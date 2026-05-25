Mở két sắt trộm vàng của 'vợ hờ'

Ngày 25/5, TAND khu vực 1 – Huế mở phiên tòa xét xử bị cáo Phan Thành (SN 1983, trú xã Phú Vinh, TP Huế) về tội Trộm cắp tài sản.

Bị cáo Phan Thành tại phiên tòa.

Trước đó, khoảng 17h ngày 19/11/2025, Thành đến nhà chị Lê Thị Huyền Trân (SN 1984, trú số 20 Hoàng Thị Loan, phường An Cựu, TP Huế) để tìm gặp. Chị Trân là người sống chung như vợ chồng với Thành nhưng chưa đăng ký kết hôn.

Do trước đó giữa hai người xảy ra mâu thuẫn tình cảm nên khi gặp Thành trong phòng ngủ, chị Trân không nói chuyện mà bỏ ra ngoài. Lợi dụng lúc ở một mình, Thành phát hiện két sắt trong phòng ngủ có cắm chìa khóa và chưa khóa mật khẩu nên nảy sinh ý định trộm cắp tài sản.

Thành mở két sắt, lấy một hộp nữ trang gồm một vòng đeo tay bằng vàng, hai chiếc nhẫn vàng rồi bỏ vào túi quần mang về cất giấu tại nhà riêng ở thôn Hà Úc 4, xã Phú Vinh.

Đến ngày 25/11/2025, Thành mang hai chiếc nhẫn đến tiệm vàng Phú Quý do anh Võ Thanh Thuần làm chủ để bán, lấy số tiền 54,6 triệu đồng tiêu xài cá nhân. Riêng chiếc vòng đeo tay còn lại được cất giấu tại nhà thì bị cơ quan điều tra thu giữ.

Theo điều tra, tổng giá trị số tài sản mà Phan Thành chiếm đoạt là hơn 126,2 triệu đồng.

Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Bị hại là chị Lê Thị Huyền Trân đã nhận lại tài sản và có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Tuy nhiên, anh Võ Thanh Thuần yêu cầu Thành bồi thường số tiền 54,6 triệu đồng.

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm quyền sở hữu tài sản của người khác, gây mất an ninh trật tự tại địa phương. Tuy nhiên, xét bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nên đã tuyên phạt Phan Thành 2 năm 3 tháng tù giam.