Cô gái Trung Quốc nói "ngày mai sẽ gặp tai nạn xe" qua đời sau vụ tai nạn thật

Tóm tắt nhanh: · Một cô gái nổi tiếng trên mạng xã hội Trung Quốc từng quay video nói mình “ngày mai sẽ gặp tai nạn xe” để thể hiện là cô không tin vào tâm linh. · Vài tháng sau, cô thực sự gặp tai nạn ô tô và mới qua đời sau một thời gian điều trị. · Dù cư dân mạng tranh luận rất nhiều nhưng không có bằng chứng cho thấy phát ngôn trước đó hay các video của cô có quan hệ nhân quả với vụ tai nạn.

Những hành động thể hiện "không tin vào tâm linh"

Một cô gái đốt hương trước máy quay rồi nói rằng mình “ngày mai sẽ gặp tai nạn xe”.

Đó chỉ là một trong nhiều video mà cô gái 24 tuổi ở Trung Quốc thực hiện nhằm thể hiện rằng cô không tin vào những chuyện siêu nhiên, tâm linh. Cô gái này đã vừa qua đời sau khi bị tai nạn xe.

Cô gái này có biệt danh là Jiang Xiaorou (tên thật là Li Moumou, quê ở tỉnh Hồ Nam), là một người sáng tạo nội dung khá nổi tiếng ở Trung Quốc với hơn 1 triệu người theo dõi, theo trang ST Headline của Hong Kong (Trung Quốc).

Jiang Xiaorou có khoảng 1,3 triệu người theo dõi trên mạng xã hội. Ảnh: Jam Press.

Nhiều video của Jiang xoay quanh việc khám phá các địa điểm được cho là có yếu tố tâm linh và thách thức những điều kiêng kỵ dân gian.

Chẳng hạn, Jiang đến một nơi được cho là "cực nhiều âm khí" vào đêm khuya, đốt hương và thực hiện "triệu hồi linh hồn"; đóng một mảnh giấy vàng có ghi ngày giờ sinh của mình vào một cây cổ thụ ở khu vực hoang vắng để thể hiện rằng cô không tin vào quan niệm " tuổi thọ ngắn ngủi"...

Có lần, Jiang thậm chí còn ở một mình trong một ngôi nhà bị bỏ hoang, đốt vàng mã ở ngã tư đường vào đêm khuya để thực hiện điều gọi là "gọi linh hồn trở về".

Jiang liên tục thách thức nhiều điều cấm kỵ dân gian, thực hiện cả một số video gây tranh cãi và bị cho là "vượt giới hạn", như đập bức tượng liên quan đến tín ngưỡng và đốt hương trước máy quay, nói mình sẽ gặp tai nạn xe vào ngày hôm sau.

Jiang đã nhiều lần thể hiện cô không tin vào những chuyện siêu nhiên. Ảnh: HK01.

Cuộc điện thoại kỳ lạ trong video cuối cùng

Trang ST Headline cũng đăng về một sự việc khó hiểu. Ngày 9/7, sau khi đọc bài đăng của một người hâm mộ, Jiang đã gọi đến một số điện thoại được cho là của một nạn nhân tai nạn xe hơi.

Cuộc gọi vẫn được kết nối, nhưng ở phía bên kia lại vang lên tiếng vọng giọng nói của chính Jiang. Đó cũng là video cuối cùng của Jiang trên nền tảng Xiaohongshu.

Jiang gọi điện đến số điện thoại được cho là của một nạn nhân tai nạn xe. Ảnh: HK01.

Tai nạn thực sự xảy ra

Ngày 15/7, Jiang được cho là đang đi ô tô từ Liễu Châu (tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc) đến thành phố Quảng Châu thì gặp tai nạn nghiêm trọng vào lúc mờ sáng.

Cô bị chấn thương sọ não, suy đa tạng. Sau khi được điều trị trong phòng chăm sóc đặc biệt gần một tháng, Jiang đã qua đời vào ngày 10/8, theo ST Headline và Hong Kong 01.

Một sự trùng hợp, không phải bằng chứng về hiện tượng siêu nhiên

Sự trùng hợp khiến câu chuyện nhanh chóng gây tranh luận trên mạng, nhất là khi những video cũ của Jiang được nhắc lại.

Tuy nhiên, không có bằng chứng xác thực nào cho thấy phát ngôn hay những hành động trước đó của Jiang có liên quan đến tai nạn.

Nhiều hành động của Jiang bị cho là không nên thực hiện, dù cô có tin theo những niềm tin dân gian hay không. Ảnh: HK01.

Cư dân mạng ở Trung Quốc thì đang tranh luận nảy lửa, đa số cho rằng dù không tin vào tâm linh thì cũng không nên có những hành động khiêu khích, ngạo mạn, cực đoan. Và nhiều người nói rằng, dù mê tín dị đoan là không nên, nhưng con người vẫn nên giữ thái độ tôn trọng với những điều còn chưa biết.

Còn những người tỏ ra khách quan nhất thì chỉ ra rằng, việc Jiang lựa chọn di chuyển đường dài vào đêm khuya và thường gọi xe để quay video các hoạt động "thách thức quan niệm về siêu nhiên" trong thời gian dài đã làm tăng đáng kể nguy cơ tai nạn giao thông - đây có thể gọi là một bi kịch do sự tích lũy các hành vi rủi ro cao gây ra.

Theo trang The Sun, việc điều tra vụ tai nạn vẫn đang tiếp tục.