Nam sinh quỳ lạy mẹ nuôi sau kỳ thi đại học để cảm tạ ơn dưỡng dục

Từ ngày 7 đến 9/6, hơn 12,9 triệu thí sinh trên khắp Trung Quốc tham dự kỳ thi tuyển sinh đại học quốc gia (gaokao) đầy cạnh tranh. Trong số đó có Lele, đến từ thành phố Tương Dương, tỉnh Hồ Bắc. Bên ngoài điểm thi, mẹ nuôi của Lele - bà Ye Huanzhi - mặc sườn xám màu đỏ, tay cầm hoa hướng dương và loại đồ uống yêu thích chờ đón con trai.

Mối duyên giữa hai mẹ con bắt đầu vào một đêm mưa tháng 4/2008. Trên đường về nhà, bà Ye phát hiện một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi bên đường, được quấn trong chăn. Đứa trẻ có đôi tai dị dạng bẩm sinh và dây rốn vẫn chưa rụng hẳn. Dù điều kiện kinh tế không khá giả, bà Ye vẫn đưa bé về nuôi, đặt tên là Lele và yêu thương như con ruột.

Bà Ye Huanzhi cầm bó hoa đứng sẵn bên ngoài chờ con trai thi xong. Ảnh: Jimu News

Theo Jimu News, Lele sau đó được chẩn đoán mắc chứng dị tật vành tai bẩm sinh (microtia), khiến thính lực chỉ bằng khoảng một phần ba so với người bình thường. Các bác sĩ cho biết ca phẫu thuật có chi phí lên tới 300.000 nhân dân tệ (khoảng 1,1 tỷ đồng), vượt xa khả năng tài chính của bà Ye, người khi đó mưu sinh bằng nghề lái taxi.

Nhưng bà Ye chưa từng từ bỏ. Suốt hơn 10 năm, bà lái taxi từ sáng sớm đến đêm khuya, chắt chiu từng đồng để dành tiền chữa bệnh cho con. Bà cũng đưa Lele đến nhiều bệnh viện ở Tương Dương, Vũ Hán và Bắc Kinh với hy vọng tìm được phương án điều trị phù hợp.

Câu chuyện của bà dần lan truyền và bà được người dân địa phương gọi là "cô tài xế taxi giàu lòng nhân ái". Nhiều đồng nghiệp quyên góp tiền hỗ trợ, trong khi những người hảo tâm giúp gia đình kết nối với các chuyên gia y tế hàng đầu.

Lele và mẹ nuôi khi còn nhỏ. Ảnh: Jimu News

Tháng 8/2018, Lele trải qua cuộc phẫu thuật kéo dài 8 tiếng, trong khi bà Ye túc trực bên ngoài phòng mổ. Ca phẫu thuật thành công, giúp cậu phục hồi thính lực và tái tạo vành tai.

Hôm 7/6, Lele tham dự kỳ thi đại học (gaokao) theo định hướng kỹ năng nghề - mô hình thi mới được áp dụng tại một số địa phương như Hồ Bắc và Liêu Ninh nhằm tạo cơ hội cho học sinh trường nghề vào đại học.

Sau khi trở về nhà, cậu quỳ trước mặt mẹ nuôi, dập đầu ba lần để cảm ơn công ơn dưỡng dục của mẹ. Trong văn hóa truyền thống Trung Quốc, hành động dập đầu là cách thể hiện lòng hiếu kính và biết ơn sâu sắc đối với cha mẹ. Bà Ye nhanh chóng đỡ con trai đứng dậy và khuyên con hãy nghỉ ngơi sau những ngày thi cử căng thẳng

Lele quỳ gối, dập đầu cảm tạ mẹ sau kỳ thi đại học căng thẳng của Trung Quốc. Ảnh: Jimu News

Hiện chưa rõ gia đình có ý định tìm lại cha mẹ ruột của Lele không. Tuy nhiên, nam sinh cho biết cậu luôn mong có thể báo đáp mẹ nuôi - người đã cho cậu "hai cuộc đời mới", một lần khi cưu mang và một khi giúp cậu vượt qua bệnh tật. Lele mong muốn theo học ngành chế tạo cơ khí tại đại học và sau này đóng góp cho xã hội.

Câu chuyện của hai mẹ con khiến nhiều người cảm động.

"Nhiều cha mẹ đẻ cũng chưa chắc làm được những điều như bà Ye. Bà thực sự là một người mẹ vĩ đại", một người bình luận. Người khác viết: "Hy vọng Lele sẽ đỗ vào ngôi trường mơ ước. Lòng biết ơn và tinh thần trách nhiệm của em còn đáng quý hơn bất kỳ điểm số nào".