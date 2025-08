Đối tượng trộm 2 tỷ đồng tại nhà giám đốc sa lưới sau nhiều năm trốn truy nã

Trước đó, cuối năm 2020, Trần Đình Trung được bạn là Trần Văn Duy (SN 1990, trú xã Tân Kỳ), đang làm việc cho một công ty tại TP.HCM rủ trộm cắp tài sản. Mục tiêu của Duy là nhà giám đốc công ty, nơi đối tượng đang làm việc. Sau khi lên kế hoạch xong, Trung, Duy và các đồng phạm đã đột nhập nhà giám đốc công ty lấy đi nhiều tài sản trị giá hơn 2 tỷ đồng rồi bỏ trốn.

Trần Đình Trung bị Công an bắt giữ sau nhiều năm trốn truy nã

Năm 2023, Duy và các đồng phạm lần lượt bị Công an TP.HCM bắt giữ, đưa ra xét xử. Riêng Trần Đình Trung bỏ trốn và bị Công an TP.HCM ra quyết định truy nã đặc biệt.

Quá trình bỏ trốn, Trung không sống cố định một chỗ mà luôn di chuyển qua nhiều địa phương, làm nhiều ngành nghề khác nhau để kiếm sống. Qua rà soát, theo dõi, Công an xã Tân Kỳ phát hiện, Trung đang lẩn trốn tại một nhà trọ thuộc phường Rạch Dừa (TP.HCM). Sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ngày 04/8/2025, Công an xã Tân Kỳ đã bắt giữ thành công Trần Đình Trung và sau đó bàn giao đối tượng cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM thụ lý theo thẩm quyền.