PV: Nhìn lại hành trình từ khi bước vào “Anh trai vượt ngàn chông gai” đến lúc nhận danh hiệu “Chiến tướng của năm”, điều gì khiến anh tự hào nhất? Và ngoài danh hiệu ấy, đâu là điều quý giá nhất anh nhận được?

Đinh Mạnh Ninh: Trong suốt mùa hè năm 2026, trên chặng đường tham gia “Anh trai vượt ngàn chông gai”, điều khiến tôi tự hào nhất về bản thân là chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ bỏ cuộc.

Đúng như tên gọi của chương trình, những chông gai liên tiếp đến với tôi, thử thách này nối tiếp thử thách khác. Bằng ý chí không bỏ cuộc, tôi từng bước vượt qua và khai phá thêm những tiềm năng mới mà có lẽ bấy lâu nay chính bản thân mình cũng chưa nhận ra.

Ngoài sự tự hào và vinh dự khi nhận danh hiệu “Chiến tướng của năm”, điều tôi cảm thấy quý giá nhất chính là tình cảm mà những người nghệ sĩ trong chương trình dành cho nhau. Đó gần giống như một ngôi nhà thu nhỏ, nơi những người đàn ông, những người nghệ sĩ cùng sinh hoạt, làm việc, chia sẻ niềm vui, nỗi buồn và xây dựng những mối quan hệ, những sự kết nối hết sức đáng quý.

Ở độ tuổi U40 như tôi, nếu không có “Anh trai vượt ngàn chông gai”, có lẽ rất khó để nghĩ rằng mình còn có thể có được những mối quan hệ như thế.

PV: Một ca sĩ đã có phong cách âm nhạc riêng như anh có đắn đo khi bước vào sân chơi đòi hỏi nhiều kỹ năng ngoài giọng hát?

Đinh Mạnh Ninh: Tôi nghĩ rằng nghệ sĩ luôn cần những cơ hội để thể hiện bản thân một cách rõ nét nhất trước công chúng. Đắn đo thì tất nhiên là có. Bởi sân khấu “Anh trai vượt ngàn chông gai” không phải sân khấu thuần về ca hát. Ở đó, chúng tôi phải kết hợp rất nhiều yếu tố như trình diễn, trang phục, đạo cụ, vũ đạo cùng với giọng hát để tạo nên những tiết mục bùng nổ.

Tôi không nghĩ rằng mình đã có chỗ đứng hay tên tuổi rồi thì không nên tham gia. Ngược lại, đây là một sân chơi khác hẳn với những gì tôi từng làm.

Trước đây, khi lên sân khấu, tôi chủ yếu chỉ hát, ít khi phải vừa nhảy, vừa biểu diễn cùng các nghệ sĩ khác, vũ công hoặc sử dụng nhiều đạo cụ. Thậm chí, có những phần trình diễn như mọi người vẫn nói là múa lửa, bay trên không...

Tất cả vừa khiến tôi đắn đo, hồi hộp nhưng cũng rất kích thích. Bởi trước đây, tôi từng nhiều lần nghĩ rằng nếu có cơ hội, mình muốn thử điều này, điều kia trên sân khấu nhưng chưa thực hiện được. “Anh trai vượt ngàn chông gai” cho tôi rất nhiều không gian để thử những điều mới.

PV: Trong chương trình, anh bộc lộ một tính cách rất hài hước, thậm chí có phần “lầy lội”. Đó vốn là con người anh ngoài đời hay nhờ chương trình mà anh trở nên hoạt ngôn hơn?

Đinh Mạnh Ninh: Thực ra, tính cách của tôi ngoài đời vẫn như vậy. Tôi thấy chương trình đã rất thành công khi giúp mình mang con người thật, những nét tính cách đời thường đến gần hơn với khán giả.

Có nhiều khán giả nói rằng trước đây nghe tôi hát, họ không nghĩ tôi lại có tính cách như vậy. Những dòng nhạc tôi lựa chọn, những tâm tư, tình cảm hay thông điệp tôi truyền tải trong âm nhạc cũng là một phần con người mình. Nhưng trước đây, khi xuất hiện trên sân khấu, tôi thường lựa chọn thể hiện những gì bản thân nghĩ sẽ chạm đến cảm xúc khán giả.

Tôi cũng chưa bao giờ nghĩ rằng sự hài hước, dí dỏm hay những câu bông đùa thường ngày giữa mình với bạn bè lại khiến khán giả thích thú đến thế.

PV: Trong khi nhiều khán giả vẫn quen nghe anh hát tình ca, những năm gần đây anh lại dành nhiều tâm huyết cho funk và disco funk. Điều gì ở dòng nhạc này hấp dẫn anh đến vậy?

Đinh Mạnh Ninh: Điều đầu tiên khiến tôi yêu thích funk và disco funk chính là năng lượng tích cực mà chúng mang lại. Tôi đã bắt đầu viết nhạc funk từ rất lâu. Trong album phòng thu thứ hai phát hành năm 2014, tôi đã có những sáng tác mang màu sắc này, nhưng lúc ấy mọi thứ mới chỉ nhen nhóm.

“Hà Nội trà đá vỉa hè” cũng là một ca khúc mang tinh thần funk, rất sống động, vui vẻ, dân dã và giàu năng lượng tích cực. Sau đó, tôi tiếp tục theo đuổi dòng nhạc này qua nhiều sáng tác khác. Đến giai đoạn 2021-2022, tôi cùng những người bạn âm nhạc thực hiện album “Make It Together”.

Với tôi, album ấy đánh dấu một giai đoạn tự động viên, tự truyền cảm hứng cho bản thân. Bởi trước đó, tôi từng trải qua giai đoạn mà mọi người thường gọi là khủng hoảng tuổi 30, khoảng từ 27 đến 32 tuổi. Khi ấy, tôi suy nghĩ rất nhiều. Sự nghiệp có phần chững lại, không có bước bứt phá rõ rệt, chuyện gia đình cũng chưa đâu vào đâu. Tôi chưa lập gia đình và cũng chưa đạt được những thành công như một số bạn bè cùng trang lứa.

Đôi lúc, tôi tự đặt câu hỏi, hoài nghi rằng con đường mình lựa chọn liệu có đúng đắn hay không. Tôi từng nghĩ, giá như ngay từ khi bắt đầu sự nghiệp, mình lựa chọn những dòng nhạc đại chúng hơn, dễ nghe, dễ thuộc, dễ nhớ thì liệu có thành công hơn không? Hoặc nếu chuyển vào phía Nam, làm việc trong một môi trường nhanh nhạy hơn thì liệu mọi thứ có khác?

Nhưng sau tất cả, tôi nhận ra rằng nếu ngày ấy đi theo những suy nghĩ đó, có khi con người mình bây giờ đã không còn là mình nữa. Tôi cũng nhận thấy xung quanh mình có nhiều người đang trải qua áp lực, căng thẳng và khủng hoảng tương tự.

Funk là dòng nhạc có thể truyền tải những thông điệp tích cực với nhịp điệu giàu năng lượng. Tôi muốn dùng âm nhạc ấy để tự truyền cảm hứng cho bản thân, đồng thời mang đến năng lượng tích cực cho anh em, bạn bè và những người xung quanh. Đó là lý do tôi yêu thích và muốn tiếp tục theo đuổi dòng nhạc này.

PV: Sau “Anh trai vượt ngàn chông gai”, anh có đắt show hơn không? Và cát-xê của anh thay đổi thế nào so với trước?

Đinh Mạnh Ninh: Trộm vía, sau chương trình, tôi bận rộn hơn rất nhiều. Ngoài việc đi học, chăm sóc gia đình, thời gian còn lại của tôi bây giờ nghiêng hẳn về công việc thay vì dành cho bản thân như trước.

Tôi rất vui vì đó đúng là một trong những mục tiêu đầu tiên khi quyết định tham gia “Anh trai vượt ngàn chông gai”: Có thêm cơ hội tiếp xúc với công chúng, công việc ổn định hơn và kiếm được nhiều tiền hơn để chăm sóc gia đình. Bây giờ, ngoài việc kinh tế ổn định hơn, tôi cũng tự tin rằng mình có thể xoay vòng việc sản xuất âm nhạc nhanh hơn. Còn về cát-xê thì cũng chỉ nhỉnh lên một chút thôi.

PV: Ở nhà Đinh Mạnh Ninh có giống hình ảnh mà khán giả thường thấy không? Anh là người chồng, người bố như thế nào trong cuộc sống thường ngày?

Đinh Mạnh Ninh: Nếu nói về hình ảnh trên sân khấu thì phải xem đó là hình ảnh nào. Tôi nghĩ ở nhà, mình giống với Đinh Mạnh Ninh trong “Anh trai vượt ngàn chông gai” hơn.

Trước đây, vì thường xuyên xuất hiện trên sóng truyền hình quốc gia nên nhiều người nghĩ tôi là một ca sĩ khá nghiêm túc, thậm chí có vẻ khó hòa nhập. Ngay cả Ban tổ chức chương trình cũng từng lo ngại rằng trông tôi nghiêm túc quá, không biết có khó hòa nhập với anh em nghệ sĩ trong nhà chung hay không.

Nhưng tôi lại là người thích không khí thoải mái, vui vẻ. Ở nhà cũng vậy, tôi thường xuyên đùa với các thành viên trong gia đình, thậm chí mẹ tôi cũng hay bị tôi trêu. Vợ, con gái và những người gần gũi đều biết tôi là người khá thoải mái, có chút hài hước, đôi khi còn hơi ngây thơ. Tôi nghĩ không khí gia đình lúc nào cũng vui vẻ một chút thì sẽ tốt hơn.

PV: Sau nhiều năm gắn bó, điều gì ở bà xã khiến anh yêu và trân trọng nhất?

Đinh Mạnh Ninh: Tôi vẫn luôn tự nói với bản thân và nói với vợ rằng mình thực sự may mắn vì đã lấy được người mình yêu. Và càng may mắn hơn khi người mình lấy lại là một người cực kỳ chu toàn với gia đình.

Tình yêu nam nữ đôi khi chỉ dừng lại ở những buổi hẹn hò. Nhưng khi về chung một nhà, ngoài tình yêu còn có rất nhiều yếu tố quyết định một gia đình có hạnh phúc hay không. Tôi nghĩ tình yêu chỉ chiếm một phần nhỏ. Điều quan trọng hơn là hai người phải biết cảm thông, chia sẻ và cùng nhau gánh vác việc xây dựng tổ ấm.

Không có chuyện “đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm”. Cả hai người đều phải cùng làm. Vợ là người khiến tôi cảm thấy cực kỳ yên tâm. Công việc của tôi hiện tại phải di chuyển rất nhiều, nhưng chưa bao giờ tôi phải lo lắng rằng ở nhà con có được ăn uống đầy đủ, ngủ đủ giấc hay đi học có vui vẻ hay không.

Tôi rất yên tâm khi vợ quản lý, chăm sóc gia đình cũng như quan tâm đến nội ngoại hai bên. Càng sống cùng nhau, tôi càng cảm thấy mình may mắn vì đã lấy được vợ. Ngoài tình yêu còn có sự yên tâm và chia sẻ rất lớn. Nhờ vậy, tôi có thể tiếp tục theo đuổi những điều mình đam mê bấy lâu nay, trong khi luôn biết rằng gia đình vẫn có một ngọn lửa ấm cúng và một hậu phương rất vững chắc.

PV: Ở nhà bà xã có phải là “nóc nhà” của anh không? Khi hai vợ chồng bất đồng quan điểm, ai thường là người xuống nước trước?

Đinh Mạnh Ninh: Thực ra, ở nhà vợ tôi không phải là nóc nhà, bởi nóc nhà vẫn ở dưới trời. Các cụ vẫn có câu “nhất vợ, nhì giời”. Thế nên ở nhà tôi, vợ còn phải ở trên cả trời chứ không chỉ là nóc nhà nữa! (Cười)

Tôi nghĩ trong gia đình luôn tồn tại hai thái cực. Khi một người cương lên thì người còn lại phải nhu xuống. Nhưng điều này cần có sự thay đổi linh hoạt, chứ không thể lúc nào cũng chỉ một người đành hanh, còn người kia suốt ngày phải đi dỗ. Như vậy kiểu gì cũng sẽ có vấn đề.

Từ khi yêu nhau cho đến hiện tại, hai vợ chồng tôi chưa bao giờ to tiếng với nhau. Mọi chuyện đều được chia sẻ một cách chững chạc, trưởng thành và mang tính xây dựng, chứ không phải cứ giận nhau rồi lại phải tìm cách dỗ dành. Như thế mệt lắm!

PV: Nhiều ông bố thừa nhận rằng từ khi có con gái, họ trở thành một con người hoàn toàn khác. Anh có thuộc hội những ông bố “nghiện con” không?

Đinh Mạnh Ninh: Nghiện con thì chắc là có đấy! Tôi rất thích chơi với con và rất cưng em bé. Nhưng tôi nghĩ vì đây là lần đầu mình làm bố nên những cảm xúc, những biểu hiện ấy mới có cơ hội được bộc lộ ra ngoài. Trước đây, tôi vẫn tự thấy mình là một người tình cảm, nhưng chưa biết khi có con thì bản thân sẽ như thế nào.

Đến bây giờ, tôi mới nhận ra những tình cảm ấy được thể hiện theo cách như vậy. Và thực sự, nó rất đúng với những gì tôi từng hình dung về bản thân trước khi làm bố.

PV: Nhìn lại cuộc sống hiện tại, khi đã có một gia đình nhỏ hạnh phúc và thêm nhiều cơ hội trong sự nghiệp sau “Anh trai vượt ngàn chông gai”, anh thấy mình đang ở giai đoạn nào? Anh còn mong muốn thực hiện điều gì cho bản thân và gia đình trong thời gian tới?

Đinh Mạnh Ninh: Thực ra, tôi chưa bao giờ nghĩ mình đang ở giai đoạn nào trong sự nghiệp. Trước đây, nhiều người từng nói giai đoạn đỉnh cao của Đinh Mạnh Ninh là khoảng năm 2010 hoặc những năm sau đó, khi tôi mới bắt đầu sự nghiệp solo.

Nhưng với tôi, thời điểm ấy bản thân còn quá trẻ, quá bồng bột và còn rất nhiều điều cần phải hoàn thiện. Tôi nghĩ con đường của mình vẫn còn rất dài. Bởi tôi luôn tự tin vào khả năng chuyên môn cũng như khả năng học hỏi của bản thân. Đến bây giờ, tôi càng tin vào điều đó.

Khi có gia đình, tôi càng có thêm động lực và những cảm xúc mới để truyền tải những thông điệp tích cực hơn về cuộc sống. Tuyên ngôn của tôi là mang những điều tích cực, những vẻ đẹp của cuộc sống bình dị đến với mọi người thông qua các ca khúc của mình.

Bây giờ, tôi thực sự cảm thấy hạnh phúc, viên mãn với gia đình cũng như công việc. Trong tương lai, ngoài việc tiếp tục mang đến nhiều sản phẩm âm nhạc, tôi cũng muốn làm sao để gia đình mình luôn hạnh phúc nhất có thể. Có một điều nữa tôi rất muốn chia sẻ, đó là tôi tin rằng cái duyên của mình với âm nhạc còn rất dài. Tôi nghĩ giọng hát của mình có lẽ phải đến năm 70-80 tuổi mới nghỉ hưu.

Trong khoảng thời gian từ nay đến lúc ấy, tôi cũng muốn tìm cách truyền thêm cảm hứng cho các nghệ sĩ trẻ, giúp các bạn định hướng và tìm ra những thế mạnh của bản thân. Đó cũng là lý do tôi vẫn đang học tập, rèn luyện hằng ngày để hoàn thiện những kỹ năng cần thiết, có thể giúp đỡ các bạn trong tương lai.

PV: Xin cảm ơn anh!