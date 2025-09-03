Khối nữ Gìn giữ hòa bình bịn rịn chia tay sau khi hoàn thành nhiệm vụ

Sáng 2/9, tại Quảng trường Ba Đình, các chiến sĩ tham gia diễu binh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sau 4 tháng tập luyện. Nhiều chiến sĩ thuộc khối Gìn giữ hòa bình không giấu được xúc động khi nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt và tình cảm từ người dân dành cho họ.

Khối nữ sĩ quan Gìn giữ hòa bình Việt Nam trong buổi hợp luyện Lễ diễu binh diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9 (Ảnh: Hoàng Trung Đức)

Trung úy Đào Thị Lan Hương (Khối nữ Gìn giữ hòa bình) chia sẻ, đến bây giờ, chị vẫn còn lâng lâng cảm xúc trước tình yêu của đồng bào dành cho các chiến sĩ tham gia A80. Chị cũng rất tự hào khi được tham gia vào nhiệm vụ đặc biệt này. "Điều khiến tôi ấn tượng nhất là khi đi qua các tuyến phố, nhìn thấy những cựu chiến binh cười rạng rỡ, vẫy cờ cổ vũ các khối diễu binh, lúc đó tôi đã không kìm được nước mắt vì quá xúc động".

Chị Lan Hương (ngồi), hiện công tác tại Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Tham gia A80, chị phải xa chồng con và gia đình dài ngày, trải qua những buổi tập luyện vất vả nhưng với chị, những trải nghiệm này vô cùng quý báu. "Đó là được chứng kiến tình quân dân gắn bó, hiểu rõ hơn về lịch sử dân tộc, càng thấy trân trọng hòa bình và biết ơn những người đã hy sinh ngã xuống để chúng ta có được độc lập hôm nay" - chị Hương bày tỏ.

Đại Uý Nguyễn Thị Phương (Nghệ An)

Đại úy Nguyễn Thị Phương (công tác tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An), phải tạm biệt con nhỏ để tham gia lực lượng diễu binh nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9.

Chia sẻ về 4 tháng tập luyện, sinh hoạt cùng các chiến sĩ tại Hà Nội, nữ đại úy cho biết, tình cảm đồng đội là điều khiến chị xúc động nhất: “Chúng tôi ăn ở, tập luyện cùng nhau mỗi ngày nên mọi người rất thân thiết, coi nhau như chị em trong một gia đình nhỏ”.

Được lựa chọn tham gia sự kiện trọng đại A80 là niềm vinh dự lớn đối với chị. “Khi được bước đi giữa vòng tay của nhân dân, nghe tiếng vỗ tay, tiếng reo hò cổ vũ, mọi mệt nhọc trong tôi dường như tan biến” chị bộc bạch.

Chu Quỳnh Phương thuộc tổ quân kỳ

Chu Quỳnh Phương (SN 1993, hiện đang công tác tại Học viện Quân y), là thành viên tổ quân kỳ, khối nữ Gìn giữ hòa bình.

Trong suốt những ngày tháng tham gia tập luyện, Quỳnh Phương đã có cơ hội trải nghiệm môi trường quân đội chuyên nghiệp, kỷ luật. Cô tận mắt chứng kiến những chiến sĩ kiệt sức, ngất xỉu dưới cái nắng gay gắt của thời tiết Hà Nội.

"Có người bị sưng tấy bàn tay vì cầm quân kỳ quá lâu, nhiều người bị rộp chân, chấn thương do phải tập luyện với cường độ cao giữa thời tiết oi bức," Quỳnh Phương cho hay.

Sau 4 tháng tập luyện và sinh hoạt cùng các chiến sĩ trong khối, Quỳnh Phương cho biết, cô đã rèn luyện được sức bền, sự kiên trì và khả năng làm việc nhóm. Những khó khăn trong quá trình huấn luyện giúp cô hiểu rõ hơn về tính kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, cũng như ý nghĩa của việc tham gia vào lực lượng Gìn giữ hòa bình.

Quỳnh Phương và các nữ sĩ quan Học viện Quân y tham gia khối Gìn giữ hòa bình

“Đây là quãng thời gian tôi sẽ mãi ghi nhớ bởi được gặp gỡ nhiều người bạn tốt, cảm nhận tình đồng chí, đồng đội thiêng liêng mà tôi có được trong hành trình này”, Quỳnh Phương chia sẻ.

Vào sáng ngày 3/9, các chiến sĩ tham gia cuộc diễn tập A80 đã hoàn thành nhiệm vụ và tiến hành gửi lại quân tư trang trước khi trở về đơn vị công tác.

Một số hình ảnh của khối nữ Gìn giữ hòa bình trước khi chia tay:

Khối nữ Gìn giữ hòa bình gồm 188 khối viên

Các khối viên đến từ 12 đầu mối tại khắp cơ quan, đơn vị

Họ đã cùng nhau tập luyện, gắn bó trong suốt 4 tháng

Các chiến sĩ đang trải qua quá trình tập luyện với cường độ cao, ngay cả trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Trung tá Thanh Lam (trung đội trưởng trung đội 3) chụp hình lưu niệm cùng các chiến sỹ trước khi chia tay.

Hành trình A80 là một kỷ niệm đáng nhớ của các nữ chiến sĩ Gìn giữ hòa bình.