹ chồng bóng gió rằng tôi có thể mắc bệnh khó sinh con, còn họ hàng nhà chồng cũng không ít lần ám chỉ tôi là nguyên nhân khiến gia đình mãi chưa có cháu.

Tôi ấm ức nhưng không biết phải giải thích thế nào. Chuyện khó nói trong phòng ngủ, tôi càng không thể đem ra kể với người ngoài.

Dù mới 25 tuổi, Thành thường xuyên rơi vào tình trạng chưa bắt đầu được bao lâu đã kết thúc. Ảnh minh họa

Kết quả xét nghiệm khiến cả gia đình chồng chết lặng

Sau nhiều lần thuyết phục, cuối cùng Thành cũng đồng ý cùng tôi đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe sinh sản. Tôi đã chuẩn bị tinh thần cho mọi tình huống, nhưng không ngờ người có vấn đề nghiêm trọng lại là chồng mình.

Kết quả kiểm tra cho thấy sức khỏe sinh sản của tôi không có bất thường gì. Ngược lại, tinh dịch đồ của Thành khiến cả hai vợ chồng bàng hoàng.

Phần lớn tinh trùng có hình dạng bất thường, khả năng di động rất kém. Tổng số tinh trùng di động chưa đến 1%. Bác sĩ phải kiểm tra kỹ mới tìm được một số ít tinh trùng còn khả năng di chuyển, nhưng tốc độ cũng rất chậm chạp.

Bác sĩ giải thích tình trạng này có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng thụ thai tự nhiên. Việc hút thuốc lá thường xuyên, uống nhiều rượu bia, tăng cân và sinh hoạt thiếu khoa học đều có thể tác động tiêu cực đến chất lượng tinh trùng.

Thành ngồi lặng trước tờ kết quả. Người đàn ông từng khăng khăng rằng mình khỏe mạnh, không cần khám bệnh giờ chẳng thể nói thêm lời nào.

Tôi cũng không biết nên vui hay buồn. Ít nhất, tôi đã được minh oan sau quãng thời gian dài chịu những lời trách móc vô lý nhưng đổi lại, chúng tôi phải đối diện với một vấn đề lớn hơn nhiều so với tưởng tượng.

Khi biết sự thật, bố mẹ chồng cũng không còn nhắc đến chuyện tôi không thể sinh con. Những người từng nghi ngờ con dâu giờ chuyển sang động viên Thành điều trị.

Hy vọng cuối cùng đặt vào hành trình tìm con đầy tốn kém

Sau buổi khám, bác sĩ tư vấn vợ chồng tôi cần tiếp tục đánh giá chuyên sâu để xác định nguyên nhân và lựa chọn phương pháp hỗ trợ sinh sản phù hợp. Với chất lượng tinh trùng hiện tại, khả năng thụ thai tự nhiên có thể rất thấp.

Thành được khuyên phải thay đổi lối sống, bỏ thuốc lá, hạn chế rượu bia, kiểm soát cân nặng và tuân thủ phác đồ điều trị. Bác sĩ cũng đề cập đến phương án thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) nếu đủ điều kiện.

Nghe đến chi phí điều trị, tôi không khỏi lo lắng. IVF không chỉ tốn kém mà còn đòi hỏi cả hai vợ chồng phải chuẩn bị tâm lý cho một hành trình có thể kéo dài và chưa chắc thành công ngay lần đầu.

Trên đường về, Thành nắm tay tôi, lần đầu tiên chủ động nói lời xin lỗi vì đã để tôi chịu quá nhiều áp lực.

Tôi không trách chồng vì bệnh tật, nhưng không thể không giận anh vì đã bỏ mặc sức khỏe bản thân, phớt lờ những lời khuyên của vợ và để tôi một mình đối diện với sự nghi ngờ từ gia đình.

Mới 25 tuổi, Thành đã phải đối diện với vấn đề sức khỏe sinh sản nghiêm trọng. Tôi chỉ mong anh thực sự thay đổi, bởi điều chúng tôi cần lúc này không chỉ là một đứa trẻ mà còn là một người chồng biết trân trọng sức khỏe và trách nhiệm với gia đình.