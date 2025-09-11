Bắt giữ đối tượng trộm cắp tài sản tại Bệnh viện Bình Tân

Tối 10/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Chí Thành (SN 1993, quê Quảng Ngãi, không nơi cư trú ổn định) để điều tra về tội Trộm cắp tài sản.

Trước đó, Công an phường Bình Trị Đông phát hiện Thành có biểu hiện nghi vấn tại khu vực cổng cấp cứu Bệnh viện Bình Tân (809 Hương Lộ 2, phường Bình Trị Đông) nên đưa về trụ sở làm việc.

Đối tượng Nguyễn Chí Thành tại cơ quan công an. Ảnh: CACC.

Kiểm tra trên người đối tượng, công an thu giữ 4 điện thoại di động. Thành khai nhận, đã thực hiện hành vi trộm cắp tại bệnh viện. Công an đã mời các bị hại đến trình báo, phối hợp điều tra.

Vụ việc tiếp tục được cơ quan công an làm rõ, mở rộng điều tra để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.