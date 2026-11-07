Chồng yếu sinh lý vẫn ép vợ chiều mình mỗi tối, 4 năm hôn nhân biến thành nỗi ám ảnh

Thanh Vân từng nghĩ mình may mắn khi lấy được người chồng vừa có ngoại hình, công việc ổn định, lại được nhiều người ngưỡng mộ. Thế nhưng, đằng sau cánh cửa phòng ngủ, cuộc hôn nhân tưởng như viên mãn ấy lại đang khiến cô kiệt sức dù chồng cô yếu sinh lý.

Người chồng hoàn hảo trong mắt mọi người

Ở tuổi 33, Thanh Vân có một gia đình mà không ít phụ nữ ao ước. Chồng cô là Huy, 38 tuổi, làm việc tại một cơ quan nhà nước, có công việc ổn định và thu nhập đủ để lo cho vợ con.

Huy cũng rất chú trọng ngoại hình. Anh thường xuyên tập gym, chơi bóng đá, cầu lông và bơi lội. Dáng người săn chắc, gương mặt điển trai cùng phong thái tự tin khiến anh trở thành tâm điểm mỗi khi xuất hiện ở những buổi gặp gỡ bạn bè.

Hai người kết hôn được 4 năm, có một con nhỏ. Trong mắt người ngoài, Vân đúng là người phụ nữ có số hưởng khi vừa có chồng đẹp trai, vừa có gia đình đủ đầy. Nhưng chỉ người trong cuộc mới hiểu, cuộc sống vợ chồng của cô không hề ngọt ngào như những gì người khác nhìn thấy.

Ngay từ những ngày đầu sau cưới, Vân đã nhận ra Huy có vấn đề trong chuyện chăn gối. Anh thường xuất tinh rất nhanh, khiến cuộc gần gũi kết thúc khi vợ còn chưa kịp cảm nhận sự thân mật.

Ban đầu, Vân nghĩ đó chỉ là vấn đề nhất thời. Cô chủ động động viên chồng, khuyên anh điều chỉnh lối sống và đi khám nam khoa để tìm nguyên nhân. Thế nhưng, mỗi lần nhắc đến chuyện này, Huy đều tỏ ra khó chịu.

Anh cho rằng vợ đang làm tổn thương lòng tự trọng của mình, thậm chí còn nổi nóng vì nghĩ cô không hài lòng với chồng.

Sau nhiều lần chịu đựng, Thanh Vân bắt đầu sợ những buổi tối trở về nhà. Với cô, phòng ngủ không còn là nơi hai vợ chồng tìm thấy sự gần gũi mà dần trở thành nơi chất chứa áp lực. Ảnh minh họa

Chồng yếu sinh lý nhưng tối nào cũng đòi hỏi

Điều khiến Vân mệt mỏi hơn cả không phải chuyện chồng xuất tinh sớm, mà là thái độ của anh sau mỗi lần gần gũi.

Dù biết mình không thể đáp ứng đầy đủ nhu cầu của vợ, Huy vẫn thường xuyên đòi hỏi. Có những ngày Vân vừa đi làm về, tất bật cơm nước, chăm con đến tận khuya, anh vẫn muốn vợ chiều mình.

Khi cô nhẹ nhàng nói hôm nay quá mệt, Huy lập tức thay đổi thái độ. Anh lạnh lùng, cáu gắt, thậm chí buông những lời trách móc khiến vợ cảm thấy mình như người có lỗi.

Có những đêm, chỉ vì Vân từ chối gần gũi, hai vợ chồng nằm quay lưng vào nhau, không ai nói với ai câu nào. Sáng hôm sau, Huy vẫn sinh hoạt bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra, còn Vân phải cố giấu đôi mắt sưng đỏ khi đưa con đi học.

Đáng nói, Huy còn tìm đến rượu bia với hy vọng kéo dài thời gian quan hệ. Anh cho rằng uống một chút sẽ giúp bản thân tự tin và cải thiện phong độ.

Nhưng mọi chuyện không những không tốt hơn mà còn khiến Vân thêm lo lắng. Cô sợ chồng đang tự làm tổn hại sức khỏe chỉ vì không muốn đối diện với vấn đề của mình.

Vân từng đề nghị cả hai cùng đến bệnh viện thăm khám. Cô khẳng định không hề chê bai hay coi thường chồng, chỉ muốn tìm cách cải thiện đời sống hôn nhân nhưng Huy vẫn gạt đi.

Anh cho rằng vợ suy nghĩ quá nhiều, chuyện phòng the không đáng để mang ra bệnh viện. Thậm chí, mỗi khi Vân nhắc lại, anh còn nói cô đang cố tình gây áp lực cho chồng.

Nỗi đau khó nói khiến người vợ mắc kẹt trong hôn nhân

Sau nhiều lần chịu đựng, Thanh Vân bắt đầu sợ những buổi tối trở về nhà. Với cô, phòng ngủ không còn là nơi hai vợ chồng tìm thấy sự gần gũi mà dần trở thành nơi chất chứa áp lực.

Cô từng nghĩ đến chuyện ly hôn, nhưng khi chia sẻ với gia đình, Vân lại nhận được những lời khuyên khiến mình chạnh lòng.

Người lớn cho rằng vợ chồng sống với nhau không thể chỉ vì chuyện chăn gối mà chia tay. Huy vẫn là người có công việc, không cờ bạc, không ngoại tình, lại có trách nhiệm kinh tế với gia đình. Vì thế, mọi người khuyên cô nên nhẫn nhịn, thông cảm cho chồng.

Nhưng không ai hiểu rằng điều Vân cần không đơn thuần là một cuộc sống vật chất đủ đầy. Cô muốn được tôn trọng, được lắng nghe và có quyền nói không khi bản thân không sẵn sàng.

Cô cũng không muốn biến vấn đề xuất tinh sớm của chồng thành lý do để trách móc hay làm tổn thương anh. Tuy nhiên, cô không thể tiếp tục im lặng trước cách Huy đối xử với mình.

Sau 4 năm chung sống, Vân nhận ra một cuộc hôn nhân không thể chỉ được đánh giá bằng vẻ ngoài hoàn hảo hay những tiêu chuẩn mà người khác đặt ra.

Điều cô mong muốn lúc này là Huy đủ can đảm đối diện với vấn đề sức khỏe, cùng vợ tìm đến bác sĩ và học cách tôn trọng cảm xúc của nhau. Cô thực sự không biết phải làm sao để anh đi thăm khám nhằm cải thiện tình hình.