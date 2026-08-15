Selena Gomez và mẹ bị cáo buộc lừa đảo các nhà đầu tư

Theo TMZ, hai công ty Wondermind SRS 44 LLC và Bespoke Wondermind LLC đã đệ đơn kiện lên tòa án liên bang hôm 13/8, nhắm vào Wondermind, Selena Gomez, Mandy Teefey và cựu đối tác kinh doanh Daniella Pierson.

Selena Gomez và mẹ, bà Mandy Teefey. Ảnh: Instagram

Đơn kiện cho rằng Wondermind và ba đồng sáng lập đã đưa ra những thông tin sai lệch về cơ sở hạ tầng, đội ngũ lãnh đạo và nguồn lực của công ty nhằm tạo ấn tượng rằng doanh nghiệp có khả năng phát triển thành một nền tảng sinh lời. Hai nguyên đơn cho biết họ đã đầu tư tổng cộng 1,2 triệu USD sau khi thấy Selena Gomez liên tục quảng bá Wondermind trên các chương trình truyền hình và trong nhiều cuộc phỏng vấn.

Theo hồ sơ, Selena được giới thiệu là người tham gia sâu vào hoạt động của công ty với vai trò giám đốc marketing, nhưng sau khi nhận được vốn đầu tư thì gần như không còn đóng góp đáng kể. "Gomez được cho là đã ký một hợp đồng ràng buộc cô ấy phải thực hiện công việc, rồi sau đó lại phớt lờ nó", đơn kiện nêu.

Các nguyên đơn cũng cáo buộc công ty đã phóng đại năng lực điều hành của Mandy Teefey cũng như triển vọng tăng trưởng của Wondermind. Daniella Pierson bị cho là đã thổi phồng thành tích kinh doanh trước đây và mức lợi nhuận mà các nhà đầu tư có thể thu được.

Đơn kiện cho rằng Wondermind không thực hiện được nhiều cam kết với nhà đầu tư, bao gồm việc phát triển ứng dụng di động. "Không hề có một hoạt động kinh doanh hợp pháp nào đang được tiến hành, chứ đừng nói đến một hoạt động sinh lời", hồ sơ viết.

Theo nguyên đơn, trong suốt ba năm công ty âm thầm rơi vào khủng hoảng, không một người sáng lập, lãnh đạo hay thành viên hội đồng quản trị nào thông báo cho các nhà đầu tư về tình trạng thực tế của doanh nghiệp. Họ chỉ biết đến những vấn đề nghiêm trọng của Wondermind sau khi tạp chí The Cut đăng bài điều tra vào tháng 9/2025, mô tả công ty đang ở trong "tình trạng hỗn loạn hoàn toàn".

Bài điều tra cáo buộc Mandy Teefey có biểu hiện lạm dụng chất gây nghiện và điều hành công ty yếu kém, đồng thời cho rằng Selena Gomez "bỏ mặc hoàn toàn trách nhiệm của mình đối với công ty" và chủ động tạo khoảng cách với Wondermind do mâu thuẫn cá nhân với mẹ. Bài báo cũng đề cập việc Wondermind gặp khó khăn trong việc thanh toán đúng hạn cho nhà cung cấp và nhân viên.

Mẹ Selena Gomez là doanh nhân, nhà sản xuất truyền hình và quản lý sự nghiệp cho Selena Gomez trong những năm đầu sự nghiệp. Ảnh: Vogue

Về phía mình, Mandy Teefey đã bác bỏ các cáo buộc liên quan đến việc lạm dụng chất gây nghiện cũng như tình trạng hỗn loạn của công ty. Bà tuyên bố: "Thật đáng tiếc khi một vài nhân viên bất mãn có thể lan truyền những lời dối trá về tôi và bóp méo sự thật. Điều còn đáng thất vọng hơn là truyền thông sẵn sàng khuếch đại những lời nói dối đó".

Theo đơn kiện, khi các nhà đầu tư chất vấn Mandy về những thông tin trong bài báo, bà đã tìm cách đổ lỗi cho Daniella Pierson - người đã rời công ty trước đó.

Hai công ty đang kiện Wondermind và các đồng sáng lập với cáo buộc gian lận, đồng thời yêu cầu bồi thường thiệt hại, bao gồm hoàn trả khoản đầu tư cùng các khoản bồi thường khác chưa được nêu cụ thể. Selena Gomez hiện chưa lên tiếng về vụ việc.

Wondermind được Selena Gomez và các cộng sự thành lập năm 2022 với mục tiêu xây dựng nền tảng chăm sóc sức khỏe tâm thần, cung cấp bài viết, phỏng vấn và lời khuyên thông qua website và ứng dụng.

Tuy nhiên, từ năm 2025, công ty bắt đầu bộc lộ nhiều dấu hiệu bất ổn. Forbes đưa tin Wondermind cạn tiền mặt và không thể trả lương cho nhân viên, trong khi Mandy Teefey được cho là đã phải vay tiền để duy trì hoạt động doanh nghiệp. Chỉ vài ngày sau, công ty tiếp tục sa thải gần hai phần ba nhân sự.

Đến tháng 9/2025, The Cut đăng bài điều tra dựa trên lời kể của các nhân viên hiện tại và cũ, trong đó cáo buộc Mandy Teefey có những biểu hiện "thất thường", thậm chí "đôi khi trong tình trạng say xỉn" khi làm việc. Bài báo cũng cho biết Teefey nhận ra tình hình tài chính của Wondermind không còn khả thi từ năm 2023 và bà cùng Selena Gomez đã bỏ khoảng 8 triệu USD tiền túi để duy trì công ty.