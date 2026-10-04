Muốn chia tay bạn trai nợ 2 tỷ, tôi lại bối rối trước lời khuyên của bố mẹ anh

Tôi 29 tuổi, bạn trai hơn tôi hai tuổi. Chúng tôi yêu nhau được ba năm và dự định cưới vào đầu năm sau. Anh làm kinh doanh, thu nhập ổn định, gia đình ở quê có điều kiện kinh tế khá. Trong mắt bố mẹ tôi, anh điềm đạm, biết quan tâm và có công việc tử tế. Tôi cũng từng nghĩ mình sẽ kết hôn với anh mà không phải đắn đo nhiều.

Tháng trước, tôi phát hiện có thai. Hai bên gia đình bắt đầu bàn chuyện cưới xin, còn tôi háo hức chuẩn bị cho cuộc sống mới.

Hôm ấy, tôi chỉ định xem giờ trên điện thoại anh thì một tin nhắn lạ hiện lên. Tò mò mở ra, tôi thấy những khoản vay và con số nợ chồng chéo mà trước đó chưa từng biết. Tôi hỏi thì anh nói đó là tiền vay trước đây, không đáng lo và bố mẹ đã biết chuyện. Khi tôi gặng hỏi, anh mới thừa nhận tổng số tiền gần 2 tỷ đồng.

Tôi hỏi anh vay số tiền lớn như vậy để làm gì. Anh im lặng một lúc rồi nói từng đầu tư tiền ảo, có thời gian xuống liên tục nên vay tiền để gỡ.

Hôm sau, tôi hỏi kỹ hơn và biết bố mẹ anh từng nhiều lần trả giúp các khoản nợ nhỏ. Khoản gần 2 tỷ đồng lần này cũng đang được gia đình thu xếp.

Tôi bắt đầu nghĩ đến chuyện hủy cưới.

Tôi biết mình đang mang thai nên quyết định càng khó khăn. Điều khiến tôi sợ là việc anh giấu tôi suốt thời gian yêu nhau. Một người có thể che giấu khoản nợ lớn như vậy, tôi không biết sau này mình còn phải đối mặt với những chuyện gì.

Bạn trai xin tôi thêm một cơ hội. Anh nói việc sắp làm bố khiến anh muốn chấm dứt hoàn toàn chuyện đầu tư mạo hiểm. Anh còn nói có thể giao tiền cho tôi giữ, chỉ nhận một khoản chi tiêu hàng tháng để chứng minh mình thực sự thay đổi.

Tuần trước, mẹ anh gọi tôi qua nói chuyện. Bà cam kết gia đình sẽ thu xếp hết nợ nần trước khi cưới, sau này vợ chồng tôi chỉ cần tập trung làm ăn và nuôi con. Bà khuyên tôi đừng vì một lần vấp ngã mà từ bỏ cuộc hôn nhân đã chuẩn bị suốt thời gian qua.

Bố mẹ tôi cũng khuyên nên cân nhắc. Họ cho rằng tôi đã 29 tuổi, giờ lại có con. Nếu anh nhận lỗi và gia đình đủ khả năng giải quyết khoản nợ, tôi có thể cho anh cơ hội sửa sai.

Nhưng điều tôi lo nhất là khoản nợ này có thực sự là lần cuối. Nếu sau khi cưới anh tiếp tục đầu tư thua lỗ, liệu gia đình anh có còn khả năng trả thay? Nếu một ngày bố mẹ anh không thể đứng ra giải quyết, tôi và con có phải cùng gánh hậu quả?

Tôi chưa biết nên quyết định thế nào. Theo độc giả, trước khi quyết định có cưới hay không, tôi cần làm rõ những vấn đề gì với bạn trai và gia đình anh?