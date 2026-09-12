Chồng bị đồng nghiệp 'tố' quấy rối

Tôi 30 tuổi, kết hôn được bốn năm và có hai con nhỏ. Chồng hơn tôi 2 tuổi, quen nhau khoảng một năm trước khi cưới. Sau khi kết hôn, tôi lần lượt sinh hai bé nên đến nay vẫn chưa đi làm lại, chủ yếu ở nhà chăm con và lo việc gia đình.

Trong mắt tôi, chồng là người lịch sự, điềm đạm và thương vợ con. Anh chăm con khi có thời gian, quan tâm đến gia đình và vẫn thường nói muốn cố gắng làm việc để vợ có thể yên tâm ở nhà chăm hai con.

Cho đến gần đây, một người tự xưng là đồng nghiệp của chồng nhắn tin cho tôi, nói anh đã có những hành động khiến cô ấy cảm thấy bị quấy rối. Ban đầu, tôi nghĩ đó chỉ là tin nhắn rác nên không để tâm. Nhưng càng nghĩ, tôi càng thấy bất an nên chủ động nhắn hỏi một vài đồng nghiệp khác của chồng.

Ngày mới quen nhau, chồng thường đưa tôi đi ăn cùng một số đồng nghiệp, bảo rằng để vợ biết mặt mọi người, sau này còn dễ "giám sát" anh. Khi ấy tôi chỉ nghĩ anh vui tính, thoải mái và không ngại để vợ biết về các mối quan hệ ở công ty.

Những câu trả lời nhận được khiến tôi hụt hẫng. Họ nói đã không còn muốn tiếp xúc với chồng tôi. Có người nhận xét anh khá lười, không chủ động trong công việc. Có người nói anh thường cố lấy lòng cấp trên, trong khi cách cư xử với những người làm cùng lại không được tốt. Một vài người còn cho rằng anh khá khó gần và hay gây áp lực cho cấp dưới.

Tôi đọc những lời đó mà không biết phải phản ứng thế nào. Người họ đang nói đến là chồng tôi, nhưng những gì họ kể lại rất khác với người đàn ông tôi vẫn gặp mỗi ngày.

Ở nhà, anh có thể ngồi hàng giờ chơi với con, cuối tuần đưa cả nhà đi ăn hoặc đi dạo. Khi tôi than mệt, anh thường bảo tôi cứ nghỉ ngơi, để anh trông con. Tôi chưa bao giờ nghĩ anh là người khiến những người xung quanh cảm thấy khó chịu đến mức ấy.

Tôi chưa dám đối chất với người đồng nghiệp nói bị chồng quấy rối, cũng chưa kể chuyện này với bố mẹ hai bên vì sợ mọi người lo lắng, nhất là khi hai con còn nhỏ. Tôi càng không muốn vội đưa ra quyết định chỉ dựa trên lời kể của người khác.

Nhưng tôi không thể phủ nhận niềm tin của mình đã bị ảnh hưởng. Tôi nghỉ việc gần bốn năm để chăm con, hiện không có thu nhập riêng. Nếu hôn nhân xảy ra chuyện, cuộc sống của ba mẹ con chắc chắn bị ảnh hưởng nhiều.

Tôi vẫn thương chồng và các con vẫn rất cần bố. Nhưng sau những lời đồng nghiệp kể, tôi không biết làm cách nào để tìm lại cảm giác tin tưởng như trước.

Tôi nên coi đây là chuyện ở công ty của chồng và để anh tự giải quyết, hay nên nói chuyện thẳng thắn với anh? Tôi có nên tìm hiểu thêm về cách anh cư xử với đồng nghiệp, hay càng đào sâu chỉ càng khiến cuộc hôn nhân thêm căng thẳng?

Tôi không muốn vì một chuyện bên ngoài mà vội vàng phá vỡ gia đình, nhưng cũng sợ nếu cứ bỏ qua những điều khiến mình băn khoăn, sau này tôi sẽ phải hối tiếc. Theo độc giả, tôi nên làm gì?