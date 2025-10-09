Xem "Thần Đèn ơi, ước đi", lạc vào xứ sở huyền bí của Thần Đèn ở Dubai

Mấy ngày gần đây, bộ phim Genie, Make A Wish (Thần Đèn ơi, ước đi) đang gây sốt trên mạng xã hội. Tác phẩm kể về câu chuyện của vị Thần Đèn bí ẩn Iblis (Kim Woo Bin đóng), người thức tỉnh sau giấc ngủ ngàn năm để ban 3 điều ước cho Ga Young (Suzy đóng), một cô gái mắc chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội. Ngay từ những giây đầu, khán giả đã thích thú với màn xuất hiện ấn tượng của cặp đôi chính.

Bộ phim giả tưởng của Hàn Quốc này thực sự thu hút người xem vì nội dung mới lạ, khác biệt hoàn toàn với những tác phẩm cùng thời điểm phát sóng. Hơn thế, câu chuyện về Thần Đèn được trình chiếu đúng vào dịp lễ Trung thu càng khiến cho khán giả thích thú.

Hơn thế, Thần Đèn ơi, ước đi còn đánh dấu màn tái hợp của Suzy và Kim Woo Bin sau 9 năm trên màn ảnh nhỏ. Người hâm mộ mong chờ vào phản ứng hóa học đầy ấn tượng của cặp đẹp đôi này trong phim. Các fan cũng hi vọng rằng cái kết hạnh phúc của Thần Đèn ơi, ước đi có thể xoa dịu nỗi ám ảnh từ bộ phim Yêu Không Kiểm Soát mà bộ đôi này từng hợp tác trước đây.

Nhưng, ngoài dàn diễn viên visual cực đỉnh, nội dung mới lạ, hài hước, nhẹ nhàng, khán giả còn chết mê chết mệt bối cảnh trong phim. Dân mê xê dịch ngay lập tức muốn xách balo lên và bay thẳng đến Dubai - bối cảnh của bộ phim - nơi Iblis và Ga Young gặp gỡ.

Dubai không chỉ là nơi của những kỷ lục thế giới mà còn là thiên đường sống ảo với những khung cảnh từ sa mạc mênh mông. Nếu là fan của Genie, Make A Wish, chắc chắn bạn đã xem qua không ít cảnh quay của cặp đôi nam nữ chính trên sa mạc hoang dã, đậm chất Ả Rập với cát vàng trải dài vô tận.

Khám phá sa mạc ở Dubai, bạn có thể tham gia các hoạt động như: ngắm hoàng hôn, cưỡi lạc đà và thưởng thức các món ăn đặc sản nơi đây. Nhưng, cặp đôi chính của Genie, Make A Wish lại lựa chọn... khiêu vũ trên sa mạc. Đây có lẽ là điều mà chỉ trên phim mới có, vì thời tiết ban ngày nơi đây nhiệt độ khá cao. Tuy nhiên, nếu chờ chiều buông xuống, ánh nắng mặt trời màu cam phản chiếu trên bãi cát vàng óng, cảnh tượng lại vô cùng lãng mạn.

Với nhiệt độ cao hơn 40 độ trên sa mạc, nữ diễn viên Bae Suzy vẫn xuất hiện đẹp đến không tưởng. Nhiều fan nhận định chắc chắn cô đã hi sinh khá nhiều cho vai diễn lần này để mỗi cảnh phim hiện lên đều nổi bật và ấn tượng như vậy.

Sẽ là thiếu sót nếu bạn đến Dubai nhưng không ngắm biển, bởi biển nơi đây thực sự ấn tượng với cát trắng mịn và nước trong xanh. Nếu bãi biển Mercato là lựa chọn tuyệt vời để tắm nắng, thư giãn, bãi Umm Suqeim lại có không gian yên tĩnh và bình lặng thì ở Burj Al Arab, bạn sẽ có một tầm nhìn đẹp tuyệt đối.

Thưởng thức đồ ăn bên cạnh bãi biển đầy nắng và gió chính là sự lựa chọn lý tưởng của nhiều cặp đôi khi ghé thăm Dubai. Suzy và Kim Woo Bin cũng không bỏ qua cơ hội có một cảnh phim đẹp mắt tại nơi này.

Nhiều người nhận định Dubai là thành phố lộng lẫy nhất UAE, mang sự hòa quyện giữa hiện đại xa hoa và nét văn hóa Ả Rập độc đáo. Sự xa hoa của thành phố được thể hiện ở những tòa nhà chọc trời, những công trình kiến trúc đặc sắc. Tòa tháp Burj Khalifa hay đảo cọ Palm Jumeirah chính là điểm nhấn nơi đây. Cả hai biểu tượng thành phố đều từng xuất hiện thoáng qua trong Thần Đèn ơi, ước đi.

Cô nàng nữ chính Ga Young trong phim không ít lần giúp khán giả được du lịch qua màn ảnh nhỏ khi đặt chân đến những địa điểm nổi tiếng để thấy rõ độ hào nhoáng của thành phố này.

Dù chỉ xuất hiện chớp nhoáng trong Genie, Make A Wish nhưng bảo tàng Dubai để lại ấn tượng đặc biệt với khán giả vì độ hoành tráng, cầu kỳ và độc đáo. Nằm trong pháo đài Al Fahidi, bảo tàng ở Dubai mang đến cái nhìn toàn diện về cuộc sống của người dân địa phương trước khi thành phố trở thành một trung tâm kinh tế sầm uất.

Không chỉ choáng ngợp bởi một Dubai nhộn nhịp hiện đại, ngay tại đây bạn còn có thể khám phá một nét khác của thành phố này mang đậm quá khứ của Dubai cổ, với phong cảnh yên bình cùng lối kiến trúc đặc trưng, tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp an yên.

Lạc vào khu vực phố cổ mua sắm ở Dubai, bạn sẽ chứng kiến các cửa hàng kiến trúc Ả Rập cổ kính bày bán nhiều loại hàng hóa đa dạng. Suzy và Kim Woo Bin một số cảnh phim ấn tượng tại đây.

Cũng vì bối cảnh phim mang đậm dấu ấn xứ xở Nghìn Lẻ Một Đêm càng khiến cho Thần Đèn ơi, ước đi thêm phần bí ẩn. Đó cũng chính là lý do mà nhiều người sau khi xem xong, hi vọng có thể đặt vé bay thẳng đến vùng đất này để check-in. Còn các fan của hai ngôi sao chính lại ao ước có thể mang theo một anh "Thần Đèn" từ Dubai trở về nhà sau chuyến du lịch khám phá vùng đất này.