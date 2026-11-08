Vợ Brooklyn Beckham hiếm hoi dự tiệc một mình

Con dâu cả của nhà Bekcham diện crop top đen cổ yếm xẻ sâu, để lộ vòng eo săn chắc. Cô kết hợp trang phục với quần satin cạp trễ, khoe vóc dáng thanh mảnh. Mái tóc nâu được tạo kiểu búi nửa đầu gọn gàng, cùng giày cao gót đế dày và phụ kiện tối giản giúp tổng thể thêm thanh lịch.

Nicola Peltz khoe vóc dáng mảnh mai trong set đồ màu đen tại bữa tiệc hôm 6/11 ở New York. Ảnh: Neil Rasmus

Bữa tiệc do thương hiệu thời trang Alice + Olivia và Coca-Cola tổ chức, quy tụ nhiều gương mặt nổi tiếng như người mẫu Delilah Belle Hamlin, diễn viên Kate Walsh, người mẫu Jordan Emanuel...

Đây là lần hiếm hoi Nicola Peltz đi sự kiện mà thiếu vắng chồng, kể từ khi vợ chồng cô công khai mâu thuẫn với gia đình nhà Becks.

Trước đó, Nicola và Brooklyn trở thành tâm điểm bàn luận sau loạt ảnh Halloween. Trong khi Brooklyn hóa trang thành Superman, Nicola chọn hình tượng Catwoman và tạo dáng thân thiết bên Damian Hurley - con trai diễn viên Elizabeth Hurley. Một bức ảnh sau đó bị Brooklyn xóa khỏi Instagram cá nhân, giữa lúc anh nhận nhiều bình luận chế giễu về tạo hình, cách tạo dáng bên vợ và bạn thân.

Bức ảnh chụp cùng vợ và bạn thân hiện được Brooklyn xóa khỏi trang Instagram cá nhân. Ảnh: Instagram/ Damian Hurley

Brooklyn Beckham, 27 tuổi, hẹn hò Nicola - hơn 4 tuổi, con gái tỷ phú Nelson Peltz và người mẫu Claudia Heffner Peltz - vào cuối năm 2019. Cặp sao công khai tình cảm vào tháng 1/2020 và đính hôn chỉ khoảng 8 tháng sau đó. Tháng 4/2022, con trai cả của David Beckham và diễn viên người Mỹ tổ chức đám cưới xa hoa tại dinh thự gia đình cô dâu ở Palm Beach, Florida, với khoảng 600 khách mời. Sau hôn lễ, cả hai sử dụng họ kép Peltz Beckham.

Tháng 8/2025, Brooklyn và Nicola tổ chức lễ tái thề nguyện nhân kỷ niệm ba năm ngày cưới mà không có sự tham dự của các thành viên nhà Becks. Đến tháng 1 năm nay, Brooklyn công khai mâu thuẫn gia đình, cáo buộc họ nhiều lần tìm cách phá hoại mối quan hệ vợ chồng anh, gây sức ép để anh từ bỏ quyền đối với tên tuổi của mình trước đám cưới và khiến anh cảm thấy bị kiểm soát trong phần lớn cuộc đời.

Anh cũng cho rằng Victoria đã làm gián đoạn điệu nhảy đầu tiên của hai vợ chồng trong tiệc cưới, khiến anh cảm thấy xấu hổ và khó chịu. Brooklyn tuyên bố không muốn hòa giải với gia đình, đồng thời khẳng định Nicola không phải người kiểm soát mình như những lời đồn đoán.

Vợ chồng Brooklyn - Nicola thường xuyên xuất hiện tại các bữa tiệc của giới showbiz, không ngại thể hiện tình cảm mặn nồng. Ảnh: Instagram/ Nicola Peltz

Gần hai năm qua, Brooklyn và Nicola vắng bóng trong các hoạt động của gia đình Beckham. Dù thường xuyên xuất hiện trong cùng giới giải trí và thời trang, hai vợ chồng cũng tránh những cuộc chạm mặt với David - Victoria và các thành viên khác. "Thế giới" của Brooklyn gần như chỉ xoay quanh vợ Nicola Peltz, gia đình nhà vợ cùng công việc nấu ăn, kinh doanh xốt ớt chưa mấy khởi sắc, bất chấp mọi động thái hàn gắn từ nhà Becks.