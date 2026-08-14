Georgina Rodriguez, người vợ độc lập của Ronaldo

Trên Instagram hôm 11/8, Georgina Rodriguez và Cristiano Ronaldo khiến fan bất ngờ khi đăng ảnh khoe nhẫn cưới, ngầm thông báo cả hai trở thành vợ chồng. Trong phần chú thích, họ viết tên chữ cái đầu của hai người cùng biểu tượng trái tim. Không lâu sau, trang People xác nhận cặp sao đã tổ chức hôn lễ riêng tư tại thành phố Cascais, Bồ Đào Nha cùng ngày. Năm người con bao gồm ba con riêng của Ronaldo và hai con chung đều có mặt.

Lễ cưới diễn ra trùng ngày kỷ niệm một năm Ronaldo và Rodriguez thông báo đính hôn. Với danh tiếng hiện tại của cầu thủ, chuyện kết hôn trở thành chủ đề gây sốt toàn thế giới, nhất là sau vụ truyền thông Bồ Đào Nha, Anh đưa tin sai về thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đám cưới của anh từ cuối tháng 7.

Một trong những tin đồn lan rộng nhất là từ trang The Sun của Anh, cho rằng cặp sao làm lễ ở một nhà thờ lớn tại Funchal - thủ phủ đảo Madeira, quê hương của Ronaldo - ngày 8/8. Thông tin này khiến hàng nghìn fan tập trung trước nơi được trang báo nhắc tới vào cuối tuần trước. Cuối cùng, người hâm mộ gặp cô dâu chú rể, nhưng không phải Cristiano Ronaldo và Georgina Rodriguez.

Vợ chồng Ronaldo - Rodriguez khoe nhẫn cưới trên bài đăng mới nhất. Ảnh:Instagram Cristiano Ronaldo

Như Times of India nhận định, hôn lễ khép lại một trong những chương dài nhất của chuyện tình Ronaldo và Rodriguez. Họ gặp nhau lần đầu trong một cửa hàng Gucci ở Madrid (Tây Ban Nha) năm 2016. Khi ấy, cô chỉ là nhân viên bán hàng, còn anh đang là một trong những chân sút đình đám của thế giới. Trong các cuộc phỏng vấn sau này, cả hai cho biết họ yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên.

Cuộc đời Georgina Rodriguez thay đổi sau cuộc gặp định mệnh, được ví như chuyện "Lọ Lem thời hiện đại". Cô sinh năm 1994 tại Argentina, theo mẹ và chị gái đến Tây Ban Nha từ nhỏ, sống trong cảnh nghèo khó. Lớn lên, Rodriguez làm nhiều nghề từ phục vụ bàn đến giúp việc cho một gia đình giàu có để kiếm tiền trang trải. Không buông bỏ số phận, cô quyết tâm học tiếng Anh để tìm việc tốt hơn, nhờ đó được nhận vào cửa hàng Gucci.

Bức ảnh gia đình được Rodriguez chia sẻ vào tháng 4/2024. Ảnh: Instagram Georgina Rodriguez

Theo Vogue, dù là bạn đời của cầu thủ nổi tiếng nhất thế giới, Georgina Rodriguez cố gắng tạo dựng tên tuổi riêng. Thông qua sức hút của mối tình, cô tận dụng nó để xây dựng sự nghiệp và thương hiệu cá nhân.

Trang Athlete Lifestyle cho biết bước ngoặt lớn nhất của Rodriguez là khi hợp tác Netflix, sản xuất phim tài liệu mang tên mình I Am Georgina (2022-2024). Trong đó, cô hé lộ cuộc sống gia đình và những trải nghiệm mang tính cá nhân. Thành công của dự án biến Rodriguez từ "gương mặt quen thuộc thường đi cùng Ronaldo" thành người nổi tiếng có lượng khán giả riêng. Chương trình cũng giúp cô khẳng định vị thế doanh nhân, người có sức ảnh hưởng (influencer) và nhân vật truyền hình.

Song song mảng giải trí, Georgina Rodriguez là cái tên quen thuộc của làng mốt, làm người mẫu cho nhiều thương hiệu cao cấp như Chopard, Charlotte Tilbury, Guess. Những năm qua, cô cũng thường xuất hiện trên các trang bìa tạp chí lớn một mình, góp mặt trong nhiều sự kiện giải trí đình đám như Met Gala, liên hoan phim Cannes, tuần thời trang Paris. Ngoài ra, cô lấn sang lĩnh vực kinh doanh, gần đây thành lập hãng thời trang thể thao Mimoa có trụ sở tại Dubai. Cô cũng đang làm chủ một công ty môi giới bất động sản hạng sang - Bellhatria Real Estate.

Hiện Instagram của Rodriguez có gần 80 triệu người theo dõi, thu hút hàng triệu lượt thích cho mỗi bài đăng. Với lượng tương tác lớn, Athlon Sports nhận định vợ Ronaldo có thể giúp các nhãn hàng tiếp cận tệp khán giả toàn cầu. Nhờ đó, cô kiếm thêm nhiều lợi nhuận từ việc quảng bá sản phẩm trên trang cá nhân. Một số trang tin cho rằng khối tài sản của cô dao động từ 25 triệu USD đến 35 triệu USD.

Rodriguez đăng ảnh chúc mừng sinh nhật lần thứ 40 của chồng. Ảnh: Instagram Georgina Rodriguez

Dù tất bật với con đường riêng, Georgina Rodriguez luôn đặt gia đình trên hết. 10 năm qua, cô vừa chăm sóc ba con riêng của chồng, vừa sinh cho anh ba người con (một bé qua đời sau khi sinh ra), cùng lúc quán xuyến mọi việc trong nhà. Trên phần tiểu sử của Instagram, Rodriguez giới thiệu mình là mẹ của sáu con trước khi nhắc những vai trò khác.

Năm 2025, cặp sao tham gia cuộc phỏng vấn của Vogue, Ronaldo nhận vai trò đặt câu hỏi cho vợ. Trong đó, anh nhắc việc Rodriguez thường đi công tác khắp thế giới nhưng vẫn lo tốt việc ở nhà, muốn biết cách vợ giữ cân bằng giữa công việc và đời sống cá nhân. Theo Rodriguez, chồng con là điều quan trọng nhất. Do đó, cô luôn sắp xếp các cảnh quay phù hợp kế hoạch của cả nhà, lịch trình của chồng. Người đẹp cũng thường đưa các con đi cùng để tận hưởng thời gian bên nhau.

Khi cầu thủ hỏi vợ liệu còn nhớ những ngày cả hai chưa nổi tiếng, Rodriguez thừa nhận không nhớ rõ giai đoạn đó. Cô cho biết bản thân đã quen với việc được nhiều người biết đến, xem nó như một phần của thói quen hàng ngày. Dẫu vậy, cô nghĩ họ là một gia đình bình thường, danh tiếng không thể cản trở nhịp sống của các thành viên. "Chúng ta chỉ đang thích nghi với giai đoạn mới của cuộc đời", Rodriguez nói.

Hiện nhà Ronaldo sống ở Arab Saudi sau khi anh gia nhập câu lạc bộ Al Nassr năm 2022. Với Rodriguez, cuộc sống đời thường không khác khi họ ở Manchester hay Italy, đều xoay quanh việc đưa đón các con đi học, tham gia các hoạt động ngoại khóa và tập luyện bóng đá.

Cũng trên Vogue, cô nói muốn bọn trẻ lớn lên trong môi trường lành mạnh, tràn đầy yêu thương nơi bố mẹ luôn ở bên. Cô nói với Ronaldo: "Dù tụi nhỏ có tất cả cơ hội trên đời, chúng ta nên khuyến khích chúng lao động, sống như những chiến binh và hiểu bản thân may mắn đến nhường nào. Nhiệm vụ của cha mẹ là giúp con cái trân trọng những gì mình đang có, lớn lên thành người tốt và biết ơn cuộc đời".