A80: Những chuyện tình được xe duyên từ tình yêu Tổ quốc

Chiều 3/9, sau khi hoàn thành nhiệm vụ trong Lễ diễu binh kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, nhiều chiến sĩ trẻ tập trung tại ga Hà Nội để trở về đơn vị. Giữa dòng người tấp nập, hình ảnh những cặp đôi nắm chặt tay, bịn rịn chia tay khiến nhiều người chứng kiến xúc động.

Đặc biệt, nhờ 'Tổ quốc xe duyên', nhiều chiến sĩ tham gia nhiệm vụ A80 đã tìm thấy một nửa của mình trong những ngày tháng tập luyện gian khổ. Những giọt nước mắt xen lẫn nụ cười, lời chúc dặn dò trong phút chia xa đã tạo nên khoảnh khắc đời thường giàu cảm xúc.

Anh Dương Ngọc Sinh, một chiến sĩ thuộc khối Tự vệ, đã chia sẻ về những kỷ niệm đặc biệt trong đợt lễ kỷ niệm A80 vừa qua, không chỉ là hoàn thành nhiệm vụ, anh còn có cơ duyên tìm thấy một nửa yêu thương của mình.

Chiến sĩ Dương Ngọc Sinh và bạn gái quen nhau trong những tháng ngày chàng chiến sĩ trẻ tập luyện trên thao trường.

Chàng chiến sĩ trẻ đến giờ vẫn nhớ như in khoảnh khắc xúc động khi diễu binh qua Quảng trường Ba Đình. Nhưng Hà Nội không chỉ cho anh niềm tự hào mà còn mang đến một tình yêu đặc biệt. Trong quãng thời gian 3 tháng tập luyện tại Làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam (Sơn Tây), Sinh đã gặp và quen người bạn gái quê Hòa Bình.

Khi được hỏi về cảm xúc khi vừa hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc lại vừa tìm được một nửa yêu thương cho mình, anh Sinh bộc bạch về những cảm xúc lẫn lộn. Một mặt, anh cảm thấy buồn khi phải chia xa người mình yêu thương. Mặt khác, anh cũng rất tự hào vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Quân khu đảm nhiệm. Đây là một sự tiếc nuối khi phải xa Hà Nội và người yêu sau những tháng ngày gắn bó đặc biệt.

Giống với anh Sinh, chiến sĩ Lê Gia Bảo (2004), thuộc Khối tác chiến không gian mạng, cũng đã tìm thấy tình yêu ngay trong chính những ngày tập luyện đặc biệt tại thao trường A80.

Khoảnh khắc chàng chiến sĩ trẻ chuẩn bị chia xa người yêu sau Đại lễ 2/9.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ ngày 2/9, hôm nay Lê Gia Bảo đang cùng đơn vị trên đường trở về Đà Nẵng. Điều đặc biệt là anh không đi một mình. Người đồng hành cùng anh là bạn gái Nguyễn Khánh Linh. Chia sẻ về câu chuyện tình yêu của mình, Bảo cho biết họ không phải là người yêu xa, cuộc gặp gỡ định mệnh này diễn ra trong chính đợt tập luyện tại Hà Nội.

Khoảnh khắc gặp nhau của cặp đôi khá tình cờ. Từ những lần trêu chọc gặp nhau trên thao trường nắng đổ lửa, tình cảm dần nảy nở. Linh cũng đã có mặt để cổ vũ và động viên Bảo trong ngày lễ lớn.

"Thời gian qua may mắn mình được Linh ở bên động viên, chia sẻ, cố gắng phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ. A80 không chỉ là nhiệm vụ mà còn là thanh xuân của mình", Bảo chia sẻ.

Nguyễn Văn Trọng (2004) một thành viên dân quân tự vệ đến từ Bình Định, và Yến Nhi (2006) cô gái Hà Nội, cũng đã tìm thấy nhau trong hoàn cảnh đặc biệt, nhưng cũng chính lúc tình cảm nảy nở, họ lại phải đối mặt với sự chia xa.

Chuyện tình của Trọng và Nhi bắt đầu từ những buổi tập luyện. Yến Nhi thường xuyên đến theo dõi mọi người tập luyện và từ đó quen biết Trọng.

Hà Nội, trong những ngày đặc biệt, không chỉ là nơi ghi dấu những bước chân mạnh mẽ của các khối diễu binh, mà còn trở thành nơi ươm mầm những mối tình đầy xúc động. Với nhiều chiến sĩ, A80 không chỉ là nhiệm vụ, mà còn là kỷ niệm thanh xuân gắn liền với tình yêu và niềm tự hào Tổ quốc.