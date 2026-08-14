Áp lực làm chồng và cha dượng ở tuổi 22

Mười năm trước, Phạm Trung Thành, quê Gia Lai, là nhân viên tại một cửa hàng điện thoại với mức thu nhập khoảng 15 triệu đồng mỗi tháng. Làm được bao nhiêu tiêu hết bấy nhiêu, Thành nghĩ nên lấy vợ sớm để sống có kế hoạch hơn.

Tháng 9/2016, chị Đào Thanh Tú, khi đó 33 tuổi, đến cửa hàng mua điện thoại. Thành chủ động xin số liên lạc để báo tin khi có hàng. "Tôi phát hiện cô ấy có hình xăm giống sở thích của mình nên ấn tượng ngay từ lần đầu gặp mặt", Thành, hiện 32 tuổi, kể.

Chị Tú khi đó là người mẹ hai con, đã ly hôn, đang trực tiếp nuôi bé Mon, gần 4 tuổi. Nhìn Thành trạc tuổi em trai mình, chị cũng có thiện cảm. Từ những tin nhắn công việc, hai người dần nhận ra "không thể rời nhau được nữa".

Chỉ sau vài tuần, chàng trai 22 tuổi bất ngờ đến nhà người phụ nữ đơn thân xin phép tìm hiểu nghiêm túc. Lần đầu gặp, bé Mon chạy đến sà vào lòng anh. "Con bé tự nhiên như gặp lại người thân", Tú kể.

Anh Thành bên bé Mon, con gái riêng của vợ trong một chuyến đi chơi, năm 2017. Ảnh gia đình cung cấp

Khoảng hai tháng sau, chị Tú xin phép bố mẹ ra ngoài thuê trọ, ở riêng. "Để anh đến ở cùng, chứ mình em anh không yên tâm", Thành nói. Anh bước vào cuộc sống gia đình có sẵn một đứa trẻ.

Quyết định gắn bó với người phụ nữ hơn 11 tuổi và có con riêng của Thành bị gia đình phản đối dữ dội. Bạn bè cũng liên tục chất vấn, xì xào với lựa chọn kỳ lạ này. Sức ép quá lớn khiến Thành không chịu nổi. Anh khóa các tài khoản mạng xã hội.

Rời cuộc sống tự do, Thành bắt đầu chia sẻ với vợ việc chăm con và lo kinh tế gia đình.

Tháng 3/2017, theo gợi ý của vợ, anh đi học nghề xăm. Để trang trải, Thành xin tăng ca, chạy giao hàng, làm việc 16-18 tiếng mỗi ngày.

Hai vợ chồng làm khác ca. Khi Tú bận, Thành phụ trách đưa đón bé Mon và nấu ăn. Anh từng dắt con đến lớp học xăm, đến cửa hàng điện thoại khi vợ làm ca đêm.

Chị Tuyết Kiều, quản lý cũ của Thành, cho biết nhiều lần đang trong ca làm việc, Thành xin ra ngoài đón con. Nhiều hôm, đến giờ đón nhưng vẫn phải tư vấn cho khách, anh nhấp nhổm không yên. "Cậu ấy làm nhiều việc cùng lúc nên có hôm mệt quá còn ngủ gật ở gầm cầu thang", chị Kiều kể.

Có lần Tú đi công tác, Mon sốt cao. Thành áp dụng phương pháp của mẹ mình ngày trước: giã lá nhọ nồi, diếp cá cho con uống và thức đêm thay khăn hạ sốt. "May mắn là bé sốt nhưng vẫn ngoan, không quấy khóc", anh kể.

Ban đầu anh chăm sóc bé vì muốn chia sẻ với vợ, nhưng dần dần anh không còn khái niệm "con riêng".

Năm 2018, vợ chồng anh đón con gái chung, bé Mun. Trước ngày sinh, Tú hỏi liệu anh có phân biệt đối xử giữa các con. "Anh hứa sẽ yêu thương cả hai con như nhau", Thành trả lời.

Trước mặt Mon, anh hạn chế cưng nựng em bé. Đồ đạc mua về được chia đều. Khi hai chị em tranh luận, anh để các con tự giải quyết. Khi thấy Mon buồn, anh chủ động kéo con ra trò chuyện. "Điều tôi sợ nhất là con nghĩ từ khi có em, ba không còn thương mình nữa", Thành nói.

Khi Mon 8 tuổi, sau nhiều lần nghe người ngoài nói về mối quan hệ cha dượng, cô bé bắt đầu né tránh Thành. Tú bối rối, nhưng Thành nói với vợ: "Cứ sống thật. Rồi lớn, con sẽ tự hiểu".

Mười năm trôi qua, Mon hiện 14 tuổi. Cô bé xem Thành như người bạn lớn và thường xuyên hỏi ý kiến cha dượng.

Bố mẹ Thành cũng thay đổi thái độ khi thấy con trai kiên định với cuộc hôn nhân "đũa lệch" này. Ngày Thành đưa vợ con về ra mắt, mẹ anh dặn: "Tú đã một lần đổ vỡ, con đừng để vợ phải chịu tổn thương thêm". Khi hai vợ chồng khởi nghiệp, bố Thành hỗ trợ tài chính.

Hiện tại, hai vợ chồng mở một tiệm xăm ở Hà Nội. Hàng ngày, Thành dạy nghề, xăm hình cho khách, còn vợ hỗ trợ tư vấn, quản lý tài chính.

Áp lực bên ngoài lắng xuống, Thành lại đối diện với sự tự ti của vợ vì tuổi tác. Những ngày đầu mở tiệm xăm, thấy chồng trò chuyện với khách nữ, Tú chạnh lòng, thường nói bóng gió xa xôi. Biết vợ lo lắng, Thành giữ chừng mực hơn.

Thấy chồng quá bận bịu với công việc và gia đình, Tú động viên anh ra ngoài chơi. Nhưng khi Thành gặp bạn bè, chị lại không vui. "Vậy lần sau, em đi cùng anh", Thành nói. Khi gặp những người bạn bằng tuổi chồng, Tú cảm thấy lạc lõng trước câu chuyện của họ.

Tủi thân, chị khóc, rồi nhận ra thay vì im lặng nên nói hết lòng mình. "Anh không hứa trước tương lai, nhưng ngày nào còn ở bên em, anh sẽ luôn chân thành", anh nói. Lời chồng nói, những việc anh làm cho gia đình giúp chị Tú dần an tâm.

Chị Tú và chồng trong tiệm xăm ở phố Thanh Xuân Bắc, hôm 11/8. Ảnh: Phạm Nga

Hai năm trước, một bộ ảnh của gia đình bất ngờ được chia sẻ trên mạng xã hội. Nhận được phản hồi tích cực của cộng đồng, Thành mở lại mạng xã hội, cùng vợ xây dựng kênh TikTok chia sẻ hành trình vượt qua định kiến và thử thách để tìm thấy hạnh phúc.

"Vợ như một chiếc phanh, giúp tôi bớt bốc đồng và sai lầm của tuổi trẻ. Nhìn lại, chính nhờ những áp lực thuở ban đầu giúp chúng tôi trưởng thành và thấu hiểu nhau hơn", Thành nói.