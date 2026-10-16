Vợ ngoại tình, bắt quả tang cô ấy vào khách sạn, chưa kịp nổi giận, tôi đã vội vàng câm nín khi nhìn thấy "tiểu tam"

Trai trẻ nỗ lực thoát nghèo

Tôi sinh ra ở một làng nghèo. Nhà có ba anh em, tôi là cả. Bố mẹ tôi cả đời chưa ra khỏi lũy tre làng, lưng còng vì ruộng, tay chai vì gánh gạch thuê. Nhưng họ dồn hết cho tôi. Miếng thịt ít ỏi cũng để phần tôi, tiền bán con lợn cuối năm cũng để tôi đi học thêm. Họ tin tôi thông minh, họ tin chỉ cần đầu tư vào tôi, cả nhà sẽ ngóc đầu lên được. Tôi không dám làm họ thất vọng.

Tôi học như một thằng điên. Không phải vì yêu chữ, mà vì sợ bị khinh. Tôi sợ cái ánh mắt người làng nhìn mẹ tôi khi bà đi vay gạo. Sợ cái giọng cười khẩy của mấy bà cô khi nói "nhà ấy nghèo rớt mà còn đòi học đại học". Tôi phải đậu đại học, phải có việc ở thành phố, phải có lương tháng chục triệu để khi về làng, người ta phải gọi bố tôi một tiếng "ông" cho tử tế.

Từ khi cưới được cô ấy tôi càng nỗ lực để cho vợ có được cuộc sống tốt hơn.

Rồi tôi cũng làm được. Tôi đậu đại học ở Hà Nội, ra trường vào một công ty xây dựng, làm quần quật từ 7 giờ sáng đến 10 giờ đêm. Hai năm sau tôi lên tổ trưởng, lương hơn hai mươi triệu. Tôi đón mẹ lên khám bệnh, xây lại cái mái ngói cho bố, cho thằng em đi học nghề.

Tôi thấy "đỉnh cao nhân sinh" của mình càng thêm viên mãn khi cưới được Bích, một cô gái xinh đẹp, hiền lành, không hề chê tôi nghèo khó. Từ khi cưới được cô ấy tôi càng nỗ lực để cho vợ có được cuộc sống tốt hơn.

Hai năm sau cưới, tôi nghỉ việc, mở một công ty cung cấp vật liệu xây dựng. Mở công ty tôi mới thấy, làm công mệt nhọc 1 thì làm chủ mệt nhọc 10. Để kiếm được mối làm ăn, tôi phải đi nịnh từng người. Trong số đó có anh Dương.

Anh Dương là giám đốc một công ty xây dựng lớn. Chỉ cần anh ta gật đầu cho tôi một công trình thôi, cả năm tôi không phải lo đói. Nhưng anh ta khó tính, kênh kiệu. Mỗi lần đi nhậu, anh Dương đều khá khó chịu. Để cuộc nói chuyện mềm hơn, tôi đã rủ vợ đi cùng, cô ấy nhẹ nhàng, dễ gần, nói chuyện khéo léo. Nhờ đó, anh Dương cũng xởi lởi, vui vẻ hơn.

Vợ tôi ngoại tình với khách hàng lớn của tôi.

Quả thật sau đó, tôi cũng đã có nhiều đơn hàng từ anh Dương.

Tôi mừng như bắt được vàng. Tôi còn thầm nghĩ, vợ mình đúng là có ích thật. Vừa kiếm được tiền, vừa giữ được mối quan hệ. Nhưng tôi không ngờ, cái mối quan hệ ấy nó lại đi xa đến thế. Vợ tôi ngoại tình.

Bắt quả tang vợ ngoại tình vẫn không dám nổi giận

Hôm đó thằng bạn học cùng tôi, giờ chạy Grab, nó gửi cho tôi mấy tấm ảnh. Trong ảnh, Bích đang bước ra từ một khách sạn lớn. Vợ tôi ngoại tình. Tôi điên cường tức giận, lén theo Bích vài ngày.

Đến một chiều, tôi thấy vợ trang điểm đẹp, bắt taxi đi ra ngoài liền bám theo. Đến một đoạn đường ngoại thành, tôi thấy vợ xuống xe và chuyển sang một chiếc ô tô khác. Và người đàn ông bước xuống xe khiến tôi giật mình chết lặng: Anh Dương.

Tôi nghiến răng ken két, muốn lao ra ngoài để chửi bới, đánh đấm người đàn ông kia một trận. Nhưng tôi chân tôi như đổ chì. Nặng trĩu, đau đớn và bất lực. Chỉ một lát, cơn giận của tôi, lạ thay, nó xẹp xuống như quả bóng xì hơi. Không phải vì tôi hết giận, mà vì một ý nghĩ khác, ý nghĩ lạnh lẽo, trồi lên như rắn độc.

Dù vợ ngoại tình nhưng nếu tôi làm ầm lên bây giờ, tôi được cái gì? Ly hôn, mất vợ, mất luôn mối làm ăn lớn đang khiến tôi thu được những khoản lợi nhuận không nhỏ.

Từ hôm vợ ngoại tình, có đêm, tôi nghe tiếng vợ tôi nói chuyện điện thoại với người ta

Từ sau hôm phát hiện vợ ngoại tình, mọi thứ thay đổi mà như không thay đổi. Hình như anh Dương cho tôi ngày càng nhiều việc hơn. Có tháng, lợi nhuận của tôi gấp ba, gấp bốn lần trước. Tôi có tiền đổi xe, có tiền cho bố mẹ xây thêm tầng hai.

Thỉnh thoảng, anh Dương lại đến nhà tôi làm khách, ngồi ở phòng khách nhà tôi, uống trà ngay trước mặt tôi, vợ tôi nấu cơm ngon, mời khách. Anh Dương nhìn tôi, cười nói rộn ràng, vỗ vai tôi: "Chú em cố gắng làm tốt nhé, anh không để chú thiệt đâu". Tôi chỉ biết gật đầu, rót trà, dạ vâng.

Từ hôm vợ ngoại tình, có đêm, tôi nằm nghe tiếng vợ tôi nói chuyện điện thoại với người ta ở ngoài ban công, giọng nũng nịu mà cả đời cô ấy chưa từng dành cho tôi. Lồng ngực tôi tức như có ai bóp nghẹt. Nhục nhã ê chề. Tôi muốn đứng dậy, muốn gào lên, muốn lật tung cái bàn này đi, nói cho vợ biết cô ta đã ngoại tình.

Nhưng rồi tôi lại nghĩ đến cái hợp đồng sắp ký, đến con số trong tài khoản. Và tôi lại nằm im. Tôi tự nhủ, đợi đi. Đợi khi nào công ty tôi đủ lớn, đủ tiền, tôi sẽ bỏ cô ấy, sẽ cho người vợ ngoại tình trả giá. Tôi sẽ cho cả hai biết tay.

Nhưng tôi biết, đó chỉ là lời tự an ủi hèn mọn của chính mình.