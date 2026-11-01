Thấy nhà chồng tốt, cô gái Ninh Bình rủ em ruột cùng về làm dâu

Se duyên cho em gái ruột và em trai chồng

Trần Thị Ngọc Anh (SN 2003, xã Ý Yên, tỉnh Ninh Bình) là con cả trong gia đình có 5 chị em gái. Năm 2022, cô kết hôn với Lê Khắc Hà (SN 1998, quê Ninh Bình) - ở cách nhà cô 18km.

Ngọc Anh kể, cặp đôi quen biết nhau vào năm 2018 trong một lần cùng đi giao lưu giới trẻ giữa các giáo xứ. Có số liên lạc, cả hai thường xuyên nhắn tin qua lại và rồi chính thức hẹn hò sau một thời gian Khắc Hà nhiệt tình theo đuổi.

Ngọc Anh và Khắc Hà kết hôn vào năm 2022

Bố mẹ Ngọc Anh hay tin thì phản đối gắt gao vì không muốn con gái lấy chồng khác làng, khác xã. Cặp đôi vì vậy mà chia tay suốt 1 năm, đến tháng 7/2022 mới nối lại tình cảm sau lần tình cờ gặp lại.

“Chúng tôi quen nhau khi đi giao lưu ở giáo xứ và gặp lại nhau cũng trong một dịp như vậy. Khoảnh khắc đó, tôi thấy anh vẫn nhìn tôi, yêu tôi như ngày nào.

Chúng tôi quyết tâm quay lại và thuyết phục bố mẹ ủng hộ chuyện kết hôn”, Ngọc Anh kể.

Bốn năm về làm dâu, Ngọc Anh cảm nhận rõ sự quan tâm và tình yêu thương nhà chồng dành cho mình. Khắc Hà là con trai thứ hai trong gia đình, trên có chị gái, dưới có em trai. Bố mẹ làm nghề nông.

Tổ ấm nhỏ của Ngọc Anh

Dù nhà làm nhiều ruộng, Ngọc Anh chưa từng phải ra đồng hỗ trợ hay làm việc nặng do có công việc kinh doanh riêng. Sống cùng bố mẹ chồng, cô thấy tự do và thoải mái như sống ở nhà mình, chưa bao giờ bị bố mẹ chồng chê trách.

Chị gái chồng tâm lý, em trai chồng ngoan ngoãn, hiền lành, chịu khó. Ngọc Anh vẫn luôn thấy mình rất may mắn khi được làm dâu trong gia đình như vậy.

Cũng vì điều này, khi biết em gái ruột của mình - Trần Thị Đào (SN 2008) và em trai chồng - Lê Khắc Vũ (SN 2000) cảm mến nhau, Ngọc Anh ủng hộ nhiệt tình, thậm chí còn đứng ra se duyên, rủ em gái về làm dâu chung nhà.

“Về làm dâu với chị”

Trần Thị Đào - em gái thứ hai của Ngọc Anh kể, nhiều năm qua cô nhiều lần nghe chị gái kể về những điều tốt đẹp của nhà chồng. Tuy nhiên, cô chưa quen biết hay có ấn tượng gì với Khắc Vũ - em trai chồng của chị gái.

Đến đầu năm 2026, trong dịp cùng đi du lịch với vợ chồng anh chị, Đào và Vũ mới bén duyên. Cả hai sau đó tìm hiểu kỹ hơn, thấy hợp nhau nên muốn kết duyên vợ chồng.

Ngọc Anh và Đào (từ trái sang) cùng về làm dâu một nhà

“Trong chuyến đi đó tôi đã thấy có gì là lạ. Hai đứa chủ động muốn đi chung xe máy, cả chuyến đi cũng thân thiết và giúp đỡ nhau. Tôi nói đùa ‘cuối năm khéo chị được ăn cỗ to của hai đứa’, không ngờ hai đứa cũng bảo ‘vâng’”, Ngọc Anh cười kể lại.

Ít lâu sau, Ngọc Anh càng bất ngờ hơn khi thấy em trai chồng dò hỏi “Đào đã học xong rồi chị nhỉ?”, em gái ruột cũng nhắn tin hỏi “chị thấy anh Vũ thế nào?”.

Lúc này, Ngọc Anh khẳng định đôi bên thực sự có ý với nhau. Biết rõ em trai chồng là người chịu khó, tốt tính, gia đình chồng thoải mái, yêu thương con dâu, Ngọc Anh hết lòng tác thành cho cặp đôi.

“Tôi nhớ mãi câu nói của chị gái khi biết chuyện, đó là ‘về làm dâu với chị’.

Đối với tôi, việc hai chị em cùng về làm dâu một nhà không có gì e ngại, thậm chí còn rất thuận lợi. Tuy nhiên, lúc ấy tôi cũng lo bố mẹ hai bên sẽ không chấp thuận”, Đào kể.

Hai bên gia đình đều “sốc” khi hay tin Đào và Vũ yêu nhau. Bố mẹ Vũ vui vẻ tác thành cho các con nhưng mẹ Đào lúc đầu trăn trở nhiều thứ. Bà từng nói: “Sao mà được. Chẳng nhẽ gả hai cô con gái nhưng chỉ có một thông gia”.

Tuy nhiên, rất nhanh chóng bà đã hiểu được ý nghĩa của mối duyên đặc biệt này và ủng hộ. Tháng 5/2026, Khắc Vũ hạnh phúc đem trầu cau đến nhà gái xin phép cho cả hai nên duyên vợ chồng.

Cặp đôi nên duyên và được hai bên gia đình tác thành

Một tháng sau, cặp đôi làm lễ dạm ngõ rồi đăng ký kết hôn vào ngày 20/10 vừa qua. Đám cưới dự kiến tổ chức vào đầu năm tới. Hình ảnh bố mẹ hai bên một lần nữa ngồi bàn thông gia, kết duyên cho các con khiến Ngọc Anh thấy thú vị.

Đối với Ngọc Anh, việc hai chị em ruột cùng làm dâu một nhà là điều tuyệt vời. Hai chị em vốn yêu thương nhau giờ đây càng thêm gắn kết. Khắc Hà - Khắc Vũ vừa là anh em ruột vừa là anh em cọc chèo lại càng quý trọng nhau.

Bản thân Đào cũng hạnh phúc khi được làm dâu chung nhà với chị gái bởi, những áp lực vô hình của nàng dâu mới giảm bớt và hành trình mới thuận lợi hơn.

Ảnh: NVCC