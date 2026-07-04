Thủ môn Cape Verde suýt 'tiễn' Messi về nước: 40 tuổi, thất nghiệp và vụt sáng thành người hùng World Cup

Ở phút 117 trận đấu với Cape Verde rạng sáng 4/7, Lionel Messi thêm một lần bị từ chối. Cú dứt điểm của siêu sao người Argentina bị thủ môn Josimar José Évora Dias, thường được gọi là Vozinha, đẩy ra. Đó là pha cứu thua thứ bảy của người gác đền Cape Verde trong trận đấu.

Trận tranh chấp trước khung thành ở vòng 1/16 World Cup 2026 ngày 3/7. Ảnh: AP

Theo thống kê của Sofascore và Opta, Vozinha thực hiện bảy pha cứu thua, trong đó có ba lần cản phá trong vòng cấm. Anh cũng đạt tỷ lệ chuyền bóng chính xác khoảng 70%, thành tích cao nhất của một thủ môn tại vòng knock-out World Cup 2026 tính đến thời điểm hiện tại.

Chỉ đến khi Cristian Romero đánh đầu ghi bàn ở những phút cuối hiệp phụ thứ hai, Argentina mới giành chiến thắng 3-2 để tránh một trong những cú sốc lớn nhất lịch sử World Cup.

Cape Verde dừng bước, nhưng người hùng của họ được cả thế giới nhắc đến.

Ít tuần trước khi giải đấu khởi tranh, Vozinha vẫn đang thất nghiệp. Hợp đồng giữa anh và Chaves (Bồ Đào Nha) kết thúc sau mùa giải 2025-2026 và không được gia hạn. Ở tuổi 40, khi nhiều đồng nghiệp đã treo găng hoặc chuyển sang công tác huấn luyện, thủ môn số một của Cape Verde vẫn chờ một cuộc điện thoại từ bất kỳ CLB nào.

"Hiện tại tôi là cầu thủ tự do. Tôi hy vọng sẽ sớm có điều gì đó xảy ra", anh nói với Reuters sau trận thắng Saudi Arabia ở vòng bảng.

Sinh năm 1986 tại thành phố cảng Mindelo trên đảo São Vicente, Vozinha có tên khai sinh là Josimar José Évora Dias. Cha anh ban đầu muốn đặt tên con là Jorge Valdano để tôn vinh tiền đạo Argentina vô địch World Cup 1986 cùng Diego Maradona. Tuy nhiên, cơ quan hộ tịch Cape Verde khi đó không cho phép đăng ký tên nước ngoài.

Gia đình sau đó chọn cái tên Josimar, theo hậu vệ Brazil Josimar - người gây ấn tượng tại World Cup 1986 với những bàn thắng vào lưới Bắc Ireland và Ba Lan. Cái tên Josimar vì thế phản ánh niềm say mê của người cha với World Cup 1986 và hai nền bóng đá hàng đầu Nam Mỹ.

Khi FIFA kể lại câu chuyện này cho Jorge Valdano, cựu danh thủ Argentina bày tỏ sự bất ngờ: "Bốn mươi năm sau World Cup 1986, tôi lại góp mặt ở World Cup theo một cách rất đặc biệt, thông qua Vozinha. Tôi không thể tự hào hơn".

Dù vậy, cái tên được người hâm mộ biết đến nhiều hơn lại là "Vozinha" - biệt danh gắn với anh từ thời thơ ấu.

Thủ môn Vozinha của Cape Verde cản phá hơn 20 cú dứt điểm từ Tây Ban Nha trong vòng bảng World Cup ngày 15/6. Ảnh: AP

Lớn lên cùng ông bà vì bố mẹ đi làm xa, Josimar thường chơi bóng với những đứa trẻ lớn tuổi hơn. Mỗi khi thua hoặc bị bắt nạt, cậu lại chạy về nhà. Đám bạn vì thế trêu rằng cậu sẽ về "mách bà". Trong tiếng Bồ Đào Nha, "vozinha" là cách gọi thân mật dành cho bà ngoại. Biệt danh này theo anh suốt sự nghiệp và trở thành cái tên quen thuộc của thủ môn số một Cape Verde.

Thuở nhỏ, Vozinha từng bị nhiều HLV đánh giá không phù hợp với vị trí thủ môn vì thể hình thấp. Đến cuối tuổi thiếu niên, sau giai đoạn phát triển mạnh về chiều cao lên gần 1,9 m, anh mới có cơ hội theo đuổi bóng đá chuyên nghiệp.

Vozinha ký hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên ở tuổi 25, muộn hơn nhiều đồng nghiệp. Anh lần lượt thi đấu tại Angola, Moldova, Cyprus, Slovakia trước khi chuyển đến Bồ Đào Nha.

Khoác áo đội tuyển Cape Verde từ năm 2012, thủ môn sinh năm 1986 đã có hơn 80 lần ra sân. Cùng Ryan Mendes, anh là một trong hai cầu thủ góp mặt ở tất cả các giải đấu lớn mà đội tuyển Cape Verde từng giành quyền tham dự, trong đó có World Cup 2026 - kỳ World Cup đầu tiên trong lịch sử của quốc gia này.

Trước khi khiến Messi và Argentina chật vật, Vozinha đã là người hùng trong trận hòa 0-0 trước Tây Ban Nha ở ngày ra quân. Cape Verde chịu sức ép với hơn 20 cú dứt điểm của đối thủ, nhưng thủ môn 40 tuổi giữ sạch lưới, góp công vào trận hòa 0-0 và được bầu là Cầu thủ hay nhất trận.

Thủ môn Cape Verde từng khiến Tây Ban Nha "ôm hận" trong vòng bảng. Ảnh: Instagram vozinha1

Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, anh ôm mặt bật khóc. Vozinha cho biết điều khiến anh tiếc nuối nhất là mẹ, bà Ana Cândida Évora, không thể sang Mỹ theo dõi con thi đấu.

Người phụ nữ 59 tuổi làm nghề giúp việc tại đảo São Vicente chưa từng có hộ chiếu. Chi phí đi lại cùng các thủ tục xin thị thực vượt quá khả năng của gia đình.

"Tôi lớn lên cùng ông bà và họ không còn nữa. Nếu họ còn sống, chắc hẳn sẽ rất tự hào. Tôi chỉ ước mẹ có mặt trên khán đài", anh chia sẻ với truyền thông.

Câu chuyện nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và nhận được sự hỗ trợ từ FIFA cùng giới chức Mỹ. Bà Ana được cấp hộ chiếu, thị thực khẩn và miễn nhiều khoản chi phí để sang Mỹ. Ít ngày sau, người mẹ lần đầu xuất hiện trên khán đài World Cup, chứng kiến con trai thi đấu trước Uruguay rồi Saudi Arabia.

Những màn trình diễn tại World Cup 2026 giúp Vozinha được truyền thông quốc tế chú ý. Tài khoản Instagram của anh tăng từ khoảng 50.000 người theo dõi lên hàng triệu chỉ trong vài tuần. Nhiều tờ báo đánh giá thủ môn Cape Verde là một trong những phát hiện của giải đấu và cho rằng anh có thể nhận được lời mời từ các CLB sau World Cup.

Trước trận gặp Argentina, Vozinha đăng dòng trạng thái ngắn gọn:

"Đất nước của chúng ta. Con người của chúng ta. Giấc mơ của chúng ta."

Cape Verde cuối cùng không thể viết tiếp câu chuyện cổ tích khi thua Argentina sau 120 phút. Nhưng chỉ vài tuần sau khi bước vào World Cup với tư cách một cầu thủ thất nghiệp, Vozinha đã giúp cả thế giới biết đến bóng đá Cape Verde và biến giấc mơ của một thủ môn 40 tuổi thành câu chuyện truyền cảm hứng nhất World Cup 2026.