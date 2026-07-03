U40 trở lại thị trường lao động: 'Có đêm tôi học tới 2h sáng rồi ngồi khóc vì tủi thân'

Vài năm trước, Ngọc Khánh từng có thu nhập 80-90 triệu đồng mỗi tháng nhờ kinh doanh online. Người mẹ hai con chưa bao giờ hình dung sẽ có ngày phải bắt đầu lại với mức lương 9 triệu đồng.

Ngọc Khánh, 36 tuổi.

Tốt nghiệp ngành Tài chính - Ngân hàng tại Đại học Kinh tế Quốc dân, Khánh kết hôn rồi chuyển sang kinh doanh online. Công việc thuận lợi trong nhiều năm, mang lại nguồn thu đủ để gia đình có cuộc sống thoải mái.

Sau đại dịch Covid-19, sức mua giảm, sản phẩm kinh doanh cũng dần hết xu hướng. Việc buôn bán liên tục thua lỗ khiến chị quyết định dừng lại để dành thời gian chăm sóc chồng và hai con.

Những năm ở nhà, thu nhập gia đình giảm trong khi các con ngày một lớn, chi phí sinh hoạt tăng lên. Không muốn chồng gánh vác một mình, đồng thời cảm thấy bản thân ngày càng tụt lại phía sau, Khánh quyết định quay lại thị trường lao động.

Chị từng tin nhiều năm làm kinh doanh sẽ là lợi thế khi đi xin việc. Thực tế lại hoàn toàn ngược lại.

Suốt gần hai năm, Khánh gửi khoảng 40 hồ sơ nhưng phần lớn không nhận được phản hồi hoặc bị từ chối. Không ít lần, chị nghe những lời nhận xét như "36 tuổi còn đi làm gì nữa" hay "Ở nhà gần chục năm thì còn làm được gì"... Những câu nói ấy khiến chị chạnh lòng, nhưng cũng thôi thúc chị phải thay đổi nếu muốn có thêm cơ hội.

Không tiếp tục chờ đợi, Khánh tự bổ sung những kỹ năng còn thiếu.

Ban ngày, chị vẫn bán hàng online trong khu chung cư, nhận thêm các công việc freelance để có thu nhập. Buổi tối, sau khi hoàn thành việc nhà, chị đăng ký học viết nội dung, chỉnh sửa video và tiếng Trung.

Việc học kéo dài nhiều tháng. Có hôm sau khi dọn dẹp nhà cửa, chị mới bắt đầu mở máy tính. Đến khi cả khu chung cư đã tắt đèn, Khánh vẫn ngồi trước màn hình, luyện viết từng bài, học dựng video rồi chuyển sang học tiếng Trung.

"Có đêm tôi học tới 2h sáng rồi ngồi khóc vì tủi thân, gần 40 tuổi mà vẫn phải học lại từ đầu như sinh viên mới ra trường", Khánh nhớ lại.

Ngọc Khánh đăng ký học viết nội dung, chỉnh sửa video và tiếng Trung để quay lại thị trường lao động.

Cơ hội đến từ chính lớp học tiếng Trung. Tại đây, Khánh quen người giám đốc công ty hiện tại và được giới thiệu vào vị trí nhân viên truyền thông. Xuất thân từ ngành Tài chính - Ngân hàng, lại có nhiều năm kinh doanh tự do, chị gần như phải học lại mọi thứ khi chuyển sang lĩnh vực mới. Từ cách viết nội dung, chỉnh sửa hình ảnh, video đến những thuật ngữ chuyên môn đều xa lạ.

Những ngày đầu, hầu như bài viết nào của Khánh cũng phải chỉnh sửa nhiều lần, có lúc bản thảo bị sửa gần như toàn bộ.

"Ban đầu tôi cũng tự ái. Nhưng rồi nhận ra mọi người góp ý vì công việc chứ không phải vì tuổi tác", chị nói.

Từ đó, sau mỗi ngày làm việc, Khánh đều dành thêm vài tiếng đọc tài liệu, xem lại những lỗi mình mắc và luyện viết. Những bản thảo từng bị sửa gần hết dần ít lỗi hơn, số lần phải làm lại cũng giảm.

Sau một năm làm văn phòng, Ngọc Khánh vẫn duy trì được công việc chính với mức lương 9 triệu đồng mỗi tháng. Ngoài giờ làm, Khánh tiếp tục bán hàng online, nhận các dự án freelance và học thêm các khóa nâng cao về nội dung, chỉnh sửa video cũng như tiếng Trung để mở rộng cơ hội nghề nghiệp.

Thu nhập hiện tại thấp hơn rất nhiều so với thời kỳ kinh doanh thuận lợi, nhưng đổi lại, chị học được cách quản lý chi tiêu chặt chẽ và trân trọng hơn giá trị của đồng tiền mình làm ra.

Theo Khánh, điều khó nhất khi quay lại thị trường lao động ở tuổi 36 không phải mức lương hay khối lượng công việc, mà là chấp nhận mình không còn xuất phát ở vị trí từng có.

"Tôi từng nghĩ chỉ cần có kinh nghiệm là đủ. Nhưng thị trường lao động thay đổi rất nhanh, còn mình thì đứng yên quá lâu", chị cho biết.

Giờ đây, mỗi lần gửi bài cho sếp, Khánh vẫn hồi hộp chờ phản hồi. Khác với những ngày đầu, chị không còn xem những dòng chỉnh sửa là sự phủ nhận năng lực, mà coi đó là một phần của quá trình học hỏi.

"Tôi tin chỉ cần còn chịu học thì không bao giờ là quá muộn để bắt đầu", Khánh cho hay.