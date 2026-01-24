Thanh Hóa: Khởi tố, tạm giữ 2 đối tượng trộm cắp 2 gói hàng chứa 7,85 tỷ đồng

Trước đó, ngày 09/01/2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh tiếp nhận tin báo của ông Võ Đình Tân (sinh năm 1969, trú tại thành phố Đà Nẵng, là lái xe khách về việc bị mất trộm tài sản trong quá trình vận chuyển hàng hóa từ thành phố Hà Nội vào thành phố Đà Nẵng.

Đối tượng Trần Minh Vũ cùng tang vật.

Theo nội dung trình báo, hồi 17h30 ngày 09/01/2026, tại bến xe Giáp Bát, thành phố Hà Nội, ông Tân nhận hai gói hàng của một người đàn ông gửi vào thành phố Đà Nẵng. Sau khi nhận, ông Tân mang hai gói hàng để xuống cuối xe khách và tiếp tục hành trình. Đến khoảng 21h30 cùng ngày, xe khách dừng nghỉ tại một quán ăn trên tuyến QL1A, thuộc địa phận xã Quảng Bình, tỉnh Thanh Hóa. Sau khi ăn uống xong, ông Tân quay trở lại xe kiểm tra thì phát hiện hai gói hàng trên đã bị mất. Khi liên hệ với phía người nhận tại thành phố Đà Nẵng, ông Tân mới biết bên trong hai gói hàng bị mất có chứa 7,85 tỷ đồng tiền mặt.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, truy xét đối tượng gây án. Đến ngày 13/01/2026, lực lượng chức năng đã làm rõ đối tượng gây ra vụ trộm cắp tài sản nói trên là Ngô Đức Thành (sinh năm 2003) và Trần Minh Vũ (sinh năm 1989) cùng trú tại phường Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an đã thu giữ được 7,5 tỷ đồng liên quan vụ việc. Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối với Ngô Đức Thành, Trần Minh Vũ để tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ các tình tiết liên quan và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh khuyến cáo người dân, các nhà xe và đơn vị vận tải cần nâng cao cảnh giác, tăng cường các biện pháp bảo vệ tài sản, nhất là đối với hàng hóa có giá trị lớn trong quá trình vận chuyển; kịp thời thông báo cho cơ quan Công an khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn nhằm phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.