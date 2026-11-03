Kết buồn của cô gái mắc ung thư xương bị cha mẹ bỏ rơi

Trưa 28/10, tài khoản mạng xã hội của blogger chống ung thư có tên "Xiaxia kỳ tích" đăng cáo phó, thông báo cô qua đời lúc 20h28 ngày 27/10 tại Thượng Hải, hưởng dương 23 tuổi.

Người đăng cáo phó là Shen, bạn thân Xiaxia. Trong video đi kèm, "nữ chiến binh ung thư" còn để lại lời nhắn viết trên điện thoại, nói rằng: "Suốt hành trình này, tôi đã nhận được rất nhiều tình yêu thương. Tôi từng đi qua biển lớn, vượt núi Thái Sơn, ngắm hoa ở Lệ Giang, Vân Nam. Cuộc sống vẫn tiếp diễn, nhưng tôi xin phép dừng lại. Tôi rất tiếc vì không thể giữ lời hứa. Tôi sẽ nằm ở nơi có cây xanh, bên cạnh là hoa cỏ, yên bình chìm vào giấc ngủ, không còn đau đớn hay muộn phiền".

Dưới video, nhiều người bình luận, chia buồn, mong cô gái trẻ sẽ "không còn đau đớn ở thiên đường".

Shen cho biết đang lo hậu sự cho Xia Jinhe và giúp cô hoàn thành tâm nguyện. "Khi còn sống, cô ấy mong muốn thành lập quỹ mang tên mình để hỗ trợ những người gặp khó khăn. Tôi hy vọng có thể tiếp tục lan tỏa tình yêu thương mà cô gửi gắm", Shen nói.

Xin Jinhe luôn tích cực và tự lập dù phải cắt cụt một chân vì ung thư. Ảnh: Douyin

Xiaxia tên thật là Xia Jinhe, quê ở huyện Lư Giang, thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy. Năm 18 tuổi, ngay trước kỳ thi đại học, cô được chẩn đoán mắc ung thư xương. Dù trúng tuyển một trường sư phạm, bệnh tình trở nặng khiến cô không thể tiếp tục việc học.

Năm 19 tuổi, Xia Jinhe phải cắt bỏ chân phải do ung thư. Cô từng chia sẻ trên mạng xã hội rằng bố chưa một lần đến thăm, còn mẹ cắt đứt liên lạc sau một năm cô mắc bệnh. Xia phải tự dành dụm tiền chữa trị, mua chân giả và tự ký giấy cam kết trước khi bước vào phòng phẫu thuật.

Trong 5 năm chống chọi với ung thư, Xia Jinhe trải qua 7 ca đại phẫu và 25 đợt hóa trị. Câu nói "Xin hãy gọi tôi là công chúa và chúc tôi sớm khỏe lại!" cùng nghị lực kiên cường của cô từng khiến nhiều người xúc động.

"Sinh thời, Xia Jinhe thường nói muốn kiếm thêm tiền để duy trì sự sống và trân trọng từng khoảnh khắc hiện tại", Shen kể.

Thời gian đầu mắc bệnh, Xia bán đồ thủ công tại quê nhà An Huy để trang trải viện phí. Khi bệnh trở nặng, phải thường xuyên đến bệnh viện điều trị, cô chuyển sang bán hàng trực tuyến.

Trong hành trình chống ung thư, cô nhận được sự giúp đỡ của nhiều người xa lạ, trong đó có Shen, chủ một studio ảnh ở Sán Đầu, tỉnh Quảng Đông. Năm 2025, cảm động trước bộ ảnh chủ đề "Tái sinh từ tro tàn" mà Shen thực hiện cho một cô gái khuyết tật tên Qiao Yan, Xia Jinhe đã liên lạc, nhờ Shen chụp một bộ tương tự. Từ đó, hai người trở thành bạn bè. Mẹ con Shen từng thu xếp chỗ ở và chăm sóc Xia tại Sán Đầu, đồng hành với cô đến cuối đời.

Vài ngày trước khi qua đời, bệnh tình Xia chuyển xấu. Cô luôn mong được gặp bà nội lần cuối. "Cha mẹ Xia Jinhe đi làm xa từ khi cô còn nhỏ, bà nội là người nuôi cô khôn lớn. Cô ấy luôn canh cánh lo cho bà đã gần 90 tuổi", Shen kể.

Shen sau đó liên hệ với bà của Xia, nhưng do tuổi cao, bà không thể đến Thượng Hải mà chỉ có thể gặp cháu qua video. "Cô ấy đã gắng gượng suốt hai ngày để được trò chuyện với bà. Trong cuộc gọi cuối cùng, bà liên tục gọi tên thân mật và động viên cô cố gắng", anh nói.

Hôm 26/10, người mẹ nhiều năm không gặp Xia Jinhe cũng đến bệnh viện. Hôm sau, bố cô có mặt. Hai người ở bên con gái trong những giờ phút cuối đời. "Họ không nói gì với Xia Jinhe, nét mặt khá bình thản. Nhưng khi cô nhắm mắt, người mẹ đã bật khóc", Shen cho biết.

Xia Jinhe dự kiến được hỏa táng ngày 2/11.