Mẹ chồng từng nhờ họ hàng khuyên con trai chia tay tôi trước cưới

Tôi 29 tuổi, kết hôn được gần hai năm. Chồng hơn tôi ba tuổi. Vợ chồng tôi quen nhau qua một nhóm bạn, yêu hơn hai năm rồi mới cưới. Anh sống tình cảm, có trách nhiệm, giữa chúng tôi hầu như không có mâu thuẫn lớn. Điều khiến tôi mệt mỏi nhất trong cuộc hôn nhân lại đến từ mối quan hệ với mẹ chồng.

Ngay lần đầu chính thức về nhà ra mắt, tôi đã cảm nhận được bà không hài lòng. Trong lúc trò chuyện, mẹ chồng hai lần gọi nhầm tôi bằng tên bạn gái cũ của anh. Bà nhận ra rồi chữa lại ngay nhưng tôi vẫn ngượng. Sau này chồng bảo có thể mẹ chỉ quen miệng vì cô gái ấy từng qua lại với gia đình nhiều năm.

Trước Tết năm đó, tôi mua biếu mẹ chồng một tấm vải để may áo dài. Tôi chọn khá lâu vì nghĩ màu sắc hợp với bà. Thế nhưng vừa nhìn món quà, bà nói màu này già và chất vải không đẹp. Tôi biết mỗi người một sở thích nên không trách chuyện bà không thích, chỉ buồn vì bà nhận xét ngay trước mặt tôi trong lần đầu tôi cố gắng lấy lòng gia đình chồng.

Sau đó, tôi tình cờ biết mẹ chồng từng gọi điện cho vài người thân trong gia đình để nói bà không ưng tôi. Bà cho rằng tính tôi mạnh, công việc bận rộn, sau này khó trở thành người vợ biết vun vén. Bà còn nhờ anh chị em họ khuyên chồng tôi cân nhắc lại chuyện cưới xin.

Chồng kể chuyện này sau khi chúng tôi đã đăng ký kết hôn. Anh nói khi ấy anh chỉ trả lời rằng người sống cùng tôi là anh, vì vậy anh sẽ tự chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình.

Tôi từng nghĩ sau đám cưới mọi chuyện sẽ thay đổi. Tôi chủ động hỏi han, mua quà vào các dịp lễ, về nhà chồng ăn cơm khi có thể. Mẹ chồng cũng không gây gổ hay nói nặng lời trực tiếp với tôi nhưng giữa chúng tôi luôn tồn tại một khoảng cách.

Gần đây, tôi phát hiện ra mẹ chồng đặc biệt thân thiết một cô gái là bạn học cũ của chồng tôi. Cô ấy đã có gia đình riêng nhưng mẹ chồng tôi xem cô ấy như con gái, nhiều việc trong nhà cũng gọi điện hỏi ý kiến cô trước.

Tôi không cần mẹ chồng yêu quý mình như con gái. Tôi chỉ mong bà tôn trọng lựa chọn của con trai và coi tôi là một thành viên bình thường trong gia đình. Nhưng sau nhiều năm, tôi bắt đầu tự hỏi liệu mình có nên tiếp tục cố gắng gần gũi với bà, hay chấp nhận giữ một khoảng cách vừa đủ để cuộc sống mọi người dễ chịu hơn?