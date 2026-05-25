Bắt hai nghi phạm nước ngoài trong vụ nổ súng làm 1 người chết ở TP.HCM

Ngày 25/5, Bộ Công an thông tin: Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an đã phối hợp với Công an TP. Hồ Chí Minh truy bắt thành công 2 đối tượng là nghi phạm gây ra vụ nổ súng vào nhóm người nước ngoài làm 1 người chết, 1 người bị thương xảy ra tại phường Bến Thành, TP. Hồ Chí Minh vào tối ngày 21/5/2026.

Các đối tượng trong vụ việc.

Hiện các lực lượng chức năng đang tập trung điều tra, xác minh, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.