Cái giá của kế hoạch nghỉ hưu sớm ở tuổi 40

Andy Hill, 44 tuổi, từng làm trong lĩnh vực marketing, thường xuyên phải làm việc nhiều giờ và đi công tác. Việc ít có thời gian bên các con khiến anh mong muốn nghỉ hưu sớm để dành nhiều thời gian hơn cho gia đình.

"Tôi rất muốn rời khỏi công việc doanh nghiệp. Tôi đang bỏ lỡ việc nhìn các con lớn lên", Andy nói.

Anh tình cờ biết đến FIRE - lối sống hướng tới độc lập tài chính, nghỉ hưu sớm. Theo đó, anh dành phần lớn thu nhập để tiết kiệm và đầu tư, nhằm tích lũy đủ tài sản để không còn phụ thuộc vào công việc toàn thời gian. Anh dành tối đa tiền vào các tài khoản đầu tư cho tuổi hưu tại Mỹ, kỳ vọng tài sản sẽ tăng trưởng trong nhiều năm.

Tuy nhiên, Andy chưa trao đổi kỹ với vợ, Nicole về kế hoạch này. Khi phần lớn thu nhập được ưu tiên cho mục tiêu nghỉ hưu sớm, gia đình họ phải hạn chế các khoản chi như thuê người dọn nhà, duy trì các dịch vụ giải trí yêu thích hay đi ăn ngoài.

Andy Hill và vợ con. Ảnh: BI

Nicole đồng ý với mong muốn có thêm thời gian cho gia đình của chồng nhưng không muốn cuộc sống hiện tại trở nên gò bó chỉ để đổi lấy mục tiêu trong tương lai. Theo Andy, vợ anh dần cảm thấy "việc cố gia tăng tài sản về sau đang lấy đi sự thoải mái của cả nhà lúc này".

Những khác biệt về cách sử dụng tiền khiến vợ chồng anh nhiều lần tranh cãi nảy lửa. Sau một lần căng thẳng, hai người nhận ra kế hoạch nghỉ hưu sớm theo cách quá quyết liệt đang ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình.

Vợ chồng Andy chọn cách tiếp cận nhẹ áp lực hơn. Theo đó, họ không tiếp tục ép mình tích lũy thật nhanh để nghỉ việc hoàn toàn, mà đặt mục tiêu có một khoản đầu tư đủ lớn từ sớm, sau đó để số tiền này tự sinh lời cho đến tuổi nghỉ hưu. Hai người tính toán cần có khoảng 550.000 USD tiền đầu tư khi Andy 40 tuổi.

"Với giả định lợi nhuận trung bình 6% mỗi năm và không rút tiền ra, khoản này có thể tăng lên khoảng hai triệu USD khi họ đến tuổi nghỉ hưu. Như vậy là đủ để chúng tôi sống", Andy nói.

Năm 2020, Andy cho biết số tiền đầu tư của họ đạt mốc 550.000 USD.. Sau đó, hai người giảm dần rồi ngừng đóng thêm tiền vào các tài khoản hưu trí. Andy cho biết, từ năm 2021, danh mục đầu tư của họ vẫn tăng từ khoảng 550.000 USD lên gần một triệu USD dù không góp thêm tiền.

Business Insider cho biết đã xem ảnh chụp màn hình các tài khoản đầu tư của vợ chồng Hill để xác nhận quy mô tài sản này.

Khi không còn chịu áp lực phải dồn phần lớn thu nhập cho mục tiêu nghỉ hưu, gia đình Andy bắt đầu có cuộc sống cân bằng hơn. Năm 2020, anh rời công việc doanh nghiệp để tập trung cho Marriage Kids and Money, nền tảng tài chính cá nhân anh khởi đầu dưới dạng blog từ năm 2016.

Andy chuyển sang công việc tự do, lập blog về tài chính cá nhân. Ảnh: BI

Hiện Andy làm việc khoảng 20 đến 25 giờ mỗi tuần, gần đây chỉ làm từ thứ Ba đến thứ Năm. Nicole làm bán thời gian trong lĩnh vực chăm sóc thẩm mỹ vào các ngày thứ Ba, thứ Năm và thứ Sáu.

Theo Andy, lịch làm việc ba ngày mỗi tuần giúp hai vợ chồng dành nhiều thời gian bên nhau hơn và cải thiện quan hệ hôn nhân. Anh cũng cho biết sức khỏe tốt hơn trước, bác sĩ thông báo anh không còn cần dùng thuốc điều trị cholesterol như từng dự kiến.

"Chúng tôi không còn phải vội vã chạy từ việc này sang việc khác. Chúng tôi có thời gian suy nghĩ điều gì thực sự tốt nhất cho mình", Andy nói.