Ai nghĩ ra màn ăn mừng dậy sóng World Cup

Công thức hoàn hảo của màn ăn mừng

Nếu theo dõi hành trình ấn tượng của Na Uy tại World Cup 2026, khán giả liên tục được chiêm ngưỡng màn ăn mừng đặc trưng mang tên Viking row (Điệu chèo thuyền Viking).

Xuất hiện trên khán đài sân vận động và tràn ngập các tuyến phố ở New York, màn cổ vũ trở thành một trong những hình ảnh được yêu thích nhất tại giải đấu.

Sau chiến thắng 3-2 trước Senegal để giành vé vào vòng knock-out, toàn đội cùng thực hiện màn ăn mừng trước khán đài. Đội trưởng Martin Ødegaard trực tiếp cầm trống giữ nhịp.

Màn ăn mừng lại được tái hiện khi Na Uy đánh bại Bờ Biển Ngà để đặt chân vào vòng 1/8, viết tiếp hành trình World Cup 2026 trên đất Bắc Mỹ.

Điệu cổ vũ Viking row thường bắt đầu bằng tiếng tù và Viking truyền thống. Sau đó, tất cả cùng ngồi xuống, xếp thành đội hình giống một chiếc thuyền dài của người Viking. Người dẫn đầu đánh trống, ban đầu chậm rãi rồi tăng dần nhịp độ.

Theo từng nhịp trống, đám đông đồng loạt đưa hai tay ra trước rồi kéo về phía sau như đang chèo thuyền, đồng thanh hô lớn: "Row!" (Chèo!). Đến cao trào, tất cả cùng đứng bật dậy, giơ cao hai tay và hò reo ăn mừng.

Hòa chung không khí chiến thắng, các cổ động viên Na Uy trong trang phục đỏ cũng thực hiện màn chèo thuyền trên khán đài, cầu thang cuốn và thậm chí tại Quảng trường Times Square (New York, Mỹ).

Không quá lời khi nói Viking Row tạo nên cơn sốt tại World Cup 2026, tương tự cách màn vỗ tay của Iceland từng khuấy đảo Euro 2016.

Khác với phần lớn các bài hát cổ động hình thành tự phát và khó truy tìm nguồn gốc, Viking Row có câu chuyện ra đời rõ ràng.

Người khai sinh màn cổ vũ này là Ole Frøystad - một giáo viên tiểu học. Là người hâm mộ cuồng nhiệt của môn thể thao vua, Ole Frøystad sở hữu một cuốn sổ ghi khoảng 10-15 ý tưởng bài hát cổ động mà ông đã dành nhiều tuần để sáng tác, với mong muốn thế giới sẽ nhớ đến Na Uy trong lần đầu trở lại World Cup kể từ năm 1998.

Người khai sinh màn cổ vũ này là Ole Frøystad.

Trong số đó, Viking Row là ý tưởng mà Frøystad tâm đắc nhất. Ông mang nó đến trao đổi với Torstein Hamran, điều phối viên bảo tàng đồng thời là một trong những thủ lĩnh hội cổ động viên Na Uy.

Đây cũng là người giữ vai trò đánh trống dẫn nhịp trong mỗi màn chèo thuyền trên khán đài.

"Tôi giới thiệu lần lượt tất cả ý tưởng, nhưng luôn nói Viking Row mới là bài hát đặc biệt. Việc tạo ra màn cổ vũ thật hoành tráng đã trở thành ước mơ của tôi. Tôi dành cả năm để nghiên cứu các bài hát cổ động, nghe nhạc, thử nhiều động tác khác nhau nhằm tìm ra điều gì có thể tạo sức lan tỏa mạnh nhất", Frøystad chia sẻ.

Ông đặt ra nhiều tiêu chí, đó là bài cổ động phải ngắn gọn, dễ nhớ, mạnh mẽ, mang bản sắc văn hóa và đủ sức tạo dấu ấn lớn.

Hòa chung không khí chiến thắng, các cổ động viên Na Uy trong trang phục đỏ cũng thực hiện màn chèo thuyền khắp đường phố.

Ý tưởng xuất hiện khi ông nhớ lại trận đấu của CLB Rosenborg hơn 10 năm trước. Khi đó, ba khán đài lần lượt hô vang từng âm tiết tên đội bóng, tạo nên bầu không khí cuồng nhiệt. Ông liên tưởng tới màn vỗ tay Viking nổi tiếng của cổ động viên Iceland. Đó là màn ăn mừng khởi đầu chậm rồi tăng dần tốc độ.

Khi kết hợp thêm động tác chèo thuyền, Frøystad tin mình đã tìm ra công thức hoàn hảo. Màn ăn mừng tái hiện khoảnh khắc người Viking hạ buồm, cầm mái chèo và tiến vào bờ để chiến đấu. Khi hàng nghìn người cùng chuyển động, cả sân vận động tạo thành những con sóng.

Nhóm cổ động viên đã sản xuất nhiều video hướng dẫn chi tiết cách thực hiện, đồng thời phát trên các kênh truyền thông địa phương ngay trước thềm World Cup. Frøystad đăng đoạn video lên tài khoản Instagram cá nhân vốn không có nhiều người theo dõi, nhưng bất ngờ tạo hiệu ứng bùng nổ với 38 triệu lượt xem và gần 3 triệu lượt thích.

HLV Ståle Solbakken thận trọng

Cựu cầu thủ Rooney tham gia chương trình bình luận của BBC Sport về trận Na Uy gặp Bờ Biển Ngà ở vòng 1/16 World Cup 2026, cũng bày tỏ hứng thú với màn ăn mừng.

Khi được MC gợi ý về Viking row, Rooney hứa nếu Na Uy vào tứ kết, anh sẽ xuống sông Mersey và thực hiện màn ăn mừng.

Những năm gần đây, Liên đoàn Bóng đá Na Uy chủ động xây dựng mối quan hệ gần gũi hơn với các hội cổ động viên.

Ngôi sao lớn nhất đội bóng - Haaland - cũng rất tự hào về nguồn cội Viking. Hồi tháng 3, anh chi 1,3 triệu kroner (khoảng 136.000 USD) để mua một cuốn sách lịch sử Viking độc bản từ thế kỷ 16 và trưng bày công khai tại quê nhà Bryne.

Haaland hô hào đồng đội đồng loạt ngồi xuống mặt cỏ để thực hiện màn ăn mừng đặc sản.

Trước giải đấu, các tuyển thủ Na Uy còn thực hiện bộ ảnh hóa thân thành những chiến binh Viking.

Tuy nhiên, không phải ai trong đội cũng muốn duy trì màn cổ vũ này lâu dài. Trong khi Ødegaard và Haaland hào hứng quảng bá Viking row, HLV Ståle Solbakken lại tỏ ra thận trọng.

"Đó là niềm vui dành cho người hâm mộ. Sau World Cup, chúng tôi sẽ không tiếp tục chèo thuyền nữa. Nó chỉ là một điểm nhấn thú vị của giải đấu", ông nói.