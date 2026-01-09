Bắt giam đối tượng đột nhập cửa hàng Thế Giới Di Động trộm hàng chục chiếc điện thoại ở Hải Phòng

Theo thông tin từ Công an Hải Phòng, ngày 19/12/2025, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an thành phố Hải Phòng nhận được tin báo của quản lý cửa hàng Thế Giới Di Động ở số 365 đường Máng Nước, phường An Hải, thành phố Hải Phòng về việc cửa hàng đã bị kẻ gian đột nhập lấy đi một số điện thoại di động trị giá khoảng trên 300 triệu đồng.

Đối tượng Vũ Xuân Sang đã đột nhập cửa hàng Thế Giới Di Động. Ảnh CAHP.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với Công an phường An Hải, Phòng Kỹ thuật hình sự khẩn trương điều tra vụ việc. Kết quả xác định, hồi 0h00’ ngày 19/12/2025, đối tượng Vũ Xuân Sang, sinh năm 1993, trú tại Thôn Đông Nham 1, xã An Quang, thành phố Hải Phòng đột nhập phía sau cửa hàng Thế Giới Di Động từ trên mái tôn của cửa hàng, lấy trộm 9 chiếc điện thoại di động gồm 4 chiếc Iphone 17 Promax, 4 điện thoại Iphone 16 Promax và 1 điện thoại Oppo.

Sau khi trộm được tài sản, sáng cùng ngày, Vũ Xuân Sang bán 9 chiếc điện thoại di động trên tại TP Hải Phòng, TP Hà Nội, tỉnh Đồng Nai. Số tiền bán tài sản trộm được, Vũ Xuân Sang dùng để đánh bạc trên mạng và tiêu xài cá nhân.