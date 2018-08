Trực tiếp đoàn VN dự ASIAD ngày 18/8: U23 Việt Nam có thể thiệt thòi

Thứ Bảy, ngày 18/08/2018 05:05 AM (GMT+7)

Nhiều khả năng các tuyển thủ U23 Việt Nam sẽ vắng mặt ở buổi lễ khai mạc ASIAD 2018, do bận chuẩn bị cho trận đại chiến với U23 Nhật Bản.

U23 Việt Nam có thể thiệt thòi

U23 Việt Nam đang tích cực chuẩn bị cho trận đại chiến vì ngôi đầu bảng D với U23 Nhật Bản. Địa điểm tổ chức của bảng D là ở Cikarang, Tây Java. Trong khi đó, lễ khai mạc ASIAD 2018 diễn ra ở thủ đô Jakarta. Như vậy, nhiều khả năng các tuyển thủ U23 Việt Nam sẽ vắng mặt ở buổi lễ khai mạc giải đấu.

U23 Việt Nam vắng mặt ở lễ khai mạc ASIAD 2018

Làng VĐV tương đối nhỏ

So với kỳ ASIAD trước tại Hàn Quốc, làng VĐV tại ASIAD 2018 có quy mô bé hơn. Do vậy, về mặt tiện nghi hạ tầng vật chất, kỳ ASIAD tại Indonesia rõ ràng thua kém hơn so với giải đấu cách đây 4 năm. Đây cũng là điều có thể ảnh hưởng đến thành tích của các VĐV của đoàn thể thao Việt Nam.

Các VĐV sẵn sàng cho lễ khai mạc

Trong ngày 17/8, có 317 thành viên thuộc 21 bộ môn và phân môn tại ASIAD 2018, có mặt tại Indonesia. Tất cả như đã sẵn sàng cho lễ khai mạc ASIAD 2018. Sau khi tham dự buổi lễ khai mạc, các VĐV của đoàn thể thao Việt Nam sẽ tiếp tục di chuyển về các địa điểm tổ chức thi đấu tại Jakarta và Palembang, Indonesia. Theo kế hoạch, đoàn thể thao Việt Nam có 337 thành viên tham dự lễ khai mạc ASIAD 2018.

Nguyễn Thị Thập - niềm hy vọng vàng của xe đạp Việt Nam

Sau chiến tích vô địch châu Á cùng chuyến tập huấn tại Thụy Sỹ, cua-rơ Nguyễn Thị Thập là một trong những niềm hy vọng vàng của đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 2018 của bộ môn đua xe đạp nữ. Trước giờ lên đường đến Indonesia, Nguyễn Thị Thập chia sẻ rằng cô đang rất tự tin và sẵn sàng tranh tài cùng các đồng nghiệp tại Á vận hội.

Bóng đá nữ Việt Nam noi gương đồng nghiệp

Môn bóng đá nữ ASIAD 2018, ĐT nữ Việt Nam nằm ở chung bảng đấu với ĐT nữ Nhật Bản và ĐT nữ Thái Lan. Bảng C chỉ có 3 đội, và nếu có thể đánh bại ĐT nữ Thái Lan trong trận ra quân, thì chắc chắn chúng ta sẽ có vé vào vòng trong. Ở trận đầu tiên, nữ Nhật Bản giành chiến thắng 2-0 trước nữ Thái Lan, qua đó đang tạm dẫn đầu bảng C.