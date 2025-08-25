Chuyện tình chàng 'sĩ quan lục quân' và 'nữ dân quân' tại A80 gây sốt mạng

Cùng với đó, khoảnh khắc chàng trai dành cho bạn gái cái nhìn ấm áp khiến người xem "tan chảy".

Dân mạng để lại nhiều bình luận thú vị như: "A80 chắc chắn sẽ là kỷ niệm cả đời của đôi bạn trẻ"; "Có duyên gắn bó thì cặp đôi sẽ có chuyện vui để kể với con cháu sau này"; "Còn gì hạnh phúc hơn khi được cùng nhau sải bước tại Quảng trường Ba Đình lịch sử trong ngày cả đất nước hân hoan"...

Gặp gỡ nhờ A50

Nguyễn Khánh Vân (quê Quảng Bình, nay là tỉnh Quảng Trị) tự hào khi hai lần được đứng trong hàng ngũ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9. Ở nhiệm vụ A80, cô thuộc khối nữ dân quân các dân tộc Việt Nam.

Khánh Vân và Đức Phúc đều 2 lần tham gia diễu binh, diễu bình

Để được tham gia nhiệm vụ quan trọng, Khánh Vân phải đáp ứng các tiêu chí về chiều cao, sức khỏe, tác phong... Trải qua những ngày tập luyện vất vả “vượt nắng, thắng mưa”, cô gái Quảng Bình cùng đồng đội tự tin sải bước trên Quảng trường Ba Đình lịch sử, đi giữa nhân dân trong những buổi hợp luyện diễu binh.

“Đó là khoảnh khắc đẹp mà tôi không thể nào quên trong đời”, Vân chia sẻ.

Trong hành trình đầy tự hào này, còn có một kỷ niệm đẹp Vân muốn giữ riêng cho mình. Đó là mối tình chớm nở với chàng sĩ quan lục quân, cũng 2 lần đứng trong hàng ngũ diễu binh, diễu hành mừng đại lễ 30/4, 2/9.

Chàng trai đó là Lê Đức Phúc (quê Thanh Hóa), thuộc khối sĩ quan lục quân.

Cặp đôi quen biết nhau từ tháng 2/2025 khi cùng thực hiện nhiệm vụ A50. Vân khi đó thuộc khối nữ dân quân miền Bắc, còn Phúc thuộc khối sĩ quan lục quân. Trong buổi hợp luyện đầu tiên ở Miếu Môn (Hà Nội), thấy hình ảnh nam chiến sĩ mặc quân phục, đứng hiên ngang trong hàng ngũ, từ gương mặt đến dáng vóc đều rắn rỏi, Khánh Vân đặc biệt ấn tượng.

Sau buổi hợp luyện, họ có cơ hội giao lưu với nhau. Khác với lúc thực hiện nhiệm vụ, Đức Phúc ở đời thường vui tính, thân thiện. Từ cuộc trò chuyện ngắn ngủi, cặp đôi dần có cảm tình.

“Vì đặc thù công việc, phải tập trung cho nhiệm vụ, chúng tôi không có cơ hội nói chuyện nhiều. Cho đến ngày vào TPHCM, chúng tôi mới gặp gỡ nhiều hơn”, Vân kể.

Ngày 18/4, sau buổi hợp luyện, Phúc đến khối nữ tìm gặp Vân. Lần đầu tiên sau chuỗi ngày ấp ủ tình cảm, Phúc mạnh dạn thổ lộ: “Anh là người hướng nội nhưng kể từ ngày gặp em, anh thấy vui vẻ, cởi mở hơn nhiều. Thôi thì ta cho nhau cơ hội em nhé”.

Lời nói mộc mạc mà chân thành khiến Khánh Vân rung động. Cô đáp lại bằng cái nắm tay thật chặt.

Xác nhận chuyện hẹn hò, Phúc thoải mái thể hiện tình cảm. Sau mỗi buổi tập, anh đều nhắn tin, gọi điện hỏi thăm sức khỏe của Vân. Trong những buổi hợp luyện, sơ duyệt... dù 2 khối cách xa nhau, anh vẫn tranh thủ chút thời gian đến gặp bạn gái, mang theo bịch khăn giấy, túi kẹo ngọt để cô dùng mỗi khi mệt mỏi.

Tình yêu nở rộ nhờ A80

Kết thúc nhiệm vụ A50, cả hai trở về đơn vị. Vì đặc thù công việc, họ không thể trò chuyện quá nhiều dù là gặp gỡ trực tiếp hay qua điện thoại. Tuy nhiên, họ vẫn luôn hướng về nhau.

Khi nhận được tin cùng tham gia nhiệm vụ A80, cặp đôi vui mừng và tự hào. Cả hai hạnh phúc khi một lần nữa góp mặt trong lễ diễu binh, diễu hành mừng ngày đại lễ của dân tộc và có thêm cơ hội gặp nhau.

Tình cảm nhẹ nhàng, mộc mạc nhưng khiến Vân thấy ấm áp

Khi tập trung tại Trung tâm Huấn luyện Miếu Môn (Hà Nội), họ vẫn như ngày nào, tranh thủ thời gian rảnh sau buổi tập để gặp gỡ. Mỗi cuộc gặp chỉ kéo dài 5-10 phút, lâu nhất là 30 phút, đôi khi chỉ kịp hỏi han vài câu cũng khiến họ vui lòng.

“Chúng tôi chủ động kết bạn với quản lý của nhau để thi thoảng xin chút thời gian gặp gỡ. Các anh rất tâm lý, vào giờ giải lao thường tạo điều kiện cho chúng tôi”, Vân kể.

Trong ngày hợp luyện tại Quảng trường Ba Đình (21/8), dù đã lên xe chuẩn bị trở về điểm nghỉ của khối, Phúc vẫn mở cửa xe, hướng mắt tìm bạn gái. Khoảnh khắc nhìn thấy nhau dù chỉ là thoáng qua, Vân thấy ấm áp đến lạ.

Suốt 5 tháng qua, Phúc và Vân vừa là người yêu, vừa là đồng đội. Tình cảm nhen nhóm rồi nở rộ nhờ hai lần thực hiện nhiệm vụ trọng đại của đất nước, Vân thấy hạnh phúc và tự hào.

Trong sự khích lệ của đồng đội, gia đình và nhân dân cả nước, cặp đôi càng nỗ lực hơn cho ngày diễu binh chính thức. Cùng với đó là lời hứa hẹn về một cuộc gặp dài hơn sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

