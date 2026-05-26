Thiếu kiểm soát sau khi “bảo vệ” bạn gái, nam sinh trả giá đắt

Ngày 25-5, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đưa bị cáo Công Đức Trung (SN 2007, ở Phú Thượng, Hà Nội), Lê Tuấn Việt (SN 2007, ở Nghĩa Đô, Hà Nội), Dương Quế Lâm (SN 2008, ở Nghĩa Đô), Trần Giang Nam (SN 2006, ở Đông Ngạc, Hà Nội), Lương Minh Vũ (SN 2008, ở Nghĩa Đô) cùng nhiều bị cáo khác ra xét xử về các tội “Giết người” và “Gây rối trật tự công cộng”.

Trong vụ án, Dương Quế Lâm vừa là bị cáo và vừa bị hại. Theo cáo trạng, 6/9 bị cáo là học sinh của 1 Trường Cao đẳng ở Hà Nội. Khi phạm tội, nhiều bị cáo ở tuổi chưa thành niên.

Tài liệu điều tra thể hiện, khoảng 10 giờ ngày 14-5-2025, Trung lên tầng 2 tòa E của Trường để đón bạn gái là Đào Khánh Ly (SN 2007). Đến nơi, Trung thấy Thanh (là học sinh trong trường, nhưng không rõ nhân thân) đang ấn đầu Ly xuống.

Trung đẩy Thanh ra thì bị đối phương chửi, dẫn đến hai bên mâu thuẫn. Sau đó, Trung bị Thanh lao vào đánh. Cùng lúc đó, Lê Tuấn Việt (bạn cùng lớp với Ly) cũng lao vào đánh Trung.

Khi Thanh và Trung giảng hoà, Thanh nói không quen biết Việt. Thấy Việt vô cớ đánh mình, Trung nhắn tin qua Facebook để nói chuyện. Trung muốn Việt phải xin lỗi dẫn đến hai bên chửi, hẹn hôm sau gặp nhau giải quyết mâu thuẫn.

Tối cùng ngày, Trung kể lại sự việc cho nhiều người nghe, trong đó có Vũ Bảo Khánh (SN 2007, ở phường Phú Thượng, Hà Nội). Trung còn gửi thông tin tài khoản Facebook của Việt cho Khánh nói chuyện.

Quá trình nói chuyện, giữa Việt và Khánh xảy ra chửi bới, thách thức đánh nhau. Khánh hẹn sẽ đến Trường vào trưa 15-5-2025 để giải quyết mâu thuẫn. Về phía Lê Tuấn Việt, tối 14-5-2025, Việt cũng rủ bạn bè đi giải quyêt mâu thuẫn với Trung vào trưa hôm sau.

Ngày 15-5-2025, Trung nhận được tin nhắn của bạn gái về việc có thể nhóm của Việt sẽ mang “đồ” (hung khí) đi. Do đó, Trung lấy dao rọc giấy, cất vào túi áo đang mặc để chuẩn bị đánh nhau.

Trưa cùng ngày, hai nhóm tụ tập, chờ nhau quanh khu vực cổng Trường. Khi thấy Trung đứng cùng nhóm bạn, Việt vẫy tay, chỉ về phía Trung hét to: “Chúng mày ra đây đi”… rồi cùng cả nhóm di chuyển về phía trước.

Cùng lúc, Khánh đến đón Trung đi về hướng nhóm của Việt. Do vào giờ tan học, cả hai không nhìn thấy nhóm của Việt đang chở nhau trên 3 xe máy nên điều khiển xe vượt qua. Thấy Trung chạy qua nhóm của mình, Việt bảo cả nhóm “thằng Trung kia kìa” rồi tăng ga đuổi theo.

Đuổi kịp, Việt đạp vào chân Trung làm xe do Khánh điều khiển mất lái. Sau đó, Khánh chở Trung rẽ vào đường khác để bỏ chạy. Quá trình đuổi theo Khánh và Trung, nhóm của Việt điều khiển xe máy với tốc độ cao, hò hét, bấm còi.

Khánh điều khiển xe đến gara ô tô gần đó thì bị đổ. Cả hai nhanh chóng chạy vào gara nhưng vẫn bị nhóm của Việt đuổi theo đánh.

Việt đeo quả đấm bằng nhựa cùng các bị cáo khác đánh nhau với Khánh. Trong khi đó, Lâm đuổi theo Trung vào giữa gara ô tô. Bị Lâm đấm, Trung dùng dao rọc giấy đâm liên tiếp nhiều nhát vào vùng cổ, mặt Lâm.

Hậu quả, Lâm bị tổn hại 36% sức khỏe. Vụ ẩu đả chỉ dừng lại khi được mọi người can ngăn.

Bị đưa ra tòa xét xử, các bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình và tỏ thái độ ăn năn hối cải.

Có mặt tại tòa, bố, mẹ của các bị cáo mong tòa xem xét, cho các các bị cáo cơ hội được trở về tiếp tục học hành.

Khi được nói lời sau cùng, bị cáo Trung trình bày sau khi xảy ra sự việc, bị cáo rất ân hận. Bị cáo xin lỗi bị hại và gia đình bị hại. Bị cáo đang trong độ tuổi đi học, chưa đủ 18 tuổi, mong HĐXX cho bị cáo mức án nhẹ nhất để sớm trở về chăm sóc người cha bệnh tật và phụ giúp mẹ.

Bị cáo Việt thì xin HĐXX cho mức án nhẹ nhất để sớm trở về đi học, phụ giúp gia đình. Bị cáo Lâm nói, thương tích của bị cáo không hề nhẹ, bị khó thở. Bị cáo mong Tòa cho bị cáo sớm trở về để chữa bệnh, phụ giúp gia đình. Các bị cáo còn lại cũng mong Tòa xem xét, cho bị cáo sớm được trở về.

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Công Đức Trung 5 năm 6 tháng tù về tội “Giết người”. Bởi theo nhận định của Tòa, hành vi của bị cáo đặc biệt nghiêm trọng. Bị cáo trực tiếp dùng dao đâm bị cáo Lâm gây thương tích. Việc bị cáo Lâm không chết là do được cấp cứu kịp thời. Các bị cáo còn lại bị tuyên mức án từ 12 - 18 tháng tù, một số được hưởng án treo về tội “Gây rối trật tự công cộng”.