"Chia tay đòi quà" iPhone đã tặng bạn gái, nam thanh niên "biến" thành kẻ cướp

Công an phường Nam Triệu (TP Hải Phòng) vừa bắt giữ được Đặng Bảo Quý (SN 2004, trú tại xã Tiên Minh, TP Hải Phòng), đối tượng đã dùng dao đe dọa, chiếm đoạt tài sản của bạn gái cũ.

Đối tượng Đặng Bảo Quý bị bắt giữ cùng tang vật

Trước đó, ngày 6-9, Công an phường Nam Triệu tiếp nhận đơn trình báo của chị Nguyễn Thị T. (SN 2004, trú phường Nam Triệu), về việc bị Đặng Bảo Quý (SN 2004, trú tại xã Tiên Minh) dùng dao đe dọa, chiếm đoạt tài sản ngay tại nhà riêng. Qua xác minh, điều tra ban đầu, Công an phường Nam Triệu xác định, tháng 8-2025, Quý quen chị T. qua mạng xã hội Facebook và cả hai nảy sinh tình cảm. Ngày 30-8, Quý mua tặng chị T. một chiếc điện thoại iPhone 11, màu trắng. Đến ngày 2-9, cả hai chia tay.

Khoảng 12 giờ 10 phút ngày 5-9, Quý rủ Vũ Xuân Th. (SN 2009, cùng trú tại xã Tiên Minh) đến nhà chị T. để đòi lại chiếc điện thoại đã tặng. Trước khi đi, Quý mang theo một con dao, giấu phía sau thắt lưng. Đến 13 giờ 40 phút cùng ngày, Quý và Th. tới cổng nhà chị T. Th. đứng ngoài đợi, còn Quý một mình đi vào nhà. Tại đây, Quý yêu cầu chị T. trả lại điện thoại iPhone 11 nhưng không được đáp ứng. Trong lúc cãi vã, Quý tìm không thấy chiếc điện thoại iPhone 11 nên đã lấy của chị T. một điện thoại iPhone 6 Plus màu bạc, không gắn sim, đang để trên giường.

Sau đó, do quá tức giận, Quý túm cổ áo chị T., rút dao kề cổ, đe dọa. Khi vùng vẫy, mũi dao đã cứa vào vùng gáy khiến chị T. bị thương, chảy máu.

Gây án xong, Quý cầm theo điện thoại, ra xe máy Honda Air Blade, biển kiểm soát 15AP-018.90 do Th. điều khiển, rời khỏi hiện trường về xã Tiên Minh.

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an phường Nam Triệu đã nhanh chóng triển khai lực lượng xác minh, bắt giữ đối tượng và thu giữ tang vật gồm 1 điện thoại iPhone 6 Plus màu bạc, không gắn sim, ốp nhựa trong suốt; 1 xe máy Honda Air Blade màu đen, biển kiểm soát 15AP-018.90 và 1 con dao nhọn.

Hiện, Công an phường Nam Triệu đã lập hồ sơ ban đầu; bàn giao hồ sơ cùng đối tượng Đặng Bảo Quý cho Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hải Phòng thụ lý theo thẩm quyền.