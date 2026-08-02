Chồng yêu cầu tôi góp gần hết thu nhập vào quỹ gia đình

Tôi 29 tuổi, chồng 35 tuổi. Chúng tôi mới kết hôn được 6 tháng sau một thời gian quen biết khá ngắn. Hai người đến với nhau qua mai mối, tìm hiểu khoảng một tháng rồi quyết định tiến tới hôn nhân vì thấy gia đình hai bên ổn định, hoàn cảnh phù hợp.

Thời gian yêu nhau, mỗi lần đi chơi anh thường chủ động chi trả các khoản. Khi đó, tôi không quá để ý chuyện tiền bạc, nghĩ đó là sự quan tâm bình thường giữa hai người đang tìm hiểu.

Sau khi cưới, chúng tôi sống cùng bố mẹ chồng. Ông bà hỗ trợ phần lớn chi phí sinh hoạt như cơm nước, điện nước nên cuộc sống khá thoải mái. Gần đây, khi tình cảm giữa hai vợ chồng dần gắn bó hơn, chúng tôi bắt đầu nghĩ đến chuyện chuyển ra ngoài sống riêng để có không gian cho gia đình nhỏ.

Trong lúc bàn bạc kế hoạch chi tiêu, tôi muốn cùng anh thống nhất cách quản lý tài chính lâu dài. Tuy nhiên, đề xuất của chồng khiến tôi bất ngờ: mỗi người sẽ đóng 10 triệu đồng mỗi tháng vào quỹ chung.

Tôi biết anh hiện kiếm khoảng 30 triệu đồng mỗi tháng, còn thu nhập của tôi là 12 triệu đồng. Nếu cùng bỏ ra một khoản như nhau, tôi chỉ còn 2 triệu đồng để trang trải các nhu cầu cá nhân, tiết kiệm hoặc dự phòng khi có việc phát sinh. Trong khi đó, anh vẫn còn khoảng 20 triệu đồng.

Tôi nói với anh rằng việc chia đều một con số cố định chưa thực sự phù hợp khi mức lương của hai người chênh lệch. Tôi không muốn anh phải gánh hết chi phí, nhưng mong cả hai có cách đóng góp dựa trên điều kiện thực tế của mỗi người.

Anh đáp: "Ai bảo em làm lương thấp thì phải chịu thôi".

Câu nói ấy khiến tôi buồn và suy nghĩ nhiều. Tôi hiểu mỗi người đều cần có trách nhiệm với gia đình, nhưng sau khi kết hôn, tôi nghĩ hai vợ chồng nên nhìn vào cuộc sống chung thay vì chỉ tính toán phần đóng góp của từng cá nhân.

Tôi hỏi nếu sau này mang thai, nghỉ sinh hoặc thu nhập giảm đi thì khoản tiền này sẽ được giải quyết thế nào. Khi đó, ngoài công việc, tôi còn phải đối mặt với việc chăm sóc sức khỏe và con nhỏ.

Anh chỉ trả lời: "Đến lúc đó tính".

Sau cuộc trò chuyện, tôi bắt đầu nhìn nhận lại cách hai người sẽ đồng hành trong tương lai. Trước đây, tôi từng nghĩ việc anh thường chủ động trả tiền khi hẹn hò là dấu hiệu của sự quan tâm. Nhưng khi bước vào đời sống hôn nhân, tôi nhận ra hai người có những quan điểm rất khác về tiền bạc.

Chồng tôi không phải người lười biếng hay thiếu trách nhiệm. Anh vẫn chăm chỉ làm việc và chưa từng khiến tôi phải lo lắng về những chuyện khác. Nhưng tôi sợ nếu ngay từ đầu không tìm được tiếng nói chung trong việc chia sẻ tài chính, những khác biệt nhỏ có thể trở thành mâu thuẫn lớn hơn khi gia đình có thêm con cái hoặc gặp khó khăn.

Tôi không muốn chuyện tiền nong làm ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng, nhưng cũng không biết mình có đang suy nghĩ quá nhiều hay không. Tôi nên nói thế nào để anh hiểu điều tôi cần không phải là anh gánh hết mọi khoản chi, mà là sự công bằng và một kế hoạch phù hợp cho tương lai của cả hai?