Trộm đột nhập khoa cấp cứu, cuỗm gần 3 cây vàng trong tủ đồ nhân viên

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Trọng Sang (sinh năm 2001, trú tổ 53, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản xảy ra tại Trung tâm Y tế Khu vực Cẩm Lệ.

Khoảng 8h ngày 21/1, Phòng Cảnh sát Hình sự tiếp nhận tin trình báo của chị N.T.H. (sinh năm 1992, trú phường Hòa Xuân) - nhân viên khoa Cấp cứu, Trung tâm Y tế Khu vực Cẩm Lệ, về việc bị kẻ gian đột nhập trộm cắp tài sản với tổng giá trị hơn 410 triệu đồng.

Nguyễn Trọng Sang tại cơ quan công an. (Ảnh: C.A)

Tối 20/1, chị H. đến Trung tâm Y tế Khu vực Cẩm Lệ trực ca và để túi xách cá nhân trong ngăn tủ đồ của nhân viên, chìa khóa vẫn cắm tại ổ khóa. Khoảng 7h ngày 21/1, nhiều nhân viên phát hiện các tủ đồ có dấu hiệu bị mở, lục soát. Kiểm tra túi xách, chị H. phát hiện bị mất 2 lượng vàng miếng loại 9999, 1 nhẫn vàng 2 chỉ loại 9999, 1 nhẫn vàng 5 chỉ loại 9999, 1 nhẫn cưới 1 chỉ, tổng giá trị tài sản hơn 410 triệu đồng.

Tiếp nhận thông tin trình báo, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Hình sự phân công nhiều tổ công tác gồm các trinh sát dày dạn kinh nghiệm phối hợp Công an phường Cẩm Lệ và các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, tập trung xác minh, rà soát, truy xét kẻ gây án.

Đến ngày 22/1, Phòng Cảnh sát Hình sự triệu tập Nguyễn Trọng Sang đến làm việc. Tại cơ quan công an, người này khai nhận có tiền án về trộm cắp tài sản, sau khi chấp hành xong án phạt tù vào năm 2024 thì sống lang thang, tiếp tục trộm cắp.

Về vụ trộm nói trên, tối 20/1, Sang đặt xe dịch vụ đến khu vực Cẩm Lệ, lợi dụng đêm khuya, khu vực vắng người để đột nhập khoa Cấp cứu - Trung tâm Y tế Khu vực Cẩm Lệ. Tại đây, Sang mở các tủ đồ nhân viên và chiếm đoạt toàn bộ tài sản trong túi xách của chị H. rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Sau đó, Sang mang số tài sản trộm cắp được bán tại các cửa hàng trang sức trên địa bàn, thu về 360 triệu đồng, chuyển vào tài khoản của mẹ ruột. Tang vật thu giữ gồm 1 nhẫn vàng và số tiền 360 triệu đồng.