Messi 'sứt đầu mẻ trán', rưng rưng bật khóc vì đối thủ vô danh

Phần trả lời phỏng vấn nhanh của Lionel Messi sau trận đấu giữa Argentina và Cape Verde thu hút sự chú ý rất lớn từ người hâm mộ.

Trong lúc thi đấu trên sân, Messi bị ngã và vùng đầu của anh va thẳng vào phần ống đồng chân trái của một cầu thủ Cape Verde. Sau đó, Messi tiếp tục có va chạm nhẹ, khiến cho phần sưng tấy trên trán càng nghiêm trọng hơn. Nhưng đến khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, Messi không cần đến sự chăm sóc của lực lượng y tế.

Hai khoảnh khắc đặc biệt của Lionel Messi.

Ngoài sự cố đáng chú ý đó, người hâm mộ còn nhìn thấy Messi không giấu được cảm xúc, rưng rưng khóc ngay trên sân bởi những gì mà trận đấu với Cape Verde mang lại. Lionel Messi ghi bàn ở phút 29 nhưng Cape Verde san bằng tỉ số và cầm hòa Argentina trong 90 phút thi đấu chính thức. Sang hiệp phụ, Lisandro Martinez ghi bàn nhưng Cape Verde lại gỡ hòa. Phút 111, trung vệ Borges đá phản lưới nhà cú đá phạt góc của Messi và Argentina thắng 3-2.

Sau trận đấu, Lionel Messi tiến đến Vozinha và dành lời động viên, khen ngợi cho thủ môn đối phương. Người gác đền của Cape Verde chơi xuất sắc, từ chối nhiều cơ hội của Argentina, trong đó có cú đá phạt trực tiếp ở phút 73 của Messi.

Lionel Messi cũng cho rằng màn trình diễn của toàn đội vẫn bộc lộ nhiều vấn đề, đồng thời nhấn mạnh World Cup 2026 đang chứng kiến sự cân bằng chưa từng có giữa các đội tuyển.

“Chúng tôi biết đây sẽ là một trận đấu rất khó khăn, không phải ngẫu nhiên mà đội bóng này không thua Tây Ban Nha, Uruguay. Argentina không thể pressing đối thủ tốt.

Các tuyến của chúng tôi ở quá xa nhau. Khi chúng tôi muốn để trung vệ dâng lên từ vị trí tiền vệ phòng ngự, quãng đường để họ lao lên là quá dài và chúng tôi mất sự đồng bộ. Họ kiểm soát bóng và khiến chúng tôi phải chạy vì chúng tôi không thể pressing họ tốt”“, siêu sao người Argentina nói.