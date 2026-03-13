Gia đình trắng đêm bới 10 tấn rác tìm lại số vàng trị giá gần 6 tỷ đồng

Thông tin được đăng tải ngày 13/3 trên truyền thông Trung Quốc, nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn của cộng đồng mạng. Theo lời kể của người trong cuộc, sự việc xảy ra tại thành phố Thượng Nhiêu, tỉnh Giang Tây.

Trước đó, người phụ nữ dự định bán số vàng nên mang vàng thỏi và trang sức, tổng cộng hơn 1.000 gram (khoảng gần 6 tỷ đồng), từ nơi cất giữ về nhà, theo Sohu.

Sáng 8/3, trong lúc dọn dẹp, chị gái của cô không để ý nên nhầm túi đựng vàng là rác và mang ra thùng rác bên ngoài vứt đi.

“Chị tôi hơi đãng trí nên không nhận ra đó là vàng”, người phụ nữ nói.

Một chiếc xe rác đã được giữ lại để phục vụ cho việc tìm kiếm số vàng bị mất. Ảnh: Sohu

Đến khoảng 11h cùng ngày, cô mới phát hiện số vàng đã biến mất và lập tức báo cảnh sát tại huyện Hoành Phong, thành phố Thượng Nhiêu.

Qua kiểm tra camera giám sát, cảnh sát xác nhận xe rác đã thu gom số rác đó trước buổi trưa và chở đến nhà máy xử lý rác ở huyện Nghi Dương, địa phương lân cận.

Ngay trong buổi chiều, người phụ nữ cùng gia đình vội vàng đến nhà máy xử lý rác và chặn lại 3 xe chở rác đang chuẩn bị đổ rác vào bãi. Sau khi nghe sự việc, đội trưởng đội xe nhận định khả năng cao số vàng nằm trong chiếc xe thứ ba.

Cảnh sát huyện Nghi Dương cũng có mặt tại hiện trường, hỗ trợ liên hệ với lãnh đạo nhà máy rác. Cuối cùng, phía nhà máy đồng ý cho chiếc xe thứ ba rời khỏi khu vực để phối hợp tìm kiếm.

Người phụ nữ nhớ lại thời điểm đó bản thân vô cùng lo lắng. “Chỉ kiểm tra một xe thì giống như đánh cược. Nếu vận may không đứng về phía mình thì cũng không còn cách nào khác”, cô nói.

Sau đó, cơ quan vệ sinh môi trường huyện Hoành Phong đã phối hợp bố trí một khu đất để đổ rác ra tìm kiếm.

Cả gia đình cùng nhau lục tung đống rác khổng lồ để tìm vàng. Ảnh: Sohu

Khoảng 10 tấn rác đã nén chặt được đổ xuống và trải ra để tìm kiếm. Người phụ nữ mô tả quá trình này chẳng khác nào “mò kim đáy biển”.

Tổng cộng 8 người trong gia đình bắt đầu lật từng túi rác từ khoảng hơn 19h và tìm liên tục đến rạng sáng hôm sau.

“Chúng tôi gần như không dám chợp mắt. Nghỉ được một hai tiếng lại tiếp tục tìm”, cô kể.

Sau khi lật gần một nửa đống rác, đến sáng hôm sau, họ cuối cùng cũng phát hiện ra số vàng bị thất lạc.

Ban đầu, người phụ nữ tìm thấy vỏ cam và rác sinh hoạt mà mình đã vứt ở nhà, nên đoán rằng vàng nằm ở khu vực gần đó. Sau khi cả gia đình tiếp tục tìm kiếm thêm một lúc, họ đã tìm lại được toàn bộ tài sản.

Sau sự việc, người phụ nữ cho biết cô đã bán một phần số vàng. “Giờ tôi không dám giữ nhiều vàng trong nhà nữa, thật sự quá sợ”, cô nói.

Cô cũng dự định tặng cờ cảm ơn cho các cơ quan và đơn vị đã hỗ trợ gia đình tìm lại tài sản. Ngày 12/3, một lãnh đạo cơ quan vệ sinh môi trường huyện Hoành Phong xác nhận sự việc là có thật.

“Đến khoảng hơn 8h sáng hôm sau, họ thông báo đã tìm thấy số vàng”, vị lãnh đạo cho biết thêm.

Ông cũng nhấn mạnh việc hỗ trợ người dân là trách nhiệm của cơ quan chức năng. Tuy nhiên, do tài sản bị mất là vàng - loại tài sản có giá trị cao - nên đơn vị không cử nhân viên trực tiếp tham gia việc tìm kiếm.