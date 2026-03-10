Bắt kẻ đâm chết bạn nhậu rồi vào rừng lẩn trốn

Ngày 10/3, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh vừa phối hợp với Công an xã Đăk Sao khống chế, bắt giữ thành công Trương Văn Giang (SN 1994, trú thôn Ngò, xã An Khánh, tỉnh Thái Nguyên; hiện tạm trú tại thôn Năng Nhỏ 1, xã Đăk Sao) - nghi phạm đâm chết bạn nhậu.

Trương Văn Giang - nghi phạm đâm chết bạn nhậu. (Ảnh: C.A)

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19h ngày 8/3, tại khu vực ngã ba đường thuộc thôn Năng Nhỏ 1, xã Đăk Sao, sau khi uống rượu, Trương Văn Giang xảy ra mâu thuẫn, xô xát với A.T. (SN 2000, trú thôn Năng Nhỏ 1).

Một lúc sau, Giang về nhà lấy con dao rồi quay lại khu vực ngã ba. Khi gặp T, Giang rút dao đâm một nhát vào ngực trái nạn nhân rồi nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường. T. được người dân đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Công an xã Đăk Sao khẩn trương triển khai lực lượng phối hợp với lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở tổ chức truy tìm đối tượng. Đồng thời, lực lượng chức năng cũng vận động gia đình tuyên truyền, thuyết phục đối tượng ra đầu thú.

Đến khoảng 8h ngày 9/3, lực lượng Công an xã Đăk Sao phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh phát hiện và bắt giữ Trương Văn Giang khi đối tượng đang lẩn trốn trong khu vực rừng thuộc thôn Năng Nhỏ 1.

Tại hiện trường và khu vực truy bắt, lực lượng chức năng thu giữ 1 con dao được xác định là tang vật gây án.