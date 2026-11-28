Tôi 28 tuổi, bạn trai 31 tuổi. Chúng tôi yêu nhau hơn bốn năm, đã sống chung gần một năm và hai bên gia đình đều biết chuyện. Tháng trước, anh cầu hôn tôi trong một chuyến du lịch, nói muốn cùng tôi xây dựng gia đình và sinh con. Tôi rất xúc động, nghĩ rằng sau quãng thời gian gắn bó, cả hai sẵn sàng bước sang giai đoạn mới.

Tuy nhiên, khi bàn đến chuyện cưới xin, anh bất ngờ đề nghị chúng tôi nên có em bé trước. Anh nói nếu tôi mang thai, hai bên gia đình sẽ càng có động lực tổ chức đám cưới, còn bản thân anh cũng muốn sớm được làm bố. Theo anh, việc đăng ký kết hôn hay tổ chức tiệc cưới có thể tính sau, không nhất thiết phải hoàn thành mọi thủ tục trước khi sinh con.

Ban đầu, tôi nghĩ anh chỉ muốn đẩy nhanh kế hoạch có con nên chưa phản ứng gay gắt. Nhưng khi hỏi rõ thời điểm tổ chức đám cưới, anh nói muốn đợi tôi mang thai ổn định, thậm chí sinh con xong rồi mới tính. Anh cho rằng hiện tại chúng tôi đã sống với nhau như vợ chồng, có cưới trước hay sau cũng không làm thay đổi tình cảm.

Tôi không phản đối chuyện sinh con, nhưng muốn có một đám cưới và đăng ký kết hôn trước khi mang thai. Với tôi, hôn nhân không chỉ là việc hai người sống chung hay cùng nuôi dạy một đứa trẻ, mà còn là sự cam kết chính thức trước pháp luật và gia đình. Tôi cũng muốn được chuẩn bị tâm lý, tài chính và sức khỏe chu đáo trước khi làm mẹ.

Khi tôi bày tỏ những lo lắng này, anh cho rằng tôi quá coi trọng hình thức. Anh nói đám cưới tốn kém, nhiều thủ tục, trong khi hai đứa còn có thể dùng số tiền đó để mua nhà, chăm sóc con cái. Anh cũng khẳng định đã cầu hôn là xác định cưới tôi, không có chuyện muốn trốn tránh trách nhiệm.

Tôi nói với bạn trai rằng mình không muốn dùng việc mang thai để thúc đẩy một đám cưới. Nếu anh thực sự muốn kết hôn, chúng tôi có thể cùng bàn bạc về thời gian, chi phí và cách tổ chức phù hợp với điều kiện kinh tế. Nhưng anh vẫn nghĩ tôi đang gây áp lực, khiến chuyện vốn đơn giản trở nên phức tạp.

Tôi nên làm thế nào để bạn trai hiểu rằng mong muốn kết hôn trước khi sinh con không phải vì coi trọng hình thức? Liệu tôi có nên tiếp tục chờ anh thay đổi quan điểm, hay cần dứt khoát đưa ra giới hạn trước khi quyết định tiến tới hôn nhân?