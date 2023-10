ASIAD, rào cản chắn thể thao Việt Nam và thế giới

Sai chỉ tiêu vì "công tác tình báo" Trong nhiều lĩnh vực, bao gồm thể thao đỉnh cao, thông tin luôn là nhân tố giúp đưa ra quyết định chính xác. Chỉ tiêu cho một bộ môn, một vận động viên phải được dựa trên thông số của VĐV đó và các đối thủ. So với trước đây, thông tin về thông số, thành tích các VĐV nước ngoài có thể được tìm thấy dễ hơn rất nhiều qua các trang thể thao thế giới. Tuy nhiên, điểm yếu của thể thao Việt Nam là chưa thu thập nhiều và đầy đủ thông tin về đối thủ tại các kỳ Đại hội thể thao quốc tế. Ví dụ điển hình có thể được chứng kiến ở nội dung 1.500m tự do nam môn bơi. Ở hạng mục này, Nguyễn Huy Hoàng được kỳ vọng giành huy chương vàng nhưng anh chỉ về đích thứ tư chung cuộc. Cuối tháng 10/2022, giải bơi vô địch quốc gia bể 25m (bể ngắn) của Trung Quốc xuất hiện một gương mặt rất nổi bật là Fei Li Wei. VĐV này có thông số rất tốt, cho thấy anh đủ sức giành HCV ngay cả khi chuyển sang bơi bể 50m (bể dài) tiêu chuẩn Olympic. Nhưng đến tháng 3 năm nay, Fei Li Wei không được đề cập đến trong danh sách những đối thủ có khả năng cạnh tranh huy chương với Huy Hoàng. Đến tháng 5/2023, Fei tiếp tục giành HCV nội dung 1.500m tự do nam tại giải vô địch Trung Quốc. Anh đạt thông số rất ấn tượng, nhanh hơn kỷ lục cá nhân của Huy Hoàng tới 14 giây. Đến giải vô địch bơi thế giới tổ chức tại Nhật Bản trước thềm ASIAD 19, Fei tiếp tục có thành tích tốt hơn Huy Hoàng. Điều này vô tình khiến VĐV Việt Nam gặp nhiều áp lực và thi đấu không như kỳ vọng.