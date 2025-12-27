Tưởng nghỉ hưu sớm là thiên đường, 6 tháng sau tôi phải đi xin việc lại

Ở tuổi 36, Rachel Covert từng là phó chủ tịch của hãng thiết kế thời trang Isaac Mizrahi Live, với mức thu nhập lên tới 180.000 USD mỗi năm. Đó là vị trí mà nhiều người mơ ước, nhưng cũng đi kèm lịch làm việc dày đặc và áp lực khủng khiếp. Cuối cùng, Rachel quyết định rời bỏ tất cả để nghỉ hưu sớm, đổi lấy điều cô khao khát nhất: tự do.

"Tôi muốn được đi tập yoga lúc 10 giờ sáng thứ Tư", Rachel nói, khi trong tay cô đang có gần 500.000 USD (tương đương hơn 12 tỷ đồng).

Thế nhưng, chỉ sau một thời gian ngắn tận hưởng cuộc sống không đồng hồ báo thức, Rachel bắt đầu cảm nhận một nỗi lo âm ỉ: sợ hết tiền.

Khi tài sản hữu hạn trở thành nỗi ám ảnh thường trực

Trước đây, khoản tiền nửa triệu USD khiến Rachel cảm thấy an toàn. Nhưng khi không còn lương đều đặn hàng tháng, cô nhận ra đó chỉ là một con số hữu hạn đang dần vơi đi theo từng hóa đơn sinh hoạt.

Dù đã thắt chặt chi tiêu, cảm giác bất an vẫn không buông tha.

Đây cũng là trải nghiệm chung của nhiều người theo đuổi phong trào FIRE – nghỉ hưu sớm và độc lập tài chính.

Không thể phủ nhận FIRE mang lại nhiều lợi ích: thêm thời gian cho gia đình, theo đuổi đam mê, du lịch vòng quanh thế giới. Nhưng mặt trái là áp lực phải quản lý một khoản tiền có giới hạn, cùng cảm giác mất đi sự ổn định tâm lý khi không còn nguồn thu nhập cố định.

"Sau khoảng 6 tháng, tôi thấy mọi thứ không ổn. Có lẽ tôi phải quay lại làm việc", Merz chia sẻ. Và cô đã đi phỏng vấn để xin việc trở lại trong ngành CNTT, nơi cô từng rất muốn rời xa. Ảnh minh họa

FIRE không chỉ có một lối đi

Phong trào FIRE bắt nguồn từ cuốn sách "Tiền của bạn hoặc cuộc sống của bạn", do một cặp tác giả đạt được độc lập tài chính trước tuổi 40 chắp bút.

Theo thời gian, FIRE phát triển thành nhiều nhánh khác nhau, phản ánh những cách tiếp cận linh hoạt hơn với nghỉ hưu sớm.

Rachel Covert lựa chọn Barista FIRE – tức nghỉ hưu sớm nhưng vẫn duy trì công việc bán thời gian.

Cô rời New York, trở thành du mục kỹ thuật số tại các quốc gia có chi phí sinh hoạt thấp như Mexico và Bồ Đào Nha, đồng thời làm huấn luyện viên trực tuyến để tạo thêm thu nhập và tiếp tục tích lũy cho quỹ hưu trí.

Với Rachel, nghỉ hưu sớm không có nghĩa là ngừng làm việc hoàn toàn, mà là làm việc theo cách ít áp lực hơn và có quyền lựa chọn.

Cầm gần 5 tỷ đồng nghỉ hưu sớm, rồi lại quay về điểm xuất phát

Gwendolyn Merz, tốt nghiệp đại học năm 2013 và từng làm việc trong lĩnh vực CNTT cho một công ty Fortune 100, cũng gia nhập phong trào FIRE vì không chịu nổi môi trường làm việc độc hại.

Cô dồn sức tiết kiệm, đồng thời tăng thu nhập từ viết blog, podcast và cho thuê tài sản.

Sau 5 năm, với số tiền 200.000 USD (gần 5 tỷ đồng), Merz quyết định nghỉ việc văn phòng. Ban đầu, cô cảm thấy nhẹ nhõm và tin rằng mình đã đủ an toàn về tài chính. Nhưng thực tế nhanh chóng giáng cho cô một đòn tỉnh ngộ.

Chỉ ít lâu sau khi nghỉ hưu sớm, Merz phải chi 10.000 USD để sửa nhà, trong khi bất động sản cho thuê không còn sinh lời như kỳ vọng. Dòng tiền bắt đầu chao đảo.

"Sau khoảng 6 tháng, tôi thấy mọi thứ không ổn. Có lẽ tôi phải quay lại làm việc", Merz chia sẻ. Và cô đã đi phỏng vấn để xin việc trở lại trong ngành CNTT, nơi cô từng rất muốn rời xa.

Nghỉ hưu sớm cần bao nhiêu tiền mới đủ?

Câu hỏi lớn nhất của những người theo đuổi FIRE là: bao nhiêu tiền thì có thể nghỉ hưu sớm một cách an toàn?

Theo Marguerita Cheng, chuyên gia tài chính cá nhân, câu trả lời không nằm ở một con số cố định, mà phụ thuộc hoàn toàn vào mức chi tiêu và lối sống mỗi người.

Điều quan trọng là phải hiểu rõ mình muốn sống như thế nào, đâu là những chi phí không thể cắt giảm.

Từ đó, người nghỉ hưu sớm có thể áp dụng quy tắc 4% – tức rút 4% tổng tài sản mỗi năm – để ước lượng mức tiết kiệm cần thiết. Dù không hoàn hảo, phương pháp này giúp nhiều người định hình được mục tiêu tài chính thực tế hơn.

Lạm phát và những biến số không thể lường trước

Một thách thức lớn khác với người nghỉ hưu sớm là lạm phát. Có thời điểm, lạm phát tại Mỹ lên tới 9%, khiến chi phí sinh hoạt leo thang chóng mặt.

Trong khi đó, người đã rời khỏi thị trường lao động lại không được hưởng lợi từ mức tăng thu nhập trung bình hơn 40% trong thập kỷ qua.

Michael Quan, nghỉ hưu ở tuổi 36, cho biết anh không tuân thủ cứng nhắc quy tắc 4% mà tiếp tục tái đầu tư vào cổ phiếu và bất động sản. Với anh, mục tiêu cuối cùng không phải nghỉ hưu sớm, mà là độc lập tài chính, trạng thái không phải làm việc vì tiền.

Dù vậy, ngay cả Michael cũng thừa nhận áp lực từ chi phí sinh hoạt tăng cao, đặc biệt là tiền ăn uống trong vài năm gần đây, buộc gia đình anh phải liên tục rà soát dòng tiền.

Khi nghỉ hưu sớm không mang lại hạnh phúc như kỳ vọng

Không phải ai nghỉ hưu sớm cũng tìm thấy sự bình yên. Ngoài rủi ro tài chính, nhiều người còn đối mặt với cảm giác trống rỗng, mất phương hướng khi không còn công việc để gắn bó.

Cuộc sống quá nhàn rỗi đôi khi khiến họ chán nản, thiếu mục tiêu, và cuối cùng lại quay về thị trường lao động, không hẳn vì tiền, mà để tìm lại ý nghĩa sống.

Nghỉ hưu sớm hay độc lập tài chính: Đâu mới là đích đến?

Thực tế cho thấy, nghỉ hưu sớm không phải là đích đến lý tưởng cho tất cả mọi người. Với nhiều người, độc lập tài chính mới là trạng thái bền vững hơn.

Có tiền thôi chưa đủ, điều quan trọng hơn là chuẩn bị tâm lý, kế hoạch chi tiêu linh hoạt và một mục tiêu sống rõ ràng. Nếu không, giấc mơ nghỉ hưu sớm rất dễ biến thành nỗi lo kéo dài, buộc người ta phải quay lại vòng xoáy công việc chỉ sau vài tháng tự do ngắn ngủi.