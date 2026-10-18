Thúy Diễm khoe diện mạo con gái Rosie

Sáng 17/10, sau hơn một tuần sinh, bà xã Lương Thế Thành đăng ảnh chụp cùng con gái tại bệnh viện và viết: "Nụ hồng nhỏ xinh của mẹ - thế giới nhỏ của mẹ. Nay cho ba với anh hai ra rìa chút, mẹ tận hưởng khoảnh khắc của mẹ và bé yêu". Trong bức hình được Thúy Diễm chia sẻ, bé Rosie mắt nhắm tịt, môi chúm chím, nằm ngoan trong vòng tay mẹ.

Bài đăng của Thúy Diễm nhanh chóng thu hút chú ý với hàng trăm bình luận. Nhiều khán giả khen bé Rosie dễ thương, thừa hưởng nhiều nét đẹp từ cả bố lẫn mẹ.

Thúy Diễm bên con gái mới chào đời.

Theo diễn viên, Rosie có gương mặt giống ba, còn hai má lúm đồng tiền y hệt mẹ. Cô đùa rằng mình "đẻ thuê" vì con gái thừa hưởng một số nét của mẹ nhưng vẫn là bản sao của bố Lương Thế Thành, giống anh trai Bảo Bảo.

Thúy Diễm cho biết ông xã luôn túc trực để chăm sóc hai mẹ con. Cô thấy hạnh phúc khi "mẹ tròn con vuông", gia đình cuối cùng cũng "đủ nếp đủ tẻ" như mơ ước.

Vợ chồng Thúy Diễm - Lương Thế Thành hôm 10/10 thông báo đón con gái chào đời tại một bệnh viện tại TP HCM. Em bé được đặt tên ở nhà là Rosie, là trái ngọt thứ hai trong cuộc hôn nhân của cặp nghệ sĩ. "Ba mẹ thật hạnh phúc và biết ơn vì con đã chào đời bình an, trong vòng tay yêu thương của gia đình. Từ hôm nay, thế giới của ba mẹ có thêm một công chúa nhỏ mang tên Rosie, bông hoa hồng nhỏ xinh mà ba mẹ đã mong chờ thật lâu", cô bày tỏ.

Thúy Diễm từng tiết lộ cô tăng gần 20 kg khi mang thai con ở tuổi 40. Những tháng cuối thai kỳ, cô thấy cơ thể nặng nề hơn nhưng sức khỏe được cải thiện, không còn bị hành bởi cơn ốm nghén, ăn ngủ tốt. Trước đó, Thúy Diễm gác lại tất cả công việc để tập trung dưỡng thai trong lần thứ hai mang bầu. Ông xã Lương Thế Thành cũng toàn tâm toàn ý chăm lo cho vợ.

Vợ chồng Lương Thế Thành bên con gái mới chào đời.

Vợ chồng Thúy Diễm - Lương Thế Thành chia sẻ niềm hạnh phúc đón tin vui đúng dịp kỷ niệm 10 năm cưới. Cả hai từng bày tỏ xúc động đến bật khóc khi biết gia đình sắp có thành viên mới sau nhiều năm ngừng hy vọng. Nữ diễn viên dự định dừng sự nghiệp diễn xuất đến khi em bé cứng cáp mới trở lại. Cô muốn dùng quãng nghỉ này để tự làm mọi điều cho bé nhỏ và bù đắp cho bé lớn thời gian mẹ quá bận rộn với công việc.

Thúy Diễm sinh năm 1986, Lương Thế Thành sinh năm 1982, đều là gương mặt nổi bật của truyền hình phía Nam. Hai người từng kết hợp trong các phimTrái tim hoa hồng, Rau muống tháng 9, Tôi yêu cô đơn, Ranh giới tình yêu, Sau bức tường lửa, Cát đỏ... Họ kết hôn năm 2016 và đón con trai đầu lòng hai năm sau đó. Bé lớn của cặp diễn viên tên Bảo Bảo, vừa tròn 8 tuổi hồi cuối tháng 6.