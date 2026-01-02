Cách tiết kiệm từ 10.000 đồng mỗi tuần để có 14 triệu cuối năm

Không ít người lầm tưởng tiết kiệm đòi hỏi thu nhập cao hoặc những khoản tiền gửi lớn. Tuy nhiên, các chuyên gia tài chính khẳng định mấu chốt của sự thịnh vượng nằm ở kỷ luật quản lý dòng tiền, không phải quy mô tài sản sở hữu.

Về tư duy, có hai công thức tiết kiệm đối lập. Thứ nhất là thu nhập trừ đi chi tiêu ra số tiền tiết kiệm. Cách này thường dẫn đến rủi ro thâm hụt ngân sách, khiến số dư cuối tháng bằng không. Ngược lại, công thức thứ hai tiết kiệm trực tiếp từ thu nhập trước khi chi tiêu, yêu cầu trích lập quỹ tích lũy ngay khi nhận lương, được xem là tư duy tiên quyết để đảm bảo an toàn tài chính.

Vận dụng nguyên tắc ưu tiên này, năm 2013, Kassondra Perry-Moreland đã khởi xướng "Thử thách tiết kiệm 52 tuần". Từ một nhóm nhỏ trên Facebook, phương pháp nhanh chóng lan rộng toàn cầu, được Forbes hay Business Insider đánh giá là bài học nhập môn hiệu quả nhất để rèn luyện tính kỷ luật trong tài chính cá nhân.

Ảnh: Pexels

Cơ chế 'tích tiểu thành đại'

Hoạt động dựa trên mô hình bậc thang cấp số cộng, trong 52 tuần, người tham gia sẽ gửi vào tài khoản số tiền tăng dần đều đặn. Áp dụng mức khởi điểm 10.000 đồng tại Việt Nam, tuần đầu bạn chỉ cần để dành số tiền bằng một ly cà phê vỉa hè. Tuần thứ hai tăng lên 20.000 đồng, tuần thứ ba là 30.000 đồng và tiếp diễn đến tuần cuối cùng của năm ở mức 520.000 đồng.

Dù khởi đầu khiêm tốn, sức mạnh của sự tích lũy mang lại kết quả bất ngờ. Tổng kết sau một năm, phép tính cộng dồn đem về khoản tiền mặt 13.780.000 đồng. Con số này đủ để bạn tự thưởng chuyến du lịch, mua sắm vật dụng giá trị hoặc chuyển sang các kênh đầu tư sinh lời.

Linh hoạt lộ trình

Để về đích thành công, người tham gia cần tách bạch quỹ này với sinh hoạt phí bằng lợn đất hoặc tài khoản ngân hàng riêng biệt, tuyệt đối không rút ra giữa chừng. Nguồn vốn nên trích từ các khoản tiêu vặt có thể cắt giảm như đồ ăn nhanh, trà sữa hay dịch vụ giải trí không thiết yếu.

Đặc biệt, phương pháp này cho phép điều chỉnh linh hoạt tùy tình hình thực tế. Nếu lo ngại áp lực tài chính dịp cuối năm khi số tiền đóng hàng tuần lên tới nửa triệu đồng, bạn có thể áp dụng lộ trình ngược. Cụ thể, người thực hiện bắt đầu tuần đầu tiên với 520.000 đồng và giảm dần về 10.000 đồng ở tuần cuối cùng. Cách làm này giúp tâm lý thoải mái hơn khi gánh nặng giảm dần theo thời gian, đảm bảo khả năng hoàn thành mục tiêu trọn vẹn.