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Ảnh sao 8/11: Quang Minh đắm đuối bên vợ ở 'thiên đường hạ giới'

Sự kiện: Sao Việt

Quang Minh cùng bà xã kém 37 tuổi tình tứ ở 'thiên đường hạ giới' Cửu Trại Câu; hoa hậu Lê Hoàng Phương tốt nghiệp Thạc sĩ; vợ chồng Đông Nhi vi vu Nhật Bản...

Ảnh sao 8/11: Quang Minh đắm đuối bên vợ ở &#39;thiên đường hạ giới&#39; - 1

Hoa hậu Lê Hoàng Phương mừng tốt nghiệp và nhận bằng thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại Trường Đại học Công nghệ TP HCM (HUTECH). Cô hiện tại đảm nhiệm các công việc kiến trúc sư, kinh doanh.

Ảnh sao 8/11: Quang Minh đắm đuối bên vợ ở &#39;thiên đường hạ giới&#39; - 2

Nhân dịp anh cả Nam Khánh về Việt Nam từ Mỹ, gia đình Thu Hương cùng bay sang Malaysia để cổ vũ 'cậu út' Nam Anh tại vòng hai giải Malaysia Formula Trophy 2026. Thu Hương cho biết con trai cô đam mê đua xe tốc độ nhưng vẫn không lơ là việc học tại trường, hoàn thành xuất sắc các kỳ thi ở đại học.

Ảnh sao 8/11: Quang Minh đắm đuối bên vợ ở &#39;thiên đường hạ giới&#39; - 3

Vợ chồng Đông Nhi - Ông Cao Thắng khoe bữa xế ngon mắt trong chuyến du lịch Nhật Bản.

Ảnh sao 8/11: Quang Minh đắm đuối bên vợ ở &#39;thiên đường hạ giới&#39; - 4

Quang Minh và bà xã kém 37 tuổi tận hưởng những khoảnh khắc mùa thu đẹp như tranh ở Cửu Trại Câu, Trung Quốc. Nơi đây thường được mệnh danh là 'thiên đường nơi hạ giới'.

Ảnh sao 8/11: Quang Minh đắm đuối bên vợ ở &#39;thiên đường hạ giới&#39; - 5

Tiên Nguyễn cùng mẹ Thủy Tiên cùng nhau đi thưởng thức opera.

Ảnh sao 8/11: Quang Minh đắm đuối bên vợ ở &#39;thiên đường hạ giới&#39; - 6

Anh Tú Atus mừng sinh nhật 'lấm lem' trên phim trường Running Man Vietnam.

Ảnh sao 8/11: Quang Minh đắm đuối bên vợ ở &#39;thiên đường hạ giới&#39; - 7

Kha Ly và ông xã Thanh Duy hóa thành hoàng tử - công chúa.

Ảnh sao 8/11: Quang Minh đắm đuối bên vợ ở &#39;thiên đường hạ giới&#39; - 8

Con gái Trương Mỹ Nhân được khen càng lớn càng xinh đẹp, thừa hưởng nhiều đường nét của mẹ.

Ảnh sao 8/11: Quang Minh đắm đuối bên vợ ở &#39;thiên đường hạ giới&#39; - 9

Phương Trinh Jolie đổi mới diện mạo cùng tóc ngắn. Khoe ảnh tay trong tay cùng ông xã Lý Bình trên phố, họ được khen trông như những cặp sao Hollywood.

Ảnh sao 8/11: Quang Minh đắm đuối bên vợ ở &#39;thiên đường hạ giới&#39; - 10

Đức Phúc đi máy bay không quên đắp mặt nạ để giữ gìn nhan sắc. Gần đây, ca sĩ gây chú ý khi đại phẫu lần hai để 'đập mặt xây lại'.

Quang Minh và vợ kém 37 tuổi mừng sinh nhật con trai nhỏ
Quang Minh và vợ kém 37 tuổi mừng sinh nhật con trai nhỏ

Diễn viên Quang Minh và vợ trẻ Tăng Khánh Chi mới đây đã tổ chức một bữa tiệc tại nhà mới mừng sinh nhật con trai nhỏ. Hình ảnh cậu bé gây chú ý.

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Theo Nghệ Nhi ([Tên nguồn])

Nguồn: https://ngoisao.vnexpress.net/anh-sao-8-11-quang-minh-dam-duoi-ben-vo-o-thi...

-07/11/2026 21:03 PM (GMT+7)
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