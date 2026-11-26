Tại tang lễ Hu Zhi Yin, 25 tuổi, hôm 22/11, cha mẹ cô yêu cầu bạn trai của con gái quỳ xuống, cúi đầu trước di ảnh cô và nói lời xin lỗi. Người mẹ khẳng định hành động này không có nghĩa gia đình sẽ tha thứ cho anh. "Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu ấy, vì tôi đã mất con gái. Nhưng đây là việc cậu ấy phải làm", bà nói. Mẹ Hu cho biết gia đình không mong chàng trai phải nhận án tử hình, mà muốn pháp luật xử lý vụ việc để không có thêm bi kịch tương tự.

Cha mẹ chàng trai cũng đến viếng, nhưng mẹ Hu cho rằng họ thiếu thành ý. Bà không hài lòng khi họ liên tục đề cập những chuyện không liên quan, như việc hai người từng làm ở Singapore và thường gọi điện hỏi thăm con trai.

Theo China Press, chàng trai được một cảnh sát mặc thường phục đi cùng khi đến tang lễ. Gia đình Hu kêu gọi những người có hình ảnh từ camera hành trình về vụ tai nạn cung cấp cho cảnh sát để phục vụ điều tra.

Chàng trai 20 tuổi quỳ lạy tại đám tang bạn gái ở Malaysia hôm 22/11. Ảnh: China Press

Tai nạn xảy ra khoảng 3h50 ngày 20/11 trên đường ở Kuala Lumpur. Chiếc SUV do chàng trai điều khiển lao lên lề đường rồi lật bảy vòng. Hu tử vong tại hiện trường, còn tài xế bị thương nhẹ.

Trước đó, Hu dự định đi chơi cùng nhóm bạn nữ. Bạn trai cô tỏ ra khó chịu khi không được mời và xin tham gia. Hu đồng ý với điều kiện anh không lái xe nếu uống rượu. Chàng trai chấp thuận, nhưng sau đó thừa nhận đã tự lái xe đến quán bar, dù ban đầu nói mình đi xe dịch vụ. Kết thúc buổi đi chơi, Hu định gọi taxi về nhà nhưng bạn trai nhất quyết tự đưa cô đi. Theo lời người thân nạn nhân, camera ghi lại chiếc SUV chạy tốc độ cao và chuyển hướng liên tục. Một tài xế khác kể đã phải tránh xe, đồng thời báo với cảnh sát rằng chiếc SUV di chuyển rất nhanh.

Khi được mẹ Hu hỏi tại bệnh viện, chàng trai phủ nhận lái xe sau khi uống rượu. Anh nói mình chạy khoảng 80 km/h và đánh lái để tránh một chiếc xe tải trước khi đâm vào lề đường. Người này im lặng khi được thông báo bạn gái đã tử vong.

Hu, 25 tuổi, tử vong sau vụ tai nạn rạng sáng 20/11. Ảnh: China Press

Gia đình Hu cho biết camera tại quán bar dường như ghi lại cảnh chàng trai uống đồ có cồn. Tuy nhiên, cảnh sát Malaysia cho biết đã lấy mẫu máu và nước tiểu của tài xế để xét nghiệm, kết quả vẫn đang chờ. Nhà chức trách đang điều tra vụ tai nạn theo quy định về hành vi lái xe nguy hiểm gây chết người.