Vì sao hàng loạt xe máy ở Quảng Trị "không cánh mà bay"?

Nhóm đối tượng cùng tang vật tại cơ quan công an.

Ngày 20-1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã bắt giữ, khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Lê Tuấn Anh (SN 2007), Bùi Đức Phong (SN 2006) và Lê Trần Hoài Sơn (SN 2007), để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo cơ quan công an, trong khoảng thời gian từ tháng 10 đến tháng 11-2025, trên địa bàn xã Bố Trạch và một số địa phương lân cận liên tiếp xảy ra nhiều vụ trộm cắp xe máy, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân.

Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Quảng Trị xác định nhóm đối tượng trên thường rủ nhau điều khiển xe máy đến các địa bàn như Bố Trạch, Bắc Trạch, Hoàn Lão, Phong Nha… để tìm sơ hở. Khi phát hiện xe máy để ở nơi vắng vẻ, không có người trông coi, các đối tượng này ra tay trộm cắp.

Sau khi chiếm đoạt được xe, nhóm này tháo vỏ, cất giấu một thời gian rồi mang đi cầm cố lấy tiền tiêu xài. Bước đầu, các đối tượng khai nhận đã thực hiện 3 vụ trộm xe máy.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các hành vi liên quan.